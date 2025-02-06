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LGBTİ+
Yayın Tarihi: 6 Şubat 2025 14:44
 ~ Son Güncelleme: 6 Şubat 2025 14:46
2 dk Okuma

LGBTİ+ aktivisti İris Mozalar’ın duruşması 12 Şubat’ta

Kayseri’de mültecilere yönelik şiddet olaylarına tepki gösterdiği için tutuklanan aktivist, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla yargılanıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
LGBTİ+ aktivisti İris Mozalar’ın duruşması 12 Şubat’ta
Fotoğraf: Ali Dinç / bianet

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla yargılanan LGBTİ+ aktivisti İris Mozalar’ın davasının ilk duruşması 12 Şubat’ta görülecek.

İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi’nde saat 14.10’da başlayacak duruşmaya katılım çağrısı yapan Mozalar ve LGBTİ+ aktivistleri, dayanışma taleplerini yineledi.

“Gözdağı”

Kayseri’de Suriyeli mültecileri hedef alan şiddet olaylarına tepki gösterdiği için tutuklanan Mozalar, 1 Ekim 2024’te bianet’te yayımlanan söyleşisinde şöyle demişti:

Benim üzerimden Türkiye LGBTİ+ hareketine gözdağı vermek, sindirmek ve üzerimizde baskı kurmak istediler. Trans, Kürt ve Alevi bir kadın olmam da tutuklanmama neden olan yolun taşlarını döşedi. Toplumun sevmediği, beğenmediği bir profil çizdiğim için bu yargısal tacizle karşılaştım. Hem bana hem de LGBTİ+ harekete hem de feministlere yönelik bir gözdağıydı bu.

“Tutuklanmamla birlikte ‘Siz sadece cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği üzerine konuşun, diğer konulara girmeyin’ de dendi bize bence. Ancak LGBTİ+ hareketi politik bir hareket ve başka politik meselelerle kesişmek zorunda. Biz homojen bir topluluk değiliz ve tek bir kimliğe hapsedilemeyiz. Bizi hedef gösterenlerin iddia ettikleri gibi ‘LGBTİ+ bir ideoloji’ değil, bir varoluş biçimi. Tıpkı kadınlık ya da başka bir kimlik gibi. Ama bize çizmeye çalıştıkları sınırların farkındayız ve tam da bu yüzden bizi apolitikleştirme çabalarını kabul etmiyoruz.”

"Tutuklanmam üzerinden LGBTİ+ hareketine gözdağı vermek istediler"
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Ne olmuştu?

İris Mozalar, 10 Temmuz 2024’te İstanbul’daki evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Mozalar, TCK Madde 216/1'den (kamuoyunda bilinen adıyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu) tutuklandı ve ertesi gün tahliye edildi.

Mozalar’ın tutuklanma nedeni, 30 Haziran’da Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Danışmentgazi Mahallesi’nde Suriyeli bir erkeğin bir çocuğu istismar ettiği iddiasından sonra Suriyelilere ait işyeri ve araçlara saldırılmasıyla ilgili sosyal medyada paylaşımlarıydı.

Mozalar hakkında açılan davanın ilk duruşmasının 2 Ekim’de görülmesi bekleniyordu; ancak hakimin mazereti nedeniyle duruşma 12 Şubat’a bırakıldı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
İris Mozalar halkı kin ve düşmanlığa tahrik ayrımcılık lgbti+ hakları
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