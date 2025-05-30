Halkların Demokratik Kongresi’ne (HDK) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 21 Şubat’ta tutuklanan KaosGL.org Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar hakkında tahliye kararı verildi.
Geçtiğimiz günlerde mahkeme, Yıldız Tar’ın tutuklu bulunduğu dosyada üç kişi hakkında yetkisizlik kararı vererek tahliye taleplerini tensip zaptıyla reddetmişti. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyanın Tar bakımından Ankara’ya gönderilmesine karar vermişti.
Kaos GL'de yer alan habere göre, mahkeme, bugün yaptığı değerlendirmede Tar’ın tutuksuz yargılanmasına hükmetti.
Kararda, Tar’ın tutuklulukta geçirdiği süre ve dosyadaki mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak, adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine hükmedildi.
Tahliyenin bugün saat 15.00 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. (TY)
TUTUKLU GAZETECİ YILDIZ TAR İLE SÖYLEŞİ
"Geldiler, aldılar, tutukladılar; süreç bundan ibaret"
14 Nisan 2025