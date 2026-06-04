İtalyan Lisesi’nde öğretmenler kazandı, 123 günlük grev bitti

Özel İtalyan Lisesi’nde çalışan ve Tez-Koop-İş Sendikası’nda örgütlü 14 Türkiyeli öğretmenin ücretler ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine karşı yürüttükleri grev kazanımla sonuçlandı.

Öğretmenler hukuki bağlayıcılığı olan tutanağın imzalanmasıyla 123 gün sonra okullarına döndü.

Okul yönetimi, grevimizin resmi ve hukuki olarak sona erebilmesi için gerekli olan resmi tutanakları imzaladı, Tez-Koop-İş ve Çalışma Bakanlığı’na iletti.

Bunun üzerine öğretmenler bugün okul önünde son basın açıklamalarını yaptı. Halay çekti, lokma dağıttı.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Başak Baysallı "Burada hiçbir şey değişmez deniyordu. Zam yoktu. Greve çıktık ve kazandık" dedi.

“Haklarımızı yasal temellere oturtmuş olmanın huzuruyla dönüyoruz”

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Fırat Aydın, 123 gündür okulun önünde sürdürdükleri grevin ardından sınıflarına dönmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Aydın, “Bizler mesleğimizin hak ettiği saygınlığı korumak için bu yola çıktık” dedi ve sürecin kendilerine emeğin ancak hukuki güvenceyle korunabileceğini gösterdiğini belirtti:

“Bugün, uzun ve meşakkatli yolculuğun sonunda resmi ve hukuki güvencelerimize kavuşmuş olarak karşınızdayız. Haklarımızı yasal temellere oturtmuş olmanın huzuruyla ve içimiz rahat bir şekilde okulumuza dönüyoruz.

Öğretmenler olarak bundan sonra iş yerimizde iş barışının sağlanması, eğitim ve öğretimin daha nitelikli bir şekilde sürdürülebilmesi için çaba harcayacağız. Öğretmenliğimize kaldığı yerden daha büyük bir özveri ile devam edeceğiz.”

Öğrencilerini çok özlediklerini söyleyen Aydın, öğretmenlerin grev süresince yalnızca kendi hakları için değil, özel okullarda ve kurslarda düşük ücret, güvencesizlik ve fazla iş yüküyle çalıştırılan tüm öğretmenler için de direndiğini kaydetti.

Aydın, özel sektörde çalışan öğretmenlere şöyle seslendi:

“Çaresiz değiliz, bir araya gelince güçlüyüz, örgütlü olunca güçlüyüz. Birlikte olmak ve sesimizi yükseltmek için hiç vakit geçirmeden sendikaya üye olmalıyız.”

Aydın, şu anda direnişe ve mücadeleye devam eden Temel Conta, Doruk Madencilik, Özşen Madencilik, Şık Makas, Özgüneş Taşımacılık, Ağaç A.Ş., P&G, Sedef Tersanesi işçilerine ve Türkiye’nin dört bir yanında direnen bütün emekçilere dayanışma duygularını iletti.

“Emsal niteliğinde bir anlaşmaya vardık”

Tez-Koop-İş Sendikası İstanbul 5 No’lu Şube Başkanı Selahattin Karakurt ise 123 günlük grevin “Öğretmenler büyük ve sarsılmaz zaferi” olduğunu söyledi.

Karakurt, öğretmenlerin kötü çalışma koşullarına, ağır ders yüküne, dondurulan ücretlere ve ayrımcılığa karşı greve çıktığını hatırlattı.

Varılan uzlaşmanın yalnızca ücretlere ilişkin olmadığını söyleyen Karakurt, anlaşmanın çalışma koşullarını ve mesleki statüyü de güvence altına aldığını ifade etti:

“Hatırlayın yola çıktığımız o ilk günü... Biz bu mücadeleye neden başladık? Türk öğretmenleri olarak daha ağır bir ders yükünün altında ezilmeye, kötü çalışma koşullarına ve mesleki standartlarımızın yok sayılmasına karşı ‘Artık yeter!’ demek için çıktık. Son üç yıldır dondurulan, enflasyon karşısında eriyen ücretlerimize, uğradığımız o haksız ayrımcılığa karşı inançla yürüdük. Ve bugün, o inancın karşılığını aldık.

Varılan uzlaşmayla, hem okuldaki ayrımcılığa son veren hem de mali haklarımızı güvenceye alan emsal niteliğinde bir anlaşmaya vardık. Artık Türk öğretmenleri bu okulda uluslararası standartlarda çalışma koşullarına ve hakkaniyetli bir ek ders sistemine kavuşmuştur. Bu çetin müzakerelerin sonucunda, çalışma koşullarımız adil ve mesleki standartlara uygun hale getirilmiş, emeğimizin hak ettiği kurumsal ve profesyonel statü güvence altına alınmıştır. Biz sadece bir ücret sözleşmesi imzalamadık, biz bu okulda adaleti, eşitliği ve profesyonel saygınlığımızı yerleştirdik.”

Karakurt, grevin özel sektörde çalışan öğretmenler açısından da önemli bir örnek oluşturduğunu belirterek tüm öğretmenleri sendikal örgütlülüğe çağırdı.

Açıklamalar, grev boyunca dayanışma gösteren öğrencilere, velilere, sendikalara, emek örgütlerine, siyasi partilere, sivil toplum kuruluşlarına ve kamuoyuna teşekkürle devam etti.

İtalyan Lisesi'ndeki Türkiyeli öğretmenler eşitlik istiyor

Kazanımlar neler? Yapılacak toplu iş sözleşmesiyle öğretmenlerin elde ettiği kazanımlar şöyle açıklandı: 1 Ocak 2026’dan geçerli olmak üzere euro cinsinden maaşlara yüzde 25 zam yapılacak. 2027 ve 2028 yılları için yüzde 5’er artış uygulanacak. (Okul yönetiminin ilk teklifi 2026 için yüzde 12, 2027 için ise 0 zamdı) Haftalık 40 ders üzerinden düzenlenen maaş karşılığı sözleşmeler, 20 ders üzerinden düzenlenecek. 20 ders saatinin üzerindeki dersler ek ders ücreti olarak ödenecek. Nöbet görevi için haftalık 4 saate kadar ek ders ücreti ödenecek. 2026, 2027 ve 2028 yıllarının aralık aylarında öğretmenlere, son alınan maaşa kıyasla yüzde 25 daha yüksek tutarda ek maaş, yani 13. maaş ödenecek. 2025 yılına ilişkin telafi amacıyla öğretmenlere, o yıl alınan son brüt maaş tutarında iki ek maaş ödemesi yapılacak. Öğretmenlere 2026 yılı için net 1200 euro değerinde “Sodexo tipi öğretmen kartı” verilecek. Bu tutar 2027 ve 2028 yıllarında yüzde 5 artırılacak. Öğretmenin haklı neden veya geçerli sebep olmaksızın işten çıkarılması ve işe iade davasının öğretmen lehine sonuçlanması halinde 16 aylık ücret tutarında ek tazminat ödenecek.

(HA)