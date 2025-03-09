Tutuklamaya sevk edilen LGBTİ+ aktivisti İris Mozalar, serbest bırakıldı

İstanbul Taksim'de gerçekleştirilen 23. 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'nde dün gözaltına alınan 112 kişiden biri olan LGBTİ+ aktivisti İris Mozalar, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlaması ve “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” gerekçesiyle tutuklama talebiyle bugün 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Mozalar, geceyi nezarethanede geçirdikten sonra saat 12.30 civarında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

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Eylemde atılan sloganlar soruldu

Mozalar’ın avukatı Gizem Karaköçek’in aktardığına göre, müvekkili hakkında savcılık ifadesi dahi alınmadan tutuklama talebinde bulunuldu.

Dosyada tutuklama talebinin gerekçesi detaylandırılmadı; ancak gerekçelerden biri olarak yürüyüş sırasında atılan “Zıpla, zıpla, zıplamayan Tayyip’tir” sloganı gösterildi.

Emniyette ise “Jin, jiyan, azadî - İnadına isyan, inadına özgürlük - Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa” sloganları hakkında Mozalar'ın ifadesine başvuruldu.

Mozalar, hakkında verilen adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı ile serbest bırakıldı.

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