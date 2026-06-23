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YT: Yayın Tarihi: 23.06.2026 11:57 23 Haziran 2026 11:57
 ~  SG: Son Güncelleme: 23.06.2026 12:01 23 Haziran 2026 12:01
Okuma Okuma:  2 dakika

NATO operasyonları: Kaos GL Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar da gözaltında

Gazeteci ve LGBTİ+ hakları savunucusu Yıldız Tar, Ankara’da sabah saatlerinde düzenlenen ev baskınında gözaltına alındı. Gazeteci meslek örgütlerinden Tar’ın gözaltına alınmasına tepki var.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
NATO operasyonları: Kaos GL Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar da gözaltında
Fotoğraf: Kaos GL

Kaos GL Genel Yayın Yönetmeni, gazeteci ve LGBTİ+ hakları savunucusu Yıldız Tar, Ankara’da bu sabah düzenlenen ev baskınında gözaltına alındı.

Tar’ın, Halkların Demokratik Kongresi’ne (HDK) yönelik soruşturma kapsamında açılan davanın yarın görülecek duruşmasında hakim karşısına çıkması bekleniyordu.

Tar’ın da aralarında bulunduğu gözaltına alınanlar hakkında 24 saatlik avukat görüş kısıtlaması kararı uygulandığı bildirildi.

DİSK Basın-İş: Bir gazetecinin ev baskınıyla gözaltına alınması ciddi bir müdahaledir

DİSK Basın-İş, Tar’ın gözaltına alınmasına yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Açıklamada, Tar’ın gazeteci, LGBTİ+ hakları savunucusu ve Kaos GL Genel Yayın Yönetmeni olduğu hatırlatılarak şu ifadeler kullanıldı:

“Bir gazetecinin ev baskınıyla gözaltına alınması ifade ve basın özgürlüğüne yönelik ciddi bir müdahaledir.

Siyasal iktidarın gözaltılarla toplumsal muhalefeti susturma, gazetecileri ve hak savunucularını sindirme çabasına izin vermeyeceğiz.

Meslektaşımız Yıldız Tar başta olmak üzere gözaltına alınan herkes derhal serbest bırakılmalı; ifade, örgütlenme ve basın özgürlüğüne yönelik baskılara derhal son verilmelidir.”

RSF: Keyfi gözaltı kabul edilemez

Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu da Tar’ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Önderoğlu, “Ankara’da NATO Zirvesi öncesi düzenlenen operasyonlarda Kaos GL yayın yönetmeni Yıldız Tar’ın keyfi şekilde gözaltına alınması kabul edilemez. Uluslararası zirve olması meslektaşımızın güvenlik gerekçesiyle gözaltına alınmasını haklı çıkarmaz. Bırakılmalı!” dedi.

Ankara’da ev baskınları ve gözaltılar: "NATO’ya karşı çıkanları susturmak istiyorlar"
Ankara’da ev baskınları ve gözaltılar: "NATO’ya karşı çıkanları susturmak istiyorlar"
Bugün 09:44

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
yıldız tar NATO
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