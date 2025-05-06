Gazeteciler Yıldız Tar ve Ercüment Akdeniz için iddianame: "Silahlı örgüt üyeliği"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "HDK operasyonu" adı verilen tutuklama furyasında tutuklanan gazeteciler Yıldız Tar ve Ercüment Akdeniz için “silahlı terör örgütüne üye olma” suçlamasıyla iddiname düzenledi.

İddianameye, HDK’nin yasal faaliyetleri kapsamında yapılan açıklamalar, açık toplantıların notları, ve her iki gazetecinin mesleki faaliyetleri çerçevesinde yaptıkları görüşmeler ve haber peşinde yaptıkları konuşmalar kanıt diye sokuldu.

Akdeniz ve Tar, 2023'te HDK'nin düzenlediği, “PKK/KCK çizgisine paralel” ifadeler kullanılan çeşitli toplantılara katılmakla suçlandı. İddianamede HDK’nin “PKK’nın şehir yapılanması” olduğunu öne sürülerek, HDK’ye atfedilen herşey “örgütsel”, ve bu etkinliklerle temas eden herkes "HDK mensubu" olarak nitelendi. İddianamede suç kanıtı faaliyetler arasında kamuoyuna açık basın açıklamaları, dernek toplantıları, panel katılımları ve sosyal medya paylaşımları yer aldı.

Yıldız Tar’ın gazetecilik faaliyetleri suç oldu

MLSA'nın haberine göre, iddianamede Yıldız Tar’ın Etkin Haber Ajansı'nda (ETHA) sorumlu yazı işleri müdürlüğü yaparken, ajansın muhabirleriyle yaptığı telefon görüşmeleri, haber takibi sırasında editöre yönelik bilgilendirmeleri ve alandan aktarımları suçlama konusu yapıldı. Tar ile dönemin ETHA editörü arasında haber takibi sırasında yapılan bir telefon görüşmesi, iddianamede “örgütsel haberleşme” gibi sunuldu.

Bu görüşmede Tar, DİSK binasında 1 Mayıs 2013 günü yaşanan polis müdahalesini aktararak, “DİSK’in içinde üç yaralı var, ikisinin durumu ağır” dedi. Editör ise “Kim?” diye sordu, Tar “İsimlerini öğrenemedim” yanıtını verdi. Devamında, binaya gaz bombası atıldığını, insanların üst katta sığındığını, dışarıda ise yoğun çatışmalar yaşandığını bildirdi.

Görüşmenin tamamı bir muhabirin sahadan editöre bilgi aktardığı ve haber akışını yönettiği doğal bir gazetecilik pratiği olmasına rağmen, savcılık bu görüşmeyi “örgütsel koordinasyon” olarak yorumladı.

Ercüment Akdeniz: Panel ve kongrelere gazeteci olarak katıldım

Emek Partisi üyesi ve gazeteci Ercüment Akdeniz ise ifadesinde, HDK’nin kongre ve panellerine yalnızca gazeteci olarak katıldığını, mülteci ve işçi hakları üzerine çalışan bir yazar olarak bu yapıları takip etmenin mesleğinin bir parçası olduğunu belirtti. Akdeniz, HDK’ye üye olmadığını ve herhangi bir yöneticilik görevi yürütmediğini söyledi.

İddianamede ise Akdeniz’in 2013’te bir HDK toplantısında yaptığı konuşma, gençlik politikaları üzerine görüş bildirmesi ve bazı muhabirlerle yaptığı telefon görüşmeleri kanıt gösterildi.

HDK: “Legal görünüm altında örgütsel yapı”

153 sayfalık iddianamede HDK’ye yönelik suçlamalar büyük yer kaplıyor. Savcılık, HDK’nin “legal görünümlü” bir yapılanma olduğunu, ancak özünde PKK/KCK'nin şehir yapılanması olarak çalıştığını iddia ediyor. HDK’nin program metinleri, tüzüğü ve bileşen yapısı, “örgütün hedeflerini sivil alanda gerçekleştirme aracı” olarak değerlendiriliyor.

HDK kongreleri, yerel meclis çalışmaları, tutuklu ve hükümlülerin serbest bırakılmasına yönelik açıklamalar ile kadın ve LGBTİ+ meclislerinin faaliyetleri de iddianamede suç unsuru olarak sunuldu.

Suçlamaların dayanağı: Panel, açıklama ve gazetecilik

İddianamede sunulan deliller arasında yer alan faaliyetlerin büyük kısmı, kamuoyuna açık basın açıklamaları, dernek toplantıları, panel katılımları ve sosyal medya paylaşımlarından oluşuyor. Savcılık bu tür faaliyetleri, HDK'nin “örgüt hiyerarşisi içinde” hareket ettiğinin göstergesi olarak değerlendiriyor. Ancak iddianamede Akdeniz ve Tar’ın herhangi bir silahlı faaliyetle ilgisi olduğuna dair somut bir delil sunulmadı.

Sanıklar hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 314/2 maddesi uyarınca “silahlı örgüt üyeliği” suçlaması yöneltilirken, Terörle Mücadele Kanunu’nun 3. ve 5. maddeleri uyarınca artırımlı ceza talep edildi.

(AEK)