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LGBTİ+
Yayın Tarihi: 12 Şubat 2025 15:43
 ~ Son Güncelleme: 12 Şubat 2025 15:43
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Savcı, LGBTİ+ aktivisti İris Mozalar’a ceza verilmesini talep etti

"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçuyla yargılanan aktivistin bir sonraki duruşması 26 Şubat'ta görülecek.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Savcı, LGBTİ+ aktivisti İris Mozalar’a ceza verilmesini talep etti
Fotoğraf: Ali Dinç / bianet

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle 11 Temmuz 2024’te tutuklanan ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla yargılanan LGBTİ+ aktivisti İris Mozalar’ın davasının ilk duruşması bugün görüldü.

İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Mozalar ve avukatları katıldı.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nin (MLSA) aktardığına göre, duruşma öncesi mahkeme salonunun bulunduğu koridora bariyer çekildi.

Bir sonraki duruşma 26 Şubat'ta

Mozalar, savunmasında "Söz konusu paylaşımlar, Türkiye’de yaşayan çeşitli kimliklere sahip kişilerin maruz kaldığı ayrımcılık ve şiddeti eleştiren ifadeler içermektedir; asla halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme amacını taşımamaktadır. Paylaşımlarımda kişisel düşüncelerimi ifade ettim," dedi.

Gözaltı ve tutukluluk sürecinde hak ihlalleri yaşadığını ve kötü muameleye maruz kaldığını söyleyen Mozalar, "Hakkımdaki ceza yargılamasının ivedilikle sona erdirilmesini ve adil bir yargılama sonucunda beraatimi talep ediyorum," diye konuştu.

Esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, Mozalar'ın "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek ceza verilmesini talep etti.

Mütalaaya karşı savunma yapılması için Mozalar ve avukatlarına süre veren mahkeme, duruşmayı 26 Şubat 2025'e bıraktı.

Ne olmuştu?

İris Mozalar, 10 Temmuz 2024’te İstanbul’daki evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Mozalar, TCK Madde 216/1'den (kamuoyunda bilinen adıyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu) tutuklandı ve ertesi gün tahliye edildi.

Mozalar’ın tutuklanma nedeni, 30 Haziran’da Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Danışmentgazi Mahallesi’nde Suriyeli bir erkeğin bir çocuğu istismar ettiği iddiasından sonra Suriyelilere ait işyeri ve araçlara saldırılmasıyla ilgili sosyal medyada paylaşımlarıydı.

Mozalar hakkında açılan davanın ilk duruşmasının 2 Ekim’de görülmesi bekleniyordu; ancak hakimin mazereti nedeniyle duruşma 12 Şubat’a bırakıldı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
İris Mozalar ifade özgürlüğü lgbti+ hakları halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme
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/haber/lgbti-aktivisti-iris-mozalar-serbest-birakildi-297457
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/haber/lgbti-aktivisti-iris-mozalar-tutuklandi-297396
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