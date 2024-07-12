ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 12 Temmuz 2024 10:56
 ~ Son Güncelleme: 12 Temmuz 2024 11:07
2 dk Okuma

Tutuklanan LGBTİ+ aktivisti İris Mozalar için çağrı

“Hukuksuzca tutsak edilen insan hakları aktivisti İris için 19.30’da Kadıköy Süreyya Operası’ndayız.”

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Tutuklanan LGBTİ+ aktivisti İris Mozalar için çağrı
9. İstanbul Trans Onur Yürüyüşü, Fotoğraf: Tuğçe Yılmaz / bianet

TCK Madde 216/1 (kamuoyunda bilinen adıyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik) kapsamında dün akşam (11 Temmuz) tutuklanan ve Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderilen LGBTİ+ hakları savunucusu İris Mozalar’la dayanışmak için arkadaşları çağrı yaptı.

“Arkadaşımız İris Mozalar için özgürlük istemekten vazgeçmeyeceğiz,” diyen grup “İris’e Özgürlük” hesabından bugün saat 19.30’da İstanbul Kadıköy’deki Süreyya Operası önünde olacaklarını duyurdu.

Mozalar'ın üyesi olduğu Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul İl Örgütü de eyleme çağrı yaparak "Barış ve kardeşlik talebinin yargılanmasına müsade etmeyeceğiz. Yoldaşımızı alacağız," dedi.

LGBTİ+ aktivisti İris Mozalar tutuklandı
LGBTİ+ aktivisti İris Mozalar tutuklandı
11 Temmuz 2024

Mozalar’ın tutuklanma nedeni, 30 Haziran’da Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Danışmentgazi Mahallesi’nde Suriyeli bir erkeğin bir çocuğu istismar ettiği iddiasından sonra Suriyelilere ait işyeri ve araçlara saldırılmasıyla ilgili sosyal medyada paylaşımları. 

Mozalar, sosyal medya hesabından mültecilere yönelik saldırıların karşısında olduğunu belirten paylaşımlarda bulunmuş ve Türkiye'de yaşayan herkesin "eşit bir şekilde mutlu" olması gerektiğini savunmuştu.

İris Mozalar kimdir?

Hak savunucusu.

İlkokul ve liseyi Mersin’de okuduktan sonra üniversite eğitimine devam etmek için İstanbul’a taşındı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Şehir ve Bölge Planlama bölümü öğrencisi. 

Kliplerde oyunculuk yaparak başladığı sanat hayatına performans, modellik ve DJ’lik yaparak devam ediyor. Feminist; hayvan ve LGBTİ+ hakları aktivisti. 

1999 yılında Mersin'de yaşayan Dersimli bir ailede doğdu. (TY)

İris Mozalar lgbti+ hakları TCK 216 halkı kin ve düşmanlığa sevk
ilgili haberler
LGBTİ+ aktivisti İris Mozalar tutuklandı
11 Temmuz 2024
/haber/lgbti-aktivisti-iris-mozalar-tutuklandi-297396
TCK 216. Madde nedir?
25 Eylül 2023
/yazi/tck-216-madde-nedir-285349
X hesaplarına “halkı kin ve düşmanlığa tahrik”ten 27 gözaltı
20 Eylül 2023
/haber/x-hesaplarina-halki-kin-ve-dusmanliga-tahrik-ten-27-gozalti-284259
Venedik Komisyonu: TCK 216, 299, 301, 314'e Köklü Değişiklikler Gerek
16 Mart 2016
/haber/venedik-komisyonu-tck-216-299-301-314-e-koklu-degisiklikler-gerek-173056
ilgili haberler
LGBTİ+ aktivisti İris Mozalar tutuklandı
11 Temmuz 2024
/haber/lgbti-aktivisti-iris-mozalar-tutuklandi-297396
TCK 216. Madde nedir?
25 Eylül 2023
/yazi/tck-216-madde-nedir-285349
X hesaplarına “halkı kin ve düşmanlığa tahrik”ten 27 gözaltı
20 Eylül 2023
/haber/x-hesaplarina-halki-kin-ve-dusmanliga-tahrik-ten-27-gozalti-284259
Venedik Komisyonu: TCK 216, 299, 301, 314'e Köklü Değişiklikler Gerek
16 Mart 2016
/haber/venedik-komisyonu-tck-216-299-301-314-e-koklu-degisiklikler-gerek-173056
Sayfa Başına Git