TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
MAF
DW: Dîroka Weşanê: 26.06.2026 07:44 26 Hezîran 2026 07:44
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 26.06.2026 08:08 26 Hezîran 2026 08:08
Xwendin Xwendin:  4 xulek

Rojnameger û parêzvana mafên LGBTÎ+yan Yildiz Tar hat girtin

“Girtina rojnamevanekê ku mafên LGBTÎ+yan diparêze, bi mebesta çavtirsandinê ye; bi vê yekê dixwazin peyamekê bidin tevahiya tevgera LGBTÎ+yan, medyaya serbixwe û têkoşîna mafên mirovan.”

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Rojnameger û parêzvana mafên LGBTÎ+yan Yildiz Tar hat girtin

Dadgeha Cezê û Aştiyê biryara girtina rojnameger û Derhênerê Giştî yê Weşanê yê Kaos GLyê Yildiz Tar da. Tar, di çarçoveya lêpirsîna Serdozgeriya Komarê ya Enqereyê de ku di 23ê Hezîranê serê sibê de bi serdegirtina malan de hatibû desteserkirin.

Di nav kesên ku hatine girtin de Nûnerê Enqereyê yê Weqfa TEMAyê Nevzat Ozer, Endama GYKyê ya Halkevleriyê Hediye Yıldırım, ji Berdevkên Umut-Senê Burcu Arıkan, Derhênera Giştî yê Weşanê yê Kaos GLyê Yildiz Tar, parêzerên ÇHDyî Semra Demir û Kurşat Bafra û Doç. Dr. Emel Memiş jî hene.

Li gorî nûçeya Kaos GLyê, di dema girtina îfadeyê de tu pirsên derbarê NATOyê de ji Tarê nehatine kirin. Li şûna vê yekê, pirsên li ser daxuyaniyên wê yên derbarê polîtîkayên “Sala Malbatê” hatine kirin, ku hukûmetê ji bo sala 2025an ragihandibû.

Di nivîsa dozgeriyê ya ji bo sewqkirina girtinê de jî hat îdiakirin ku gumanbar, “di bin hewldana nîşandana Tirkiyeyê wekî welatekî ku bi terorê tê naskirin de, dikarin çalakiyên terorî pêk bînin.”

Di çarçoveya “desteserkirinên ji ber NATOyê” de 103 hatin girtin
Di çarçoveya “desteserkirinên ji ber NATOyê” de 103 hatin girtin
25 Hezîran 2026

DÎSK Basın-İş: Em ê hevgirtina xwe mezin bikin

Sendîkaya Karkerên Çapemenî, Weşandin û Çapxaneyan a Tirkiyeyê (DÎSK Basın-İş) li ser girtina Tarê daxuyaniyek da û wiha got:

“Em girtina bi dehan kesên ku di operasyonên beriya Lûtkeya NATOyê de hatine desteserkirin ku di nav wan de hevkarê me, Derhênerê Giştî yê Weşanê yê Kaos GLyê Yildiz Tar jî heye qebûl nakin. Di dema îfadeyê de, ji hevpîşeyê me daxuyaniyên wê yên li ser polîtîkayên ‘Sala Malbatê’ ya hukûmetê hatine pirsîn û ev jî delîleke eşkere ye ku ev pêvajo bi mebestên polîtîk tê meşandin.

Li dijî hewldanên ku xebatên rojnamevaniyê û daxuyaniyên di çarçoveya azadiya ramanê de wekî tawan nîşan didin û dixwazin bi destê darazê muxalîfan bêdeng bikin, em ê hevgirtina xwe bi rengekî hîn xurtir û rêxistinkirî bidomînin. Yıldız Tar rojnamevan e, rojnamevanî ne sûç e!”

Rêxistinên LGBTİ+yan li dijî desteserkirinên NATOyê bi awayekî hevpar bertek nîşan dan
Rêxistinên LGBTİ+yan li dijî desteserkirinên NATOyê bi awayekî hevpar bertek nîşan dan
24 Hezîran 2026

Komeleyên LGBTÎ+yan: Yildiz Tar tenê ne rojnamegerek e

15 komeleyên LGBTÎ+yan ên ji Tirkiyeyê, piştî girtina Tarê daxuyaniyeke hevpar belav kirin. Komeleyan diyar kir ku ev biryar, xelekeke nû ya rejîma zexta polîtîk e; rejîmek ku ev demeke dirêj e parêzvanên mafên mirovan, rojnamevanan, tevgera femînîst, tevgera LGBTÎ+yan û mûxalefeta demokratîk dike armanc. Komeleyan di daxuyaniya xwe de bi kurtasî weha got:

“Yildiz Tar tenê ne rojnamegerek e. Ew di heman demê de parêzvanekê mafên mirovan e ku bi salan e tawanên nefretê tomar dike, cihêkariyê eşkere dike û binpêkirinên mafan ên li dijî LGBTÎ+yan belge dike da ku raya giştî agahdar bibe. Girtina wê, tenê nayê wateya standina azadiya wê ya kesane ji destê wê. Ev biryar, peyameke polîtîk e; bi vê biryarê dixwazin dengê rojnamevaniya serbixwe bibirin, rê li ber xuyabûna binpêkirinên mafan bigirin û mafê agahdarkirina civakê ji holê rakin.

Li welatekî ku rojnamevan tê de tên cezakirin, civak nikare bigihîje rastiyê. Li welatekî ku parêzvanên mafên mirovan wekî hedef tên nîşandan, mirov nikare behsa wekhevî û demokrasiyê bike. Girtina rojnamevanekê ku mafên LGBTÎ+yan diparêze, ne tenê li dijî kesekî ye; ev hewldan, bi mebesta çavtirsandinê ye li dijî tevahiya tevgera LGBTÎ+yan, medyaya serbixwe û têkoşîna mafên mirovan. Lê em baş dizanin ku rastî nayê girtin. Piştgirî û piştevanî nabe tawan. Têkoşîna mafên mirovan bi biryarên darazê nayê bêdengkirin.”

(TY/AY)




Cihê Nûçeyê
Stenbol
Yildiz Tar NATO LGBTİ +
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê