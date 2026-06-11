Feminist Gece Yürüyüşü davasında LGBTİ+ aktivisti İris Mozalar’a beraat

İstanbul Taksim’de 2025 yılındaki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen 23. Feminist Gece Yürüyüşü’nde gözaltına alınan LGBTİ+ aktivisti İris Mozalar, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçlamasından beraat etti.

9 Haziran tarihli duruşmanın ikinci celsesine ilişkin tutanağa göre, Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında, olayda Mozalar’ın polise karşı zor kullandığına dair somut bir tespit bulunmadığını belirterek suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat talep etti.

Mahkeme de değerlendirmesinde, dosya kapsamındaki kolluk ve bilirkişi raporlarında Mozalar’ın zor kullandığına ilişkin herhangi bir bulguya yer verilmediğini ifade ederek, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı sonucuna vardı ve Mozalar’ın beraatine hükmetti.

Kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde istinaf yolunun açık olduğu da Mozalar’a bildirildi.

Kararda ayrıca, Mozalar hakkında ayrılan “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasına ilişkin dosyada ise hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verildiği belirtildi. Mozalar’ın yargılandığı bu davanın sonraki duruşması ise 15 Haziran’da İstanbul 76. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

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“Hedef alındığım gerçeğini değiştirmiyor”

Karara ilişkin bianet’e konuşan Mozalar, beraat kararının kayda değer olduğunu; ancak bunun, feminist bir trans kadın olarak hedef alındığı ve bir insan hakları savunucusu olarak yargısal tacize maruz bırakıldığı gerçeğini değiştirmediğini söyledi.

Mozalar, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“2025 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yapılan 23. Feminist Gece Yürüyüşünde 113 kişi gözaltına alınmıştık ve yalnızca ben mevcutlu olarak adliyeye sevk edilmiştim. Ardından yalnızca benim hakkımda ‘ihtara rağmen dağılmama’ ve ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasından iki ayrı dava açılmıştı.

“‘İhtara rağmen dağılmama’ suçlamasından beraat etmiş olmam kayda değer; ancak bu beraat, feminist bir trans kadın olarak hedef alındığım ve bir insan hakları savunucusu olarak yargısal tacize maruz bırakıldığım gerçeğini değiştirmiyor. Hakkımdaki ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ davası hâlâ sürüyor. Yani hedef alınıyor olmam ve maruz bırakıldığım yargısal taciz bitmiş değil. Bunun karşısında feminist mücadelemiz de sürüyor.

“Birbirimizin sözünü duymaya devam edeceğiz”

“Bu beraati, trans kadınların yalnızca devletin baskı mekanizmaları karşısında değil; mücadele alanlarının içindeki zorlu pratiklerden geçerek de sözünü, onurunu ve varlığını savunmaya devam etmesi açısından anlamlı buluyorum. Transmizojininin ve erkek şiddetinin farklı biçimlerine rağmen sözümüzü kurmaya, birbirimizin sözünü duymaya ve dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz.

“Bu dava süreci yalnızca bana dönük de değil; feminist mücadelemizi, biz LGBTİ+’ların varoluşunu ve hak savunuculuğunu kriminalize etmeye çalışan daha geniş bir baskı ve yok etme rejiminin parçası. Erkek şiddetine, nafaka hakkımıza yönelik saldırılara, LGBTİ+’ların varoluşunu suç haline getirmeye çalışan yasa girişimine karşı direnişimiz sürüyor. Birbirimizin elini tutmaktan vazgeçmeyecek, patriyarkaya teslim olmayacak ve karanlığa geçit vermeyeceğiz. Yaşasın 8 Mart, yaşasın Feminist Gece Yürüyüşümüz, yaşasın feminist mücadelemiz.”