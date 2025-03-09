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Yayın Tarihi: 9 Mart 2025 14:32
 ~ Son Güncelleme: 9 Mart 2025 20:45
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Tutuklamaya sevk edilen LGBTİ+ aktivisti İris Mozalar, serbest bırakıldı

Mozalar hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz
Görseli Büyüt
Tutuklamaya sevk edilen LGBTİ+ aktivisti İris Mozalar, serbest bırakıldı
Fotoğraf: Evrim Kepenek / bianet

İstanbul Taksim'de gerçekleştirilen 23. 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'nde dün gözaltına alınan 112 kişiden biri olan LGBTİ+ aktivisti İris Mozalar, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlaması ve “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” gerekçesiyle tutuklama talebiyle bugün 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Mozalar, geceyi nezarethanede geçirdikten sonra saat 12.30 civarında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

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Eylemde atılan sloganlar soruldu

Mozalar’ın avukatı Gizem Karaköçek’in aktardığına göre, müvekkili hakkında savcılık ifadesi dahi alınmadan tutuklama talebinde bulunuldu.

Dosyada tutuklama talebinin gerekçesi detaylandırılmadı; ancak gerekçelerden biri olarak yürüyüş sırasında atılan “Zıpla, zıpla, zıplamayan Tayyip’tir” sloganı gösterildi.

Emniyette ise “Jin, jiyan, azadî - İnadına isyan, inadına özgürlük - Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa” sloganları hakkında Mozalar'ın ifadesine başvuruldu.

Mozalar, hakkında verilen adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı ile serbest bırakıldı.

LGBTİ+ hakları savunucusu İris Mozalar, beraat etti
LGBTİ+ hakları savunucusu İris Mozalar, beraat etti
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İris Mozalar kimdir?

Hak savunucusu.

İlkokul ve liseyi Mersin’de okuduktan sonra üniversite eğitimine devam etmek için İstanbul’a taşındı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Şehir ve Bölge Planlama bölümünü bitirdi.

Kliplerde oyunculuk yaparak başladığı sanat hayatına performans, modellik ve DJ’lik yaparak devam ediyor. Feminist; hayvan ve LGBTİ+ hakları aktivisti. 

1999'da Mersin'de yaşayan Dersimli bir ailede doğdu. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
İris Mozalar 8 Mart 2025 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu Cumhurbaşkanına hakaret
Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz
[email protected] tüm yazıları
bianet LGBTİ+ haberleri editörü. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından...

bianet LGBTİ+ haberleri editörü. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba" isimli köpekle ev arkadaşı. 

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