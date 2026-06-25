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YT: Yayın Tarihi: 25.06.2026 13:02 25 Haziran 2026 13:02
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.06.2026 22:10 25 Haziran 2026 22:10
Okuma Okuma:  2 dakika

“NATO gözaltıları” kapsamında 103 kişi tutuklandı

Tutuklananlar arasında TEMA Vakfı Ankara Temsilcisi Nevzat Özer, Halkevleri GYK üyesi Hediye Yıldırım, Umut-Sen Sözcülerinden Burcu Arıkan, Kaos GL Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar, ÇHD’li avukatlar Semra Demir ve Kürşat Bafra ile Doç. Dr. Emel Memiş de bulunuyor.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
“NATO gözaltıları” kapsamında 103 kişi tutuklandı
Fotoğraf: sendika.org

Ankara’da NATO Zirvesi öncesinde 23 Haziran sabahı düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan 225 kişiden 135’inin emniyet işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen kişilerden 6’sı savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edilen 129 kişiden 103’ü tutuklanırken, 26 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Tutuklananlar arasında TEMA Vakfı Ankara Temsilcisi Nevzat Özer, Halkevleri GYK üyesi Hediye Yıldırım, Umut-Sen Sözcülerinden Burcu Arıkan, Kaos GL Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar, ÇHD’li avukatlar Semra Demir ve Kürşat Bafra ile Doç. Dr. Emel Memiş de bulunuyor.

Gözaltındaki diğer kişilerin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, soruşturmanın “terör örgütlerinin ülke genelindeki eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine” yönelik olduğunu iddia etti.

Ankara’da ev baskınları ve gözaltılar: "NATO’ya karşı çıkanları susturmak istiyorlar"
Ankara’da ev baskınları ve gözaltılar: "NATO’ya karşı çıkanları susturmak istiyorlar"
23 Haziran 2026

“TKP/ML’ye üye misin?”

sendika.org’da yer alan habere göre, gözaltındaki TEMA gönüllülerine emniyet ifadelerinde “TKP/ML’ye (Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist) üye” olup olmadıkları, “kod adları”nın olup olmadığı ve “silah eğitimi” alıp almadıkları yönünde sorular soruldu.

TEMA’nın Nallıhan Kuş Cenneti gezisine katılan yaklaşık 40 gönüllü, dönüş yolunda Ankara’ya yürüyen Doruk Madencilik işçileriyle karşılaşınca otobüsten inerek işçilere selam vermiş, bu nedenle de yolda durdurularak GBT kontrolüne tabi tutulmuşlardı. (HA/TY)

Haber Yeri
İstanbul
NATO NATO 2026 Ankara Zirvesi
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