İstanbul Üniversitesi’nde restorasyon ve taşınma belirsizliği

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'ndeki Hukuk ve İktisat Fakülteleri Amfiler Bloğu'nda planlanan restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının detayları netleşmedi. 25 Haziran'da süreci protesto eden öğrenciler, CİMER'e başvurarak bilgi talep etti. Dekanlık yetkilileri kampüsten çıkmayacaklarını söylerken, CİMER'den gelen yanıtta "taşınma çalışmaları"ndan bahsedilmesi belirsizlik yarattı. Öğrenciler, restorasyon takviminin, olası taşınma yerinin ve eğitimin nasıl sürdürüleceğinin şeffaf şekilde açıklanmasını istiyor.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Beyazıt Kampüsü’ndeki Hukuk ve İktisat Fakülteleri Amfiler Bloğu’nda planlanan restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının nasıl yürütüleceği henüz netleşmedi. Öğrenciler ise restorasyon takviminin, olası taşınma yerinin ve eğitimin nasıl sürdürüleceğinin açıklanmasını istiyor.

Hukuk ve İktisat fakültelerinden öğrenciler, 25 Haziran’da kampüste düzenledikleri protesto ve dekanlıkla yaptıkları görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden bilgi edinme başvurusunda bulundu.

İÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, 9 Temmuz tarihli yanıtında Amfiler Bloğu’nun 2018 Bina Deprem Yönetmeliği kriterlerini karşılamadığını belirtti:

Yapının mevcut durumu itibariyle gerçekleştirilen performans analizi neticesinde 2018 Bina Deprem Yönetmeliği kriterlerini sağlamadığı anlaşılmaktadır. Yapının 5 bloktan oluşan eğitim binaları olması sebebiyle deprem yönetmeliğine göre güçlendirilmesi gerekmektedir. Söz konusu yapıya ait ilgili Hukuk ve İktisat Fakültesi Dekanlıkları tarafından verilecek programa göre taşınma ve güçlendirme çalışmalarına başlanacaktır.

Öğrenciler, yazıda “taşınma çalışmalarından” söz edilmesinin, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fethi Gedikli’nin 25 Haziran’daki görüşmede kendilerine aktardığı bilgilerle çeliştiğini ve belirsizlik yarattığını söylüyor. Öğrencilerin aktarımına göre Gedikli görüşmede, “Kampüsten çıkmak söz konusu bile değil, burada kalacağız” dedi.

İÜ Hukuk Fakültesi Dekanlığı, 22 Haziran’da X hesabından yaptığı paylaşımda , şu ifadeler yer aldı: “Bilim kurulu heyetinin görüşleri doğrultusunda ihtiyaç duyulabilecek ilave güçlendirme imalatları ve teknik gereklilikler önümüzdeki aylarda yeniden değerlendirilecek, gerekli görülmesi hâlinde ilgili çalışmalar planlanarak hayata geçirilecektir. Bu süreçte değerli akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimiz bilgilendirilecektir.”

*CİMER başvurusuna İÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın verdiği yanıt. (Fotoğraf: Beyazıt Bizimdir/X)

“Şeffaf ve eksiksiz bilgi istiyoruz”

İÜ Hukuk ve İktisat fakültelerindeki Amfiler Bloğu’nun restorasyonu ve eğitimin başka kampüslere taşınması ihtimaline ilişkin iddialar haziran ayında gündeme geldi.

Hukuk Fakültesi öğrencisi Efe’ye* göre, yetkililer süreci başından bu yana şeffaf yürütmüyor.

bianet’e konuşan Efe, CİMER başvurusu kapsamında gelen yazı ile dekanlığın yüz yüze görüşmelerde kendilerine aktardığı bilgilerin birbiriyle örtüşmediğini belirtti:

İlk görüşmelerde ellerinde resmi evrak olmadığını söylediler, ancak ihalenin aylar önce yapıldığı belgelendi. Bilim kurulu raporu kamuoyuyla paylaşılmadan bu ölçekte bir ihale yapılması kabul edilemez. Sürecin başından beri bilgilendirilmeyen öğrenciler olarak şeffaf ve eksiksiz bilgi talep ediyoruz.

*Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda (EKAP) yer alan ihale bilgilerine göre, “İstanbul Üniversitesi Tescilli Eski Eser İktisat-Hukuk Fakülteleri Amfi Binası Güçlendirme ve Restorasyon İkmal İşi (Dış Cephe ve Çatı) ve İktisat Fakültesi Kütüphane Binası Güçlendirme ve Restorasyon İşi” ihalesini, en düşük teklifi veren Zem Taahhüt İnşaat Anonim Şirketi kazandı. İhale bedeli 530 milyon 336 bin lira olarak belirlenirken, 13 Kasım 2025 tarihinde imzalanan sözleşmede işin süresi 17 Kasım 2025-13 Eylül 2026 olarak belirtildi.

Efe ayrıca, yetkililerin olası bir taşınmanın ulaşım giderleri, barınma koşulları, derslere erişim ve engelli öğrencilerin ihtiyaçları üzerindeki etkilerini öğrencilerle birlikte değerlendirmesini talep etti.

Öğrenciler, 25 Haziran’da kampüste yaptıkları basın açıklamasının ardından Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fethi Gedikli ile görüşmüştü. Görüşmeye katılan öğrencilerin aktarımına göre dekanlık yetkilileri, restorasyon kararından önceden haberdar olmadıklarını ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın kampüsün boşaltılmasını istediğini söyledi. Öğrenciler ayrıca Gedikli’nin, bilim kurulunun hazırladığı raporun henüz dekanlığa ulaşmadığını söylediğini ve kampüsten çıkmayacaklarını ifade ettiğini aktardı.

Konuyla ilgili telefonla ulaştığımız İÜ Hukuk Fakültesi Dekanlığı, Öğrenci İşleri’yle görüşmemizi istedi. CİMER yanıtını sorduğumuz Öğrenci İşleri’nden bir yetkili ise taşınma gündemlerinin olmadığını söyledi.

*Güvenlik nedeniyle soyadının kullanılmasını istemedi.

(SG/VC)