Tutuklanan LGBTİ+ aktivisti İris Mozalar için çağrı
TCK Madde 216/1 (kamuoyunda bilinen adıyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik) kapsamında dün akşam (11 Temmuz) tutuklanan ve Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderilen LGBTİ+ hakları savunucusu İris Mozalar’la dayanışmak için arkadaşları çağrı yaptı.
“Arkadaşımız İris Mozalar için özgürlük istemekten vazgeçmeyeceğiz,” diyen grup “İris’e Özgürlük” hesabından bugün saat 19.30’da İstanbul Kadıköy’deki Süreyya Operası önünde olacaklarını duyurdu.
Mozalar'ın üyesi olduğu Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul İl Örgütü de eyleme çağrı yaparak "Barış ve kardeşlik talebinin yargılanmasına müsade etmeyeceğiz. Yoldaşımızı alacağız," dedi.
LGBTİ+ aktivisti İris Mozalar tutuklandı
Mozalar’ın tutuklanma nedeni, 30 Haziran’da Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Danışmentgazi Mahallesi’nde Suriyeli bir erkeğin bir çocuğu istismar ettiği iddiasından sonra Suriyelilere ait işyeri ve araçlara saldırılmasıyla ilgili sosyal medyada paylaşımları.
Mozalar, sosyal medya hesabından mültecilere yönelik saldırıların karşısında olduğunu belirten paylaşımlarda bulunmuş ve Türkiye'de yaşayan herkesin "eşit bir şekilde mutlu" olması gerektiğini savunmuştu.
İris Mozalar kimdir?
Hak savunucusu.
İlkokul ve liseyi Mersin’de okuduktan sonra üniversite eğitimine devam etmek için İstanbul’a taşındı.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Şehir ve Bölge Planlama bölümü öğrencisi.
Kliplerde oyunculuk yaparak başladığı sanat hayatına performans, modellik ve DJ’lik yaparak devam ediyor. Feminist; hayvan ve LGBTİ+ hakları aktivisti.
1999 yılında Mersin'de yaşayan Dersimli bir ailede doğdu. (TY)