HABER
YT: Yayın Tarihi: 15.04.2026 17:55 15 Nisan 2026 17:55
 ~  SG: Son Güncelleme: 15.04.2026 18:00 15 Nisan 2026 18:00
Okuma Okuma:  2 dakika

Esra Işık hakkında iddianame hazırlandı

Esra Işık “kamu görevini yaptırmamak için direnme” ve “kamu görevlisine hakaret” suçlamalarıyla 27 Nisan’da hakim karşısına çıkacak.

Hikmet Adal

Hikmet Adal

Hikmet Adal

Esra Işık hakkında iddianame hazırlandı

Muğla İkizköy’deki Akbelen Ormanı’nda termik santrale kömür sağlamak için yapılacak madene ve bununla bağlantılı acele kamulaştırmalara direndiği için tutuklanan yaşam savunucusu Esra Işık hakkında iddianame hazırlandı.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı Işık’ı “kamu görevini yaptırmamak için direnme (TCK 265)” ve “kamu görevlisine hakaret” ile suçladı. İddianame Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

bianet’e konuşan avukat İpek Sarıca, Işık’ın şirket yetkilisi sandığı kişilere yönelik protestosu nedeniyle suçlamalara maruz kaldığını söyledi:

“30 Mart’ta mesai saatleri dışında, dosyalarda kayıtlı avukatlara dahi önceden herhangi bir bildirim yapılmaksızın keşif işlemlerine başlanmış; mahkeme heyeti bu işlemleri sivil bir araçla ve kolluk kuvveti eşliğinde gerçekleştirmiştir.

İkizköy’de kısa süre bulunan herkesin de gözlemleyebileceği üzere, şirket sahada çoğunlukla sivil araçlar ve jandarma eşliğinde faaliyet yürütmektedir; zeytin ağaçlarının taşınması süreci bu duruma en somut ve yakın örneklerden biridir. Hassas bir bölgede, üzerinde mahkeme heyetine ait olduğunu gösteren herhangi bir ibare bulunmayan bir minibüsle keşif işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Müvekkilimiz Esra Işık’ın şirket yetkilisi sandığı kişilere yönelik protestosu, iddianamede kamu görevini yaptırmamak için direnme ve kamu görevlisine hakaret suçlamalarına dönüştürülmüştür.”

Davada ilk duruşma 27 Nisan'da görülecek. Işık 6 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Yaşam savunucusu Esra Işık tutuklandı
Yaşam savunucusu Esra Işık tutuklandı
31 Mart 2026

(HA)

İstanbul
Akbelen Akbelen direnişi Esra Işık ikizköy
Hikmet Adal
Hikmet Adal
x.com/HikmetAdal [email protected] tüm yazıları
Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda...

Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayınlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. 27. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülünü kazandı. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

Devamını Göster
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
YENİ İŞÇİ-KÖYLÜ İTTİFAKI
Başaran Aksu ve Esra Işık'ın tutuklanmaları Limak Holding önünde protesto edildi
11 Nisan 2026
/haber/basaran-aksu-ve-esra-isik-in-tutuklanmalari-limak-holding-onunde-protesto-edildi-318605
TUTUKLULUĞA İTİRAZ REDDEDİLDİ
Nejla Işık: Esra’nın adalete kavuşacağı günü bekliyorum
4 Nisan 2026
/haber/nejla-isik-esranin-adalete-kavusacagi-gunu-bekliyorum-318359
Yaşam savunucuları Akbelen ve Esra Işık için bir arada: "Milas bir şirketten büyüktür"
1 Nisan 2026
/haber/yasam-savunuculari-akbelen-ve-esra-isik-icin-bir-arada-milas-bir-sirketten-buyuktur-318256
Esra Işık'ın tutuklanmasına karşı ortak ses: İktidar yaşam savunucularını hedef alıyor
1 Nisan 2026
/haber/esra-isik-in-tutuklanmasina-karsi-ortak-ses-iktidar-yasam-savunucularini-hedef-aliyor-318241
Yaşam savunucusu Esra Işık tutuklandı
31 Mart 2026
/haber/yasam-savunucusu-esra-isik-tutuklandi-318188
