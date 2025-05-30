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HABER
Yayın Tarihi: 30 Mayıs 2025 14:04
 ~ Son Güncelleme: 30 Mayıs 2025 14:17
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KaosGL.org Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar hakkında tahliye kararı

Adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliyesine karar verilen gazetecinin, bugün saat 15.00 civarında cezaevinden çıkması bekleniyor.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
KaosGL.org Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar hakkında tahliye kararı
Fotoğraf: Kaos GL

Halkların Demokratik Kongresi’ne (HDK) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 21 Şubat’ta tutuklanan KaosGL.org Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar hakkında tahliye kararı verildi.

Geçtiğimiz günlerde mahkeme, Yıldız Tar’ın tutuklu bulunduğu dosyada üç kişi hakkında yetkisizlik kararı vererek tahliye taleplerini tensip zaptıyla reddetmişti. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyanın Tar bakımından Ankara’ya gönderilmesine karar vermişti.

Kaos GL'de yer alan habere göre, mahkeme, bugün yaptığı değerlendirmede Tar’ın tutuksuz yargılanmasına hükmetti.

Kararda, Tar’ın tutuklulukta geçirdiği süre ve dosyadaki mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak, adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine hükmedildi.

Tahliyenin bugün saat 15.00 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. (TY)

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Haber Yeri
İstanbul
ifade özgürlüğü gazetecilere açılan soruşturmalar tutuklu gazeteciler yıldız tar Kaos GL
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"HDK ÜYESİ" OLMAKLA SUÇLANIYORLAR
Gazeteciler Yıldız Tar ve Ercüment Akdeniz için iddianame: "Silahlı örgüt üyeliği"
6 Mayıs 2025
/haber/gazeteciler-yildiz-tar-ve-ercument-akdeniz-icin-iddianame-silahli-orgut-uyeligi-307188
“Yıldız'a selam, mücadeleye devam”
1 Mayıs 2025
/haber/yildiz-a-selam-mucadeleye-devam-307014
Tutuklu gazeteci Yıldız Tar’dan Silivri notları
13 Mart 2025
/haber/tutuklu-gazeteci-yildiz-tardan-silivri-notlari-305399
KaosGL.org’dan, Yıldız Tar ile dayanışmak için gazetecilere çağrı
6 Mart 2025
/haber/kaosgl-orgdan-yildiz-tar-ile-dayanismak-icin-gazetecilere-cagri-305171
Yıldız Tar ve Ercüment Akdeniz’den mesaj var
5 Mart 2025
/haber/yildiz-tar-ve-ercument-akdenizden-mesaj-var-305138
“AKP iktidarı, LGBTİ+’lara yönelik saldırılarını hız kesmeden sürdürüyor”
25 Şubat 2025
/haber/akp-iktidari-lgbti-lara-yonelik-saldirilarini-hiz-kesmeden-surduruyor-304882
Tutuklanan gazeteci Yıldız Tar’dan dışarıya mesaj
24 Şubat 2025
/haber/tutuklanan-gazeteci-yildiz-tardan-disariya-mesaj-304853
HDK GÖZALTILARI SÜRÜYOR
Yıldız Tar: "On yıl önceki barışçıl gösteriler gözaltı nedeni sayılıyor"
20 Şubat 2025
/haber/yildiz-tar-on-yil-onceki-bariscil-gosteriler-gozalti-nedeni-sayiliyor-304745
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