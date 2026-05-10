162 yıllık hafıza: Türkiye’nin ilk Çerkes Müzesi Uzuntarla'da açıldı

Türkiye’de Çerkes diasporası için bir ilk gerçekleşti. Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir Çerkes köyü olarak kurulan Hacemko Hable ya da şimdi ismiyle Uzuntarla Mahallesi'nde bir Çerkes Müzesi açıldı.

Uzuntarla Adige Kültür Derneği ve Kartepe Belediyesi’nin seneler süren çalışmasıyla hayata geçirilen proje 162 yıllık bir hafızayı simgeliyor.

Çerkes toplumunun tarihini, yaşam kültürünü ve geleneklerini yansıtan çok sayıda eseri bir araya getiren müzenin 9 Mayıs’ta açılışı yapıldı.

Sürgünden kültüre uzanan bir yolculuktan ilham alarak oluşturulan ve kültürel hafızanın korunarak gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanan müzenin açılışına Türkiye’nin dört bir yanında Çerkesler, köyü ziyaret edenler ve siyasetçiler katıldı.

Dernek başkanından tüm Çerkeslere çağrı

Burada bir konuşama yapan Adige Kültür Derneği Başkanı Sedat Yenişen, müze projesinin başlangıcından bitimine kadar geçen süreçte emeği bulunan kişi ve kurumlara teşekkür etti. Çerkes toplumuna birlik ve destek çağrısı yaptı:

“…Bu vesileyle buradan bütün Çerkeslere seslenmek istiyorum: Bu müze hepimizin. Bu müze, var olduğumuzun ve var olacağımızın bir kanıtıdır. Bu müze hepimizin gururu ve onurudur. Birlik ve beraberlik içinde, kimin neyi, niçin yaptığına bakmadan, kişisel ve kurumsal kırgınlıklarımızı, egolarımızı bir kenara bırakarak, fakatsız ve amasız bir şekilde kültürümüz ve halkımız için bu müzeye desteklerimizi esirgemeyelim.

Elinizde bulunan Çerkes kültürüne ait materyal ve objeleri bu müzeye bağışlayarak gelecek nesillere aktaralım. Türkiye’de bir ilk olan Kartepe Özel Çerkez Müzesi’nin hayırlı olmasını dilerim.”

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da binanın mimari yapısından içeriğine kadar her detayın büyük bir emekle hazırlandığını kaydetti:

"Kartepe’ye birçok eser kazandırdık ama bazı eserler var ki onlar metrekareyle ölçülmez, duygularla ifade edilir. Kartepe’de çok güçlü bir gönül bağımız var. Çerkes mimarisiyle bu binayı inşa ettik ancak içini Çerkes kültürüne gönül vermiş insanlar hayata geçirdi. Bu eser, büyük sürgünün ardından bugüne uzanan mücadelenin, köklü kültürün ve birlikteliğin bir yansımasıdır. Aslında bu eser, Türkiye’nin kültürel zenginliğini oluşturan renklerden biridir. Bizi geleceğe taşıyacak birlikteliğin de bir parçasıdır. Bu nedenle çok kıymetlidir. Sadece bir eser değil, aynı zamanda bir birlikteliktir. Bu nedenle buraya sahip çıkmak, yaşatmak ve korumak gerekir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Daha sonra Amra Kafkas Halk Dansları Topluluğu ile Ketenciler Wored Grubu sahne aldı. Çerkesce yapılan dua eşliğinde de kurdele kesildi. Açılışa gelenler müzeyi dolaşma fırsatı da yakaladı. Müze bugünden itibaren Pazartesi günleri hariç her gün 10.00-19.00 arasında ziyaret edilebilir. Ayrıca müze, uzmanlarımızın incelemesi sonucunda tarihi eser niteliği kazanabilecek eserler, bağış tutanağı ile birlikte kabul ediyor.

(HA)