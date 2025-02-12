Savcı, LGBTİ+ aktivisti İris Mozalar’a ceza verilmesini talep etti

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle 11 Temmuz 2024’te tutuklanan ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla yargılanan LGBTİ+ aktivisti İris Mozalar’ın davasının ilk duruşması bugün görüldü.

İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Mozalar ve avukatları katıldı.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nin (MLSA) aktardığına göre, duruşma öncesi mahkeme salonunun bulunduğu koridora bariyer çekildi.

Bir sonraki duruşma 26 Şubat'ta

Mozalar, savunmasında "Söz konusu paylaşımlar, Türkiye’de yaşayan çeşitli kimliklere sahip kişilerin maruz kaldığı ayrımcılık ve şiddeti eleştiren ifadeler içermektedir; asla halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme amacını taşımamaktadır. Paylaşımlarımda kişisel düşüncelerimi ifade ettim," dedi.

Gözaltı ve tutukluluk sürecinde hak ihlalleri yaşadığını ve kötü muameleye maruz kaldığını söyleyen Mozalar, "Hakkımdaki ceza yargılamasının ivedilikle sona erdirilmesini ve adil bir yargılama sonucunda beraatimi talep ediyorum," diye konuştu.

Esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, Mozalar'ın "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek ceza verilmesini talep etti.

Mütalaaya karşı savunma yapılması için Mozalar ve avukatlarına süre veren mahkeme, duruşmayı 26 Şubat 2025'e bıraktı.