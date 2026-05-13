Bülent Şık “Polen Davası”nda yarın hakim karşısına çıkıyor

Pandemi döneminde artan bitkisel ürün ve arı ürünü satışlarına karşı halk sağlığı açısından uyarılarda bulunan gıda mühendisi Dr. Bülent Şık hakkında açılan “Polen Davası” yarın İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görülecek.

Kartal’daki İstanbul Anadolu 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde saat 10.40’ta görülecek duruşma öncesinde, sağlık hakkı savunucuları ve meslek örgütleri saat 10.00’da adliye önünde basın açıklaması yapacak.

Dava, Şık’ın bianet’te yayımlanan yazıları ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BEE’O) tarafından açıldı. Davada bianet ve firmanın reklamını yapan Gıda Dedektifi rumuzlu sosyal medya hesabının kullanıcısı Musa Özsoy arasındaki tartışmayı haberleştiren Gerçek Gündem de davalı tarafta.

Şirket, dava dilekçesinde Şık’ın bianet’teki yazı ve paylaşımlarının ticari itibarına zarar verdiğini, marka hakkını ihlal ettiğini, içeriklerin kaldırılmasını ve tazminata hükmedilmesini talep etti. Dava dilekçesinde ayrıca yayınların “karalama” ve “itibarsızlaştırma” niteliğinde olduğu ileri sürüldü.

Şık’ın avukatları Tora Pekin ve Abbas Yalçın ise mahkemeye sundukları cevap dilekçesinde, yazıların halk sağlığı ve özellikle çocuk sağlığını koruma amacıyla kaleme alındığını belirtti. Arı ürünleri ve bitkisel ürünlerin kontrolsüz tüketiminin yaratabileceği risklere bilimsel dayanaklarla dikkat çekildiğini ifade etti.

“Doğal olması güvenli olduğu anlamına gelmez”

Şık, pandemi döneminde kaleme aldığı “Bal ve polen çocuklar için sağlık riski oluşturabilir” başlıklı yazıda polen, bitkisel çaylar, kekik suyu ve çeşitli bitkisel preparatların “doğal”, “geleneksel” ya da “destekleyici” ifadeleriyle pazarlanmasının bu ürünlerin otomatik olarak güvenli olduğu anlamına gelmediğini anlatmıştı.

Bal ve polen çocuklar için sağlık riski oluşturabilir

Şık’ın göre bu ürünler, pirolizidin alkaloitleri olarak bilinen ve özellikle karaciğer üzerinde toksik etki gösterebilen bileşikler içerebiliyor. Bu maddelerin uzun süreli maruziyet halinde ciddi sağlık sorunlarına ve kansere yol açabileceğini belirten Şık özellikle hamileler, çocuklar, yaşlılar, kronik hastalar ve karaciğer hastaları açısından riskin daha yüksek olduğunu ifade etti.

Bu nedenle, bu ürünler hakkında kontrolsüz tüketim önerilerinde bulunulmasının halk sağlığı açısından sorunlu olduğunu aktardı.

Yazı Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi’nin ve Almanya Federal Risk Değerlendirme Enstitüsü’nün bu konudaki açıklamaları ile konuyla ilgili akademik literatürden çok sayıda örneği barındırıyordu.

Ancak yazıda şirketin ismi geçmiyordu. Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, Taylan Samancı ve Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu’nun sahipleri olduğu SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin markası olan BEE’O bianet’e ihtarname göndererek yazının siteden kaldırılmasını istedi. bianet söz konusu yazıyı kaldırmadı.

Gıda Dedektifi reklamını yaptı

Bu yazıdan 8 ay sonra (Mayıs 2022) Bülent Şık, sosyal medyada Gıda Dedektifi hesabına ilişkin bir tweet zinciri yazdı. Ardından da bianet’te “Gıda Dedektifi ve BEE’O firmasına yanıt” başlığı ile bir yazı kaleme aldı.

Söz konusu paylaşımlar ve yazı şirketin reklamını yapan Musa Özsoy ile Şık’ın açıklamalarının tüketicilerde firmanın ürünlerinin zararlı olduğu yönünde algı oluşturduğunu savunan BEE’O firmasına yönelik yanıt niteliğindeydi.

MUTFAKTAKİ KİMYACI/ BÜLENT ŞIK Gıda Dedektifi ve BEE’O firmasına yanıt

Şirket bu yazıdan sonra Bülent Şık, bianet ve Gerçek Gündem’e dava açtı. Gelinen noktada davada karar duruşması yarın görülecek.

Çocuklara yönelik polen önerileri tartışma konusu

Dosyada öne çıkan başlıklardan biri de polen ve arı ürünlerinin bebekler ve küçük çocuklar için önerilip önerilemeyeceği. Şık, mevzuatta 2 yaşın altındaki bebekler için takviye edici gıda üretilemeyeceğini ve piyasaya arz edilemeyeceğini, ayrıca küçük çocuklara yönelik arı poleni, arı sütü, propolis gibi ürünlere onay verilmeyeceğini belirtiyor.

Ancak şirket internet satış sitesinde iki yaşındaki bir çocuk için günde bir tatlı kaşığı polen, 1,5 yaşındaki bir bebek için ise günde 1-2 tatlı kaşığı polen öneriyor.

Şık, açıklamasında yalnızca davacı firmanın değil, birçok firmanın temsilcisinin internet satış portallarında hamilelere ve bir yaşından küçük çocuklara polen tüketimi önerdiğini belgelediklerini ve bu belgeleri mahkemeye sunduklarını söyledi.

Şık “Satışa sunulan ürünlerde sağlık riski söz konusuysa, bunu bilmek tüketicilerin hakkıdır” diyor.

Şirket: Ürünlerimiz analiz ediliyor

Davacı şirket ise dava dilekçesinde arı ürünleri alanında Ar-Ge çalışmaları yürüttüğünü, ürünlerinin sağlık kontrolünden geçirildiğini, analiz edildiğini ve ilgili mercilerce onaylandığını savunuyor.

