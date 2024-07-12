Tutuklanan LGBTİ+ aktivisti İris Mozalar için çağrı

TCK Madde 216/1 (kamuoyunda bilinen adıyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik) kapsamında dün akşam (11 Temmuz) tutuklanan ve Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderilen LGBTİ+ hakları savunucusu İris Mozalar’la dayanışmak için arkadaşları çağrı yaptı.

“Arkadaşımız İris Mozalar için özgürlük istemekten vazgeçmeyeceğiz,” diyen grup “İris’e Özgürlük” hesabından bugün saat 19.30’da İstanbul Kadıköy’deki Süreyya Operası önünde olacaklarını duyurdu.

Mozalar'ın üyesi olduğu Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul İl Örgütü de eyleme çağrı yaparak "Barış ve kardeşlik talebinin yargılanmasına müsade etmeyeceğiz. Yoldaşımızı alacağız," dedi.

LGBTİ+ aktivisti İris Mozalar tutuklandı

Mozalar’ın tutuklanma nedeni, 30 Haziran’da Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Danışmentgazi Mahallesi’nde Suriyeli bir erkeğin bir çocuğu istismar ettiği iddiasından sonra Suriyelilere ait işyeri ve araçlara saldırılmasıyla ilgili sosyal medyada paylaşımları.

Mozalar, sosyal medya hesabından mültecilere yönelik saldırıların karşısında olduğunu belirten paylaşımlarda bulunmuş ve Türkiye'de yaşayan herkesin "eşit bir şekilde mutlu" olması gerektiğini savunmuştu.