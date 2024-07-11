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LGBTİ+
Yayın Tarihi: 11 Temmuz 2024 16:04
 ~ Son Güncelleme: 11 Temmuz 2024 22:32
3 dk Okuma

LGBTİ+ aktivisti İris Mozalar tutuklandı

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçu iddiasıyla tutuklanan aktivist için açıklama yapan TİP İstanbul İl Örgütü "Barışın sesini yükselttiği için tutuklanan yoldaşımız İris'i mutlaka alacağız," dedi.

Tuğçe Yılmaz
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Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz
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Görseli Büyüt
LGBTİ+ aktivisti İris Mozalar tutuklandı

LGBTİ+ aktivisti ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi İris Mozalar, dün akşam (10 Temmuz) ev baskınıyla İstanbul’da gözaltına alınmasının ardından bugün tutuklandı.

Savcı, bu akşam saatlerinde 9. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Mozalar’ın TCK Madde 216/1'den (kamuoyunda bilinen adıyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu) tutuklanmasını talep etmişti.

Mozalar’ın Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne götürülmesi bekleniyor.

Mozalar’ın tutuklanma nedeni, 30 Haziran’da Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Danışmentgazi Mahallesi’nde Suriyeli bir erkeğin bir çocuğu istismar ettiği iddiasından sonra Suriyelilere ait işyeri ve araçlara saldırılmasıyla ilgili sosyal medyada paylaşımları. 

TİP'ten açıklama

Mozalar'ın tutuklanmasıyla ilgili açıklama yapan TİP İstanbul İl Örgütü şöyle dedi:

"Yoldaşımız İris göçmenlere yönelik saldırılara karşı durduğu gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ülkemizde nefret ve düşmanlık değil barış ve kardeşlik hakim olana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz.

"Barış sesini yükselttiği için tutuklanan yoldaşımız İris'i mutlaka alacağız."

Mozalar, sosyal medya hesabından mültecilere yönelik saldırıların karşısında olduğunu belirten paylaşımlarda bulunmuş ve Türkiye'de yaşayan herkesin "eşit bir şekilde mutlu" olması gerektiğini savunmuştu.

“Suç unsuru yok”

Konuyla ilgili bianet’e bilgi veren Mozalar’ın avukatı Gizem Karaköçek, Mozalar sulh ceza hakimliğine sevk edildiğinde şöyle demişti:

“Müvekkilim sosyal medya hesabında kamu düzenini korumak ve kamusal barışı sağlamaya yönelik ifadeler kullanıyor; ama bu böyle algılanmadı. Esasen sadece Kayseri'deki saldırılarda 'Ne mutlu Türküm' sloganının kullanılmasını eleştiriyor. Savunmalarımızda ve ifademizde bunları belirttik. Söylediklerinin hepsi ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmeliydi.

"Şu an hakimlik karşısına çıkmasını bekliyoruz; ancak özellikle bilinmesi gerekiyor ki müvekkilimin ifadelerinde hakaret ya da herhangi bir suç unsuru yok. Kanun maddesi de bu suçun oluşması için açık ya da yakın tehdit arıyor, bu da söz konusu değil. Serbest bırakılacağını umuyoruz.”

"İfade özgürlüğü bastırılamaz"

Mozalar hakkındaki tutuklama talebiyle ilgili açıklama yapan İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası ise şöyle dedi:

"Arkadaşımız İris Mozalar; bir tweet'i bahane gösterilerek akşam evinden gözaltına alındı, tüm gece mevcutlu tutuldu.

"Bu sabah tutuklama talebiyle sulh cezaya sevk edildi. İfade özgürlüğü bastırılamaz. Arkadaşımızın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz."

TCK Madde 216: Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu

(1) Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (TY)

TCK 216 halkı kin ve düşmanlığa tahrik İris Mozalar
Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz
[email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba"...

bianet muhabiri. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba" isimli köpekle ev arkadaşı. 

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