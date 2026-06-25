“NATO gözaltıları” kapsamında 103 kişi tutuklandı

Ankara’da NATO Zirvesi öncesinde 23 Haziran sabahı düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan 225 kişiden 135’inin emniyet işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen kişilerden 6’sı savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edilen 129 kişiden 103’ü tutuklanırken, 26 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Tutuklananlar arasında TEMA Vakfı Ankara Temsilcisi Nevzat Özer, Halkevleri GYK üyesi Hediye Yıldırım, Umut-Sen Sözcülerinden Burcu Arıkan, Kaos GL Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar, ÇHD’li avukatlar Semra Demir ve Kürşat Bafra ile Doç. Dr. Emel Memiş de bulunuyor.

Gözaltındaki diğer kişilerin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, soruşturmanın “terör örgütlerinin ülke genelindeki eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine” yönelik olduğunu iddia etti.

Ankara’da ev baskınları ve gözaltılar: "NATO’ya karşı çıkanları susturmak istiyorlar"