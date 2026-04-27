Yaşam savunucusu Esra Işık’a tahliye yok

Muğla İkizköy’de termik santrale kömür sağlamak için yapılmak istenen madene ve bununla bağlantılı acele kamulaştırmalara direndiği için tutuklanan yaşam savunucusu Esra Işık, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Işık, Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya İzmir’deki Şakran Cezaevi’nden jandarma refakatinde elleri kelepçeli bir şekilde getirildi. Saat 10.00’da başlayan duruşma 17.30’a kadar sürdü.

Duruşmayı Işık'ın annesi Nejla Işık'ın yanı sıra Muğla Baro Başkanı Levent Akgün, CHP Milletvekilleri Cumhur Uzun, Mahmut Tanal, CHP Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, Emek Partisi (EMEP) Muğla İl Başkanı Döndü Taka Çınar ile bazı siyasi parti ve STK temsilcileri izledi.

İkizköylüler ise Akbelen’de “Adalet nöbeti” başlatarak duruşmayı buradan takip etti.

Işık iddianameye karşı yaptığı savunmada suç kastı olmadığını belirterek "Araç keşif heyeti olduğunu bilmiyordum, şirket için gelen yetkililer olduğunu düşündüm" dedi.

Beyan ve savunmaların ardından duruşma savcısı Işık hakkında tutukluluğun devamı yönünde mütalaa verdi. Mahkeme de Işık’ın tutukluluğunun devamına hükmetti.

Davada bir sonraki duruşma 1 Haziran'da görülecek.

