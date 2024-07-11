LGBTİ+ aktivisti İris Mozalar tutuklandı

LGBTİ+ aktivisti ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi İris Mozalar, dün akşam (10 Temmuz) ev baskınıyla İstanbul’da gözaltına alınmasının ardından bugün tutuklandı.

Savcı, bu akşam saatlerinde 9. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Mozalar’ın TCK Madde 216/1'den (kamuoyunda bilinen adıyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu) tutuklanmasını talep etmişti.

Mozalar’ın Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne götürülmesi bekleniyor.

Mozalar’ın tutuklanma nedeni, 30 Haziran’da Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Danışmentgazi Mahallesi’nde Suriyeli bir erkeğin bir çocuğu istismar ettiği iddiasından sonra Suriyelilere ait işyeri ve araçlara saldırılmasıyla ilgili sosyal medyada paylaşımları.

TİP'ten açıklama

Mozalar'ın tutuklanmasıyla ilgili açıklama yapan TİP İstanbul İl Örgütü şöyle dedi:

"Yoldaşımız İris göçmenlere yönelik saldırılara karşı durduğu gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ülkemizde nefret ve düşmanlık değil barış ve kardeşlik hakim olana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz.



"Barış sesini yükselttiği için tutuklanan yoldaşımız İris'i mutlaka alacağız."

Mozalar, sosyal medya hesabından mültecilere yönelik saldırıların karşısında olduğunu belirten paylaşımlarda bulunmuş ve Türkiye'de yaşayan herkesin "eşit bir şekilde mutlu" olması gerektiğini savunmuştu.

“Suç unsuru yok”

Konuyla ilgili bianet’e bilgi veren Mozalar’ın avukatı Gizem Karaköçek, Mozalar sulh ceza hakimliğine sevk edildiğinde şöyle demişti:

“Müvekkilim sosyal medya hesabında kamu düzenini korumak ve kamusal barışı sağlamaya yönelik ifadeler kullanıyor; ama bu böyle algılanmadı. Esasen sadece Kayseri'deki saldırılarda 'Ne mutlu Türküm' sloganının kullanılmasını eleştiriyor. Savunmalarımızda ve ifademizde bunları belirttik. Söylediklerinin hepsi ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmeliydi.

"Şu an hakimlik karşısına çıkmasını bekliyoruz; ancak özellikle bilinmesi gerekiyor ki müvekkilimin ifadelerinde hakaret ya da herhangi bir suç unsuru yok. Kanun maddesi de bu suçun oluşması için açık ya da yakın tehdit arıyor, bu da söz konusu değil. Serbest bırakılacağını umuyoruz.”

"İfade özgürlüğü bastırılamaz"

Mozalar hakkındaki tutuklama talebiyle ilgili açıklama yapan İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası ise şöyle dedi:

"Arkadaşımız İris Mozalar; bir tweet'i bahane gösterilerek akşam evinden gözaltına alındı, tüm gece mevcutlu tutuldu.

"Bu sabah tutuklama talebiyle sulh cezaya sevk edildi. İfade özgürlüğü bastırılamaz. Arkadaşımızın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz."