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Yayın Tarihi: 20 Haziran 2025 13:21
 ~ Son Güncelleme: 20 Haziran 2025 13:24
1 dk Okuma

"Merhaba Canım, Nasılsın?": Yıldız Tar

Kaos GL, “Merhaba Canım, Nasılsın” başlıklı yeni bir yazı dizisine başladı. Elif Gölet’in hazırladığı yazı dizisinde ilk konuk, konuk Yıldız Tar: "Yaşıyoruz bu hayatı, gayet iyiyim aşkım. Onur Ayı’ndayız sonuçta. Arzular şelale."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
"Merhaba Canım, Nasılsın?": Yıldız Tar

Yılın bizim için en anlamlı zamanı: Onur Ayı. Renklerin, direnişin, bir arada olmanın, hatırlamanın ve hatırlatmanın ayı. Bu özel ayda, yazı dizimizin ilk “nasılsın”ını Yıldız’a sorduk. “Gerçekten, nasılsın Yıldız? Duyguların, yorgunlukların, umutların nerede duruyor?” Biliyoruz ki her kelime bir iz bırakır, her his bir başkasına el uzatır.

Bugün nasılsın?
Yaşıyoruz bu hayatı, gayet iyiyim aşkım. Onur Ayı’ndayız sonuçta. Arzular şelale. Biraz da yorgunluk var tabi. Her şehirdeki onur haftası etkinliklerine yetişmeye çalışmaktan heder oldum. Gençken daha kolaymış, orta yaş zorluyor haliyle.

Kendini son zamanlarda nasıl hissediyorsun?
Silivri’de bıraktığım dostlarımı özlemek dışında bir şikayetim yok. Umuyorum ki en kısa sürede onlar da özgür olacak. Tabi dışarıdaki özgürlük ne kadar özgürlük? Ama yine de bir yere kapatılmaktan iyidir. Gerçi, beraber kapatıldığın insanlarla geliştirdiğin yol arkadaşlığı da başka bir sahicilik taşıyor.

Bu aralar seni en çok ne yoruyor?
Sıcaklar… Hiç sevemedim sıcakları. Eriyorum anne anlasana!

Yakın zamanda seni etkileyen bir şey oldu mu?
Çocukları LGBTİ+ olan babaların Babalar Günü videosu. Buyurun bu da linki.

Şu anda en çok neye ihtiyacın var?
“Git diyemem, kal diyemem, sen goncasın, gül diyemem” diyecek birine.

Söyleşinin tamamını buradan okuyabilirsiniz.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
yıldız tar Kaos GL onur ayı
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ilgili haberler
KaosGL.org Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar hakkında tahliye kararı
30 Mayıs 2025
/haber/kaosgl-org-genel-yayin-yonetmeni-yildiz-tar-hakkinda-tahliye-karari-307923
"HDK ÜYESİ" OLMAKLA SUÇLANIYORLAR
Gazeteciler Yıldız Tar ve Ercüment Akdeniz için iddianame: "Silahlı örgüt üyeliği"
6 Mayıs 2025
/haber/gazeteciler-yildiz-tar-ve-ercument-akdeniz-icin-iddianame-silahli-orgut-uyeligi-307188
Tutuklu gazeteci Yıldız Tar’dan Silivri notları
13 Mart 2025
/haber/tutuklu-gazeteci-yildiz-tardan-silivri-notlari-305399
KaosGL.org’dan, Yıldız Tar ile dayanışmak için gazetecilere çağrı
6 Mart 2025
/haber/kaosgl-orgdan-yildiz-tar-ile-dayanismak-icin-gazetecilere-cagri-305171
Tutuklanan gazeteci Yıldız Tar’dan dışarıya mesaj
24 Şubat 2025
/haber/tutuklanan-gazeteci-yildiz-tardan-disariya-mesaj-304853
HDK GÖZALTILARI SÜRÜYOR
Yıldız Tar: "On yıl önceki barışçıl gösteriler gözaltı nedeni sayılıyor"
20 Şubat 2025
/haber/yildiz-tar-on-yil-onceki-bariscil-gosteriler-gozalti-nedeni-sayiliyor-304745
Gazeteciler Sibel Yükler, Deniz Nazlım ve Yıldız Tar 'polis kendilerini darp ettiği için' hakim karşısında
9 Ocak 2024
/haber/gazeteciler-sibel-yukler-deniz-nazlim-ve-yildiz-tar-polis-kendilerini-darp-ettigi-icin-hakim-karsisinda-290328
ATÖLYE BİA / KADIN-LGBTİ+ VE YARGI HABERCİLİĞİ ATÖLYESİ - KASIM 2019
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14 Kasım 2019
/haber/yildiz-tar-lgbti-haberlerinin-cercevesi-cok-onemli-215806
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