“NATO gözaltıları” kapsamında 103 kişi tutuklandı
Ankara’da NATO Zirvesi öncesinde 23 Haziran sabahı düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan 225 kişiden 135’inin emniyet işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen kişilerden 6’sı savcılık tarafından serbest bırakıldı.
Tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edilen 129 kişiden 103’ü tutuklanırken, 26 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Gözaltındaki diğer kişilerin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, soruşturmanın “terör örgütlerinin ülke genelindeki eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine” yönelik olduğunu iddia etti.
Ankara’da ev baskınları ve gözaltılar: "NATO’ya karşı çıkanları susturmak istiyorlar"
“TKP/ML’ye üye misin?”
sendika.org’da yer alan habere göre, gözaltındaki TEMA gönüllülerine emniyet ifadelerinde “TKP/ML’ye (Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist) üye” olup olmadıkları, “kod adları”nın olup olmadığı ve “silah eğitimi” alıp almadıkları yönünde sorular soruldu.
TEMA’nın Nallıhan Kuş Cenneti gezisine katılan yaklaşık 40 gönüllü, dönüş yolunda Ankara’ya yürüyen Doruk Madencilik işçileriyle karşılaşınca otobüsten inerek işçilere selam vermiş, bu nedenle de yolda durdurularak GBT kontrolüne tabi tutulmuşlardı. (HA/TY)