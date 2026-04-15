Muğla İkizköy’deki Akbelen Ormanı’nda termik santrale kömür sağlamak için yapılacak madene ve bununla bağlantılı acele kamulaştırmalara direndiği için tutuklanan yaşam savunucusu Esra Işık hakkında iddianame hazırlandı.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı Işık’ı “kamu görevini yaptırmamak için direnme (TCK 265)” ve “kamu görevlisine hakaret” ile suçladı. İddianame Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

bianet’e konuşan avukat İpek Sarıca, Işık’ın şirket yetkilisi sandığı kişilere yönelik protestosu nedeniyle suçlamalara maruz kaldığını söyledi:

“30 Mart’ta mesai saatleri dışında, dosyalarda kayıtlı avukatlara dahi önceden herhangi bir bildirim yapılmaksızın keşif işlemlerine başlanmış; mahkeme heyeti bu işlemleri sivil bir araçla ve kolluk kuvveti eşliğinde gerçekleştirmiştir.

İkizköy’de kısa süre bulunan herkesin de gözlemleyebileceği üzere, şirket sahada çoğunlukla sivil araçlar ve jandarma eşliğinde faaliyet yürütmektedir; zeytin ağaçlarının taşınması süreci bu duruma en somut ve yakın örneklerden biridir. Hassas bir bölgede, üzerinde mahkeme heyetine ait olduğunu gösteren herhangi bir ibare bulunmayan bir minibüsle keşif işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Müvekkilimiz Esra Işık’ın şirket yetkilisi sandığı kişilere yönelik protestosu, iddianamede kamu görevini yaptırmamak için direnme ve kamu görevlisine hakaret suçlamalarına dönüştürülmüştür.”

Davada ilk duruşma 27 Nisan'da görülecek. Işık 6 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

