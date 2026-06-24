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YT: Yayın Tarihi: 24.06.2026 16:52 24 Haziran 2026 16:52
 ~  SG: Son Güncelleme: 24.06.2026 17:02 24 Haziran 2026 17:02
Okuma Okuma:  2 dakika

Mahkeme, HDK davasını Yıldız Tar olmadan gördü

Ankara’da yapılacak NATO zirvesi öncesinde düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan Kaos GL Genel Yayın Yönetmeni, gazeteci ve LGBTİ+ hakları savunucusu Yıldız Tar, yargılandığı HDK soruşturmasına katılamadı. Mahkeme Tar'ın yokluğunda adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Mahkeme, HDK davasını Yıldız Tar olmadan gördü
Fotoğraf: MLSA

KaosGL.org Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Yıldız Tar ile yazar İbrahim Halit Elçi’nin, Halkların Demokratik Kongresi’ne (HDK) yönelik soruşturma kapsamında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla yargılandığı davanın üçüncü duruşması bugün Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Yaklaşık iki saat gecikmeyle başlayan duruşmada, salonun küçük olduğu gerekçesiyle yalnızca 10 kişinin içeri alınmasına izin verildi. Gözlemciler duruşma salonuna alınmadı.

Gazeteci Yıldız Tar, dün Ankara’da NATO Zirvesi öncesi düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındığı için duruşmaya katılamadı. Elçi ve sanık avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

MLSA Eş Direktörü Avukat Veysel Ok ile MLSA Hukuk Birimi Koordinatörü Avukat Emine Özhasar, Tar’ın avukatları olarak duruşmaya katıldı.

Avukatlardan adli kontrol itirazı

Duruşmada savunma yapan Elçi’nin avukatı, HDK’nın kuruluşuna ve faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kamuoyuna açık olduğunu belirterek, dosyadaki listenin delil niteliği taşımadığını söyledi.

Avukat, “HDK’nın KCK ile bağlantılı olduğuna dair herhangi bir somut delil yoktur. Müvekkilim yasal bir siyasi parti olan Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi’nin üyesidir. Müvekkilim hakkında 13 aydır adli kontrol tedbiri uygulanmaktadır. Adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep ediyoruz” dedi.

Tar’ın avukatı Veysel Ok da HDK listesinin kurumun internet sitesinde yayımlandığını, HDK’nın faaliyetlerine devam ettiğini söyledi. Emine Özhasar ise müvekkili hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı, sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamını istedi. Savcılık bu duruşmada da esas hakkındaki mütalaasını sunmadı.

Mütalaa bekleniyor

Mahkeme heyeti, Tar ve Elçi hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi. Dosyanın esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için Cumhuriyet savcılığına gönderilmesine hükmeden mahkeme, davayı 24 Kasım’a bıraktı.

Mahkeme başkanı, celse arasında mütalaanın hazırlanıp taraflara tebliğ edilmesi halinde 24 Kasım’daki duruşmanın karar duruşması olabileceğini söyledi.

Tar, aynı dosya kapsamında 21 Şubat 2025’te tutuklanmış, iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesinin ardından 30 Mayıs’ta tahliye edilmişti.

(HA)

Haber Yeri
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