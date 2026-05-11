HABER
YT: Yayın Tarihi: 11.05.2026 14:42 11 Mayıs 2026 14:42
 ~  SG: Son Güncelleme: 11.05.2026 14:50 11 Mayıs 2026 14:50
Okuma Okuma:  2 dakika

Yaşam savunucusu Esra Işık'a tahliye

Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesi, Esra Işık hakkında yurt dışına çıkma yasağı adli kontrolüyle, tahliye kararı verdi. Tutuk incelemesinin öncesinde barolar, avukatlar ve Milas halkı Esra Işık için eylemdeydi.

BİA Haber Merkezi
BİA Haber Merkezi
Türkiye Barolar Birliği ile İstanbul, İzmir, Aydın ve Muğla barolarından başkan ve temsilciler, İkizköylüler, acele kamulaştırmaya direndiği için tutuklanan Esra Işık'ın tutuk incelemesinin öncesinde Milas Adliyesi önünde bir araya geldi. Esra Işık’ın serbest bırakılmasını istedi.

Haber Milas’ın eylemden aktardığına göre eylemde konuşan hukukçular, Danıştay 6. Dairesi’nin İkizköy ve çevresindeki köyleri kapsayan acele kamulaştırma kararının yürütmesini durdurduğunu hatırlatarak, Işık’ın tutukluluğunu gerektirecek bir durum kalmadığını söyledi.

Türkiye Barolar Birliği adına konuşan avukat Kemal Aytaç, “Esra Işık haklı, çok haklı. Hukuku savundu. Ama Esra Işık cezalandırıldı. Bu nedenle bugün dosyasının incelenmesi yapılacak bugün burada. Onun için buradayız. Bugün yargıdan artık bu esarete, bu zulme bir son verilmesi için bir araya geldik.” dedi.

Tutuk incelemesinin duruşmalı yapılması talebine ret

Muğla Barosu Başkan Yardımcısı Ergin Çelik de Danıştay kararının, acele kamulaştırma işleminin açık hukuka aykırılığına dair önemli bir emare olduğunu söyledi.

Çelik, Işık’ın tutuklanma gerekçelerinin temelinde söz konusu kamulaştırma kararının bulunduğunu belirterek, “Bugün Esra Işık’ın tutukluluk halinin yeniden değerlendirilme günü. Mahkeme heyetinden adil ve doğru bir değerlendirme bekliyoruz” diye konuştu.

Çelik ayrıca, tutukluluk için öne sürülen “delil karartma” gibi gerekçelerin sıradan ifadeler olmadığını, bir kişinin özgürlüğünü kısıtlayan ağır sonuçlar doğurduğunu vurguladı. Şöyle konuştu:

“Bugün Esra Işık'ın tutukluluk süresinin ve tutukluluk halinin yeniden değerlendirilme günü. Savunma avukatları, çevre illerden gelen baro başkanlarımız, Muğla Barosu adına şahsım burada Esra Işık'ın tutukluluk halinin yeniden değerlendirilmesinde kendisine destek ve katkı sunmak üzere burada.

Mahkeme heyetine yönelik herhangi bir eylemin olmadığını söylemesi karşısında biz bugün tutukluluk halinin yeniden değerlendirilmesinde Sayın Mahkeme heyetinin adil, doğru bir değerlendirme yapmasını talep ediyoruz.

Maalesef duruşma talebi reddedildi. Ancak hukuk tekniği bakımından şunu da söylemek gerekir. Gerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, gerek Anayasamız, gerek Ceza Muhakemeleri Kanunu bir kişinin özgürlüğünün kısıtlanması Kullanmasında çok sert koşullar ileri sürmüştür.

Delil karartma gibi artık hepimizin her gün haberlerde duyduğu kamuoyunun sıklıkla duyduğu ifadeler esasen sıradan terimler değil bir insanın hayatını özgürlüğünü kısıtlayan terimlerdir.”

Esra Işık’ın annesi ve İkizköy Muhtarı Nejla Işık ise Anneler Günü’nü kızından uzakta geçirdiğini belirterek, “Esra için hukukun bir an önce işlemesini istiyorum” dedi.

İkizköy halkının ellerinde kamulaştırmaya karşı yazıların bulunduğu dövizlerle katıldığı basın açıklaması, Esra Işık’ın tahliye talebinin tekrar edilmesi ile sona erdi.

Tahliye kararı çıktı

Eylemden sonra Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesi tutuk incelemesini yaptı. Işık'a yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulayarak tahliyesine hükmetti. Işık 41 gün sonra serbest kalacak.

(HA)

Esra Işık Akbelen ikizköy
