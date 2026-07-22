İtalyan Lisesi’nde grev sonrası altı eğitim emekçisi işten çıkarıldı

İstanbul’da Özel İtalyan Lisesi’nde öğretmenlerin 123 gün süren grevinin 4 Haziran'da kazanımla sonuçlanmasının ardından başlayan işten çıkarmalar devam ediyor.

Grev sonrasında önce iki öğretmenin iş sözleşmesi feshedildi. Ardından Müdür Başyardımcısı Özgür Doğu ile İngilizce Bölüm Başkanı, bir Latince öğretmeni ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni aynı gün işten çıkarıldı. Böylece grevin ardından işten çıkarılan eğitim emekçilerinin sayısı altıya yükseldi.

Tez-Koop-İş üyesi öğretmenler, okul yönetiminin grevin ardından sendikalı çalışanlara yönelik sistematik bir baskı politikası izlediğini belirtti.

Öğretmenlerin aktardığına göre bazı öğretmenlerin ders verdikleri sınıflar ellerinden alındı, sendika üyeleri okul içindeki etkinliklerden ve mezuniyet töreninden dışlandı. Öğretmenler, çalışma koşullarının da bilinçli biçimde ağırlaştırıldığını söyledi.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninden ise öğrencilerin grev sürecine ilişkin sorularını yanıtladığı gerekçesiyle savunma istendi.

“Greve destek verenler cezalandırılıyor”

Grev sürecinde öğretmenlere destek veren ve Tez-Koop-İş üyesi olan Müdür Başyardımcısı Özgür Doğu, işten çıkarılmasını “greve destek verenlerin cezalandırılması” olarak değerlendirdi.

Okulun İtalyalı müdürünün grev sonrasında yaşananları kişiselleştirdiğini savunan Doğu, şöyle konuştu:

“Greve destek verdiğim için benimle çalışmayı sürdürmek istemiyordu. Yaşananlar, meselenin İtalyan müdür tarafından kişiselleştirildiğini gösteriyor. Kendi usulsüzlüklerini kendisiyle konuştuğumda, benim de bir o kadar işin içinde olduğumu söyledi. Bu usulsüzlükleri örtbas etmek ve greve destek verenleri cezalandırmak amacıyla işten çıkarıldım.”

Doğu, yönetimin önce başka bir İngilizce öğretmeninin işine son vermeyi planladığını, ancak öğretmenin hamile olması nedeniyle bundan vazgeçtiğini ifade etti. Doğu’ya göre yönetim, hamile bir öğretmenin işten çıkarılmasının okulun kamuoyu nezdindeki imajını olumsuz etkileyeceğini düşündü.

“Eğitimcilik onuruma yakıştıramıyorum”

Doğu, 12 yıldır sürdürdüğü müdür başyardımcılığı görevinin sona erdirilme biçiminin de “onur kırıcı” olduğunu söyledi.

Okulun avukatının işten çıkarma bildirimini tebliğ etmek için odasına geldiğini anlatan Doğu, yaşananları şöyle aktardı:

“Okulun ortasında, odamı derhal boşaltmam istendi. Avukat kapının önünde bekledi ve arkamdan kapının kilidinin değiştirileceğini söyledi. Bu davranışı eğitimciliğime ve meslek onuruma yakıştıramıyorum.”

Tez-Koop-İş Sendikası ise 12 yıldır müdür başyardımcılığı görevini sürdüren Özgür Doğu’ya yönelik uygulamaların “meslek onuruna ve nezaket kurallarına açıkça aykırı” olduğunu belirterek, grev sonrasında sendikalı öğretmenlere yönelik baskı ve işten çıkarmaların sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

İtalyan Lisesi’nde öğretmenler kazandı, 123 günlük grev bitti

(HA)