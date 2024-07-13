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Yayın Tarihi: 13 Temmuz 2024 02:38
 ~ Son Güncelleme: 13 Temmuz 2024 03:52
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"HUKUKSUZLUKTAN DÖNÜLDÜ"

LGBTİ+ aktivisti İris Mozalar serbest bırakıldı

Kayseri'de Suriyeli göçmenlere yönelik saldırıları eleştiren sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek önceki gün tutuklanan LGBTİ+ aktivisti İris Mozalar serbest bırakıldı. Mozalar, serbest bırakılması sonrasında dayanışma gösteren herkese teşekkür etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
LGBTİ+ aktivisti İris Mozalar serbest bırakıldı
İris Mozalar cezaevi önünde kendisini karşılayan mücadele arkadaşlarıyla/videodan kayıt

Önceki gün "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" iddiasıyla tutuklanan LGBTİ+ aktivisti İris Mozalar, Cuma gece geç saatlerde serbest bırakıldı.

"Hukuksuzluktan dönüldüğü
için çok mutluyum"

 

Salıverildikten sonra, kendisini karşılamaya gelen mücadele arkadaşlarına seslenen Mozalar, "Ben tahliye oldum. Şaşırtıcı bir şekilde. Normalde daha iki saat önce avukat arkadaşlarımla görüşüp bir sürü ağlıyordum. Şu an mutluluktan ağlıyorum. Çok iyi hissediyorum kendimi [...] çok hukuksuzca tutuklandığımı [...] ve bir gece nezarethanede, bir gece hapishanede olduğumu biliyorum [...] Bu hukuksuzluktan dönüldüğü için de çok mutluyum. [...] Bu süreç içerisinde emek veren, eyleme gelen, yani giden ve herhangi bir şekilde dayanışmasını benimle gösteren, bana selam yollayan, herkese çok teşekkür ederim." dedi. 

Ne olmuştu?

Mozalar, 30 Haziran’da Kayseri'nin Melikgazi ilçesi, Danışmentgazi Mahallesi’nde Suriyeli bir erkeğin bir çocuğu istismar ettiği iddiası üzerine Suriyeli göçmenlerin ev, işyeri ve araçlarına yönelen saldırıları kınayan sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek, 10 Temmuz Çarşamba akşamı İstanbul'da evine düzenlenen baskınla gözaltına alınmıştı.

Savcılığın, TCK 216./1 Maddesi'ni ihlal ederek "halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu" işleme suçlamasıyla ve tutuklama talebiyle 9. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk ettiği Mozalar, çıkartıldığı mahkemece  tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 

LGBTİ+ aktivisti İris Mozalar tutuklandı
LGBTİ+ aktivisti İris Mozalar tutuklandı
11 Temmuz 2024

TİP'in açıklaması 

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul İl Örgütü, üyeleri olan LGBTİ+ aktivistinin tutuklanması üzerine  Mozalar'ın "Göçmenlere yönelik saldırılara karşı durduğu gerekçesiyle tutukla[ndığını] açıklamış ve "Barış sesini yükselttiği için tutuklanan yoldaşımız İris'i mutlaka alacağız." demişti.

İrisi Mozalar'ın serbet bırakılması haberini de paylaşan TİP İstanbul Örgütü, sosyal medya hesabından “Yoldaşımız İris serbest bırakıldı! Ülkemizi nefret ve düşmanlığın değil barış ve kardeşliğin ülkesi yapma mücadelemize devam edeceğiz." dedi.

(AEK)

İris Mozalar LGBTİ + suriyeli mülteciler iltica hakkı
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