Tutuklanan gazeteci Yıldız Tar’dan dışarıya mesaj

Halkların Demokratik Kongresi’ne (HDK) yönelik İstanbul merkezli operasyonda 18 Şubat’ta Ankara’daki evine yapılan baskınla gözaltına alınan KaosGL.org Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar, 21 Şubat’ta 6. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

İstanbul'da tutuklanan gazeteci, bugün avukatları aracılığıyla gönderdiği mesajda “Bu bariz bir kumpas davası,” dedi.

“LGBTİ+ hakları mücadelesi hedef seçildi”

KaosGL.org'da yer alan habere göre, Tar’ın mesajının tamamı şöyle:

“Bu bariz bir kumpas davası. Eşitlik ve özgürlük yargılanıyor. LGBTİ+ hakları mücadelesinin özel olarak hedef seçildiğini gösteren operasyon ve tutuklama kararıyla karşı karşıyayız. Bizim içeride moralimiz yerinde. Sizlerin de dışarıda endişelenmek yerine eşitlik ve özgürlük mücadelesini sürdürmenizi temenni ederim.

“Destek gösteren ve dayanışan herkese çok teşekkürler. En kısa sürede cezaevinden haberler, köşe yazılarım ve en önemlisi moda kritiklerimle siz değerli okurlarımla buluşmayı dört gözle bekliyorum.”

BEŞTAŞ: "ARKADAŞLARIMIZ REHİN ALINDI" HDK soruşturmasında 30 tutuklama

HDK’ye yönelik operasyonda tutuklanan 30 kişi arasında LGBTİ+ aktivisti Erkin Barın Göylüler, KaosGL.org yazarlarından Ayşe Panuş ve gazeteciler Elif Akgül ile Ercüment Akdeniz de var.

Yıldız Tar’ın bianet’te yayımlanan haberlerini okumak için tıklayın. (TY)