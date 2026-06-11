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LGBTİ+
YT: Yayın Tarihi: 11.06.2026 15:55 11 Haziran 2026 15:55
 ~  SG: Son Güncelleme: 11.06.2026 16:53 11 Haziran 2026 16:53
Okuma Okuma:  3 dakika

Feminist Gece Yürüyüşü davasında LGBTİ+ aktivisti İris Mozalar’a beraat

“Bu beraati, trans kadınların yalnızca devletin baskı mekanizmaları karşısında değil; mücadele alanlarının içindeki zorlu pratiklerden geçerek de sözünü, onurunu ve varlığını savunmaya devam etmesi açısından anlamlı buluyorum.”

Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz
Görseli Büyüt
Feminist Gece Yürüyüşü davasında LGBTİ+ aktivisti İris Mozalar’a beraat
Fotoğraf: Ali Dinç

İstanbul Taksim’de 2025 yılındaki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen 23. Feminist Gece Yürüyüşü’nde gözaltına alınan LGBTİ+ aktivisti İris Mozalar, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçlamasından beraat etti.

9 Haziran tarihli duruşmanın ikinci celsesine ilişkin tutanağa göre, Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında, olayda Mozalar’ın polise karşı zor kullandığına dair somut bir tespit bulunmadığını belirterek suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat talep etti.

Mahkeme de değerlendirmesinde, dosya kapsamındaki kolluk ve bilirkişi raporlarında Mozalar’ın zor kullandığına ilişkin herhangi bir bulguya yer verilmediğini ifade ederek, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı sonucuna vardı ve Mozalar’ın beraatine hükmetti.

Kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde istinaf yolunun açık olduğu da Mozalar’a bildirildi.

Kararda ayrıca, Mozalar hakkında ayrılan “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasına ilişkin dosyada ise hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verildiği belirtildi. Mozalar’ın yargılandığı bu davanın sonraki duruşması ise 15 Haziran’da İstanbul 76. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
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“Hedef alındığım gerçeğini değiştirmiyor”

Karara ilişkin bianet’e konuşan Mozalar, beraat kararının kayda değer olduğunu; ancak bunun, feminist bir trans kadın olarak hedef alındığı ve bir insan hakları savunucusu olarak yargısal tacize maruz bırakıldığı gerçeğini değiştirmediğini söyledi.

Mozalar, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“2025 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yapılan 23. Feminist Gece Yürüyüşünde 113 kişi gözaltına alınmıştık ve yalnızca ben mevcutlu olarak adliyeye sevk edilmiştim. Ardından yalnızca benim hakkımda ‘ihtara rağmen dağılmama’ ve ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasından iki ayrı dava açılmıştı.

“‘İhtara rağmen dağılmama’ suçlamasından beraat etmiş olmam kayda değer; ancak bu beraat, feminist bir trans kadın olarak hedef alındığım ve bir insan hakları savunucusu olarak yargısal tacize maruz bırakıldığım gerçeğini değiştirmiyor. Hakkımdaki ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ davası hâlâ sürüyor. Yani hedef alınıyor olmam ve maruz bırakıldığım yargısal taciz bitmiş değil. Bunun karşısında feminist mücadelemiz de sürüyor.

“Birbirimizin sözünü duymaya devam edeceğiz”

“Bu beraati, trans kadınların yalnızca devletin baskı mekanizmaları karşısında değil; mücadele alanlarının içindeki zorlu pratiklerden geçerek de sözünü, onurunu ve varlığını savunmaya devam etmesi açısından anlamlı buluyorum. Transmizojininin ve erkek şiddetinin farklı biçimlerine rağmen sözümüzü kurmaya, birbirimizin sözünü duymaya ve dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz.

“Bu dava süreci yalnızca bana dönük de değil; feminist mücadelemizi, biz LGBTİ+’ların varoluşunu ve hak savunuculuğunu kriminalize etmeye çalışan daha geniş bir baskı ve yok etme rejiminin parçası. Erkek şiddetine, nafaka hakkımıza yönelik saldırılara, LGBTİ+’ların varoluşunu suç haline getirmeye çalışan yasa girişimine karşı direnişimiz sürüyor. Birbirimizin elini tutmaktan vazgeçmeyecek, patriyarkaya teslim olmayacak ve karanlığa geçit vermeyeceğiz. Yaşasın 8 Mart, yaşasın Feminist Gece Yürüyüşümüz, yaşasın feminist mücadelemiz.”

İris Mozalar hakkında

Hak savunucusu.

İlkokul ve liseyi Mersin’de okuduktan sonra üniversite eğitimine devam etmek için İstanbul’a taşındı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Şehir ve Bölge Planlama bölümünü bitirdi.

Kliplerde oyunculuk yaparak başladığı sanat hayatına performans, modellik ve DJ’lik yaparak devam ediyor. Feminist; hayvan ve LGBTİ+ hakları aktivisti.

1999’da Mersin’de yaşayan Dersimli bir ailede doğdu. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
İris Mozalar 23. Feminist Gece Yürüyüşü feminist mücadele lgbti+ hakları insan hakları 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu cumhurbaşkanına hakaret davaları Pride 2026
Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz
[email protected] tüm yazıları
bianet muhabir-editörü (Nisan 2022). Ağırlıklı olarak LGBTİ+, ekoloji/iklim krizi ve kültür-sanat alanlarında haberler üretiyor. “1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor / 1 Mayıs 1977 ve...

bianet muhabir-editörü (Nisan 2022). Ağırlıklı olarak LGBTİ+, ekoloji/iklim krizi ve kültür-sanat alanlarında haberler üretiyor. “1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor / 1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık” başlıklı dosyayı hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü mezunu. 2019’dan beri birlikte yaşadığı köpeği Küba, hayatında kelimelerle anlatması zor bir yer tutuyor. 

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9 Mart 2025
/haber/tutuklamaya-sevk-edilen-lgbti-aktivisti-iris-mozalar-serbest-birakildi-305263
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12 Şubat 2025
/haber/savci-lgbti-aktivisti-iris-mozalara-ceza-verilmesini-talep-etti-304477
LGBTİ+ aktivisti İris Mozalar’ın duruşması 12 Şubat’ta
6 Şubat 2025
/haber/lgbti-aktivisti-iris-mozalarin-durusmasi-12-subatta-304331
"HUKUKSUZLUKTAN DÖNÜLDÜ"
LGBTİ+ aktivisti İris Mozalar serbest bırakıldı
13 Temmuz 2024
/haber/lgbti-aktivisti-iris-mozalar-serbest-birakildi-297457
Tutuklanan LGBTİ+ aktivisti İris Mozalar için çağrı
12 Temmuz 2024
/haber/tutuklanan-lgbti-aktivisti-iris-mozalar-icin-cagri-297415
LGBTİ+ aktivisti İris Mozalar tutuklandı
11 Temmuz 2024
/haber/lgbti-aktivisti-iris-mozalar-tutuklandi-297396
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