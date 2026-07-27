MEB, İtalyan Lisesi'nde iki yöneticiyi görevden aldı

İstanbul Özel İtalyan Lisesi’nde grev sonrası sendikalı öğretmenlerin işten çıkarılması ve okul yönetimine yönelik çeşitli usulsüzlük iddiaları üzerine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan inceleme ve soruşturma tamamlandı.

MEB Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın 11 Mayıs 2026 tarihli inceleme ve soruşturma raporu doğrultusunda okul müdürü Giuseppe Finocchiaro ile müdür yardımcısı Nida İntiba’nın yöneticilik görevleri sona erdirildi. İki ismin okul adına sahip olduğu imza yetkileri de iptal edildi.

Edinilen bilgilere göre karar, 10 Temmuz’da okul yönetimine tebliğ edildi. Finocchiaro’nun müdürlük görevinden alınmasıyla yerine Beden Eğitimi öğretmeni Bilgehan Yazıcı geçici görevlendirme ile atandı. Ancak bu tarihten sonra da okulda işten çıkarmalar devam etti.

MEB müfettişlerinin hazırladığı rapor ise henüz kamuoyuna açıklanmış değil.

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Müdürlük yetkisi alındı, "kurucu temsilciliği" devam ediyor

bianet’e konuşan kaynaklar MEB’in kararının Finocchiaro’nun okul müdürlüğü görevini ve bu göreve bağlı imza yetkisini sona erdirirken, “kurucu temsilcisi” sıfatının devam ettiği belirtiliyor.

Okulda görev yapan bir öğretmenin aktardığına göre MEB, eğitim mevzuatı kapsamında okul müdürlüğü ve müdür yardımcılığı görevleri hakkında işlem yapabiliyor ancak “kurucu temsilciliği” statüsünü doğrudan sona erdiremiyor.

Finocchiaro’nun kurucu temsilciliği görevinin, kendisini bu göreve atayan İtalya Dışişleri Bakanlığı’nın kararıyla sonlandırılabileceği ifade ediliyor. Türkiye’de çalışmaya devam edip edemeyeceği konusunda ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen çalışma izninin belirleyici olacağı kaydediliyor.

Bu nedenle Finocchiaro, okul müdürlüğü yetkileri elinden alınmış olmasına rağmen “kurucu temsilcisi” sıfatıyla okulda bulunmayı ve bu göreve bağlı ücretini almayı sürdürebilir. Öğretmenler, müdürlük yetkisi kaldırılmış bir kişinin çalışma izninin uzatılıp uzatılmayacağı sorusunun da açıklığa kavuşturulmasını istiyor.

Görev süresi eylülde doluyor

Öte yandan Finocchiaro’nun yaklaşık altı yıldır Türkiye’de görev yaptığı, mevcut görev süresinin Eylül 2026’da dolacağı belirtiliyor. İtalyalı yöneticilerin görev sürelerinin belirli koşullarda üç yıl daha uzatılabildiği, Finocchiaro’nun da uzatma talebinde bulunduğu ileri sürülüyor.

Ancak bu talebin kabul edilip edilmediği ve çalışma izninin uzatılıp uzatılmayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.

Müdür yardımcısı Nida İntiba’nın ise yöneticilik görevi sona ermesine rağmen gerekli koşulların oluşması halinde okulda öğretmen olarak çalışmaya devam edebileceği ifade ediliyor.

Türkiye ve İtalya’da dava açmaya hazırlanıyorlar

İşten çıkarılan öğretmenler ise işe iade ve sendikal tazminat talepleriyle hukuki yollara başvurmaya hazırlanıyor. Öğretmenler hem Türkiye’de hem de İtalya’da adalet arayacak.

Öğretmenlerden sekizinin kontratı İtalya Dışişleri Bakanlığı ile. Bu nedenle öğretmenler İtalya’da da okul yönetimine karşı dava açacaklarını ifade ettiler.

Grevin ardından 10 öğretmen işten çıkarıldı

Özel İtalyan Lisesi’nde Tez-Koop-İş Sendikası üyesi öğretmenlerin “eşit işe eşit ücret” ve toplu iş sözleşmesi talepleriyle başlattığı grev 123 gün sürmüştü.

Grev, 4 Haziran’da taraflar arasında imzalanan mutabakatla sona ermiş ancak sonraki süreçte farklı branşlarda görev yapan 10 öğretmenin işine son verilmişti. İşten çıkarılanlar arasında Türkiyeli müdür başyardımcısı ile Türk Dili ve Edebiyatı, matematik, İngilizce, din kültürü ve ahlak bilgisi, beden eğitimi, İtalyanca, tarih ve coğrafya öğretmenleri bulunuyor.

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(HA)