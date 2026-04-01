HABER
YT: Yayın Tarihi: 01.04.2026 13:46 1 Nisan 2026 13:46
 ~  SG: Son Güncelleme: 01.04.2026 14:00 1 Nisan 2026 14:00
Okuma Okuma:  6 dakika

Esra Işık'ın tutuklanmasına karşı ortak ses: İktidar yaşam savunucularını hedef alıyor

Ekoloji örgütleri, sendikalar ve siyasi partiler Esra Işık’ın tutuklanmasına tepki gösterdi, “Bu bir sindirme politikası” dedi. Bugün birçok kentte Işık için eylemler düzenlenecek.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Muğla’nın İkizköy Mahallesi’ndeki Akbelen Ormanı’nda acele kamulaştırmaya karşı direnen yaşam savunucusu Esra Işık’ın tutuklanmasına tepki büyüyor. Ortak açıklama yapan 241 sivil toplum kuruluşu, Işık’ın derhal serbest bırakılmasını istedi.

Aralarında ekoloji ve çevre örgütleri, kadın ve LGBTİ+ dernekleri, sendikalar, yayın kuruluşları ile siyasi partilerin olduğu imzacı kuruluşlar “Tutuklanan sadece Esra Işık değil, tüm yaşam alanlarıdır” dedi.

Ekoloji mücadelesine yönelik gözaltı ve tutuklamaların “sistematik bir sindirme politikasının parçası” olduğunu savundu.

Esra Işık için bugün İstanbul, İzmir, Ankara, Çanakkale ve Muğla’da eylemler yapılacak. İstanbul’da saat 19.00’da Kadıköy İskelesi’nde, İzmir’de saat 19.00’da Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde, Ankara’da 18.30’da Yüksel Caddesi’nde, Çanakkale’de 14.00’da Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde ve Muğla’da saat 16.00’da Işık’ın tutulduğu E Tipi Kapalı Cezaevi önünde Işık’ın tutuklanması protesto edilecek.

Anayasa'nın 56. maddesindeki "Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir." hükmünü hatırlattı:

“7554 sayılı işgal yasasına dayanarak Muğla Milas'ta İkizköy’ün de aralarında bulunduğu 6 köye acele kamulaştırma kararı verilmiştir. Danıştay ve Anayasa Mahkemesi’nde devam eden itirazların ve davaların sonuçları beklenmeden kamulaştırma süreci işlemeye başlamıştır. 30 Mart 2026 tarihinde köylere değer tespiti için yapılan bilirkişi keşif çalışmalarına tepki gösteren köylülerden Esra Işık gece yarısı evinden gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına göre kapatılması gereken Muğla Milas'ta bulunan Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali için yok edilen Akbelen Ormanı, bölgedeki zeytinlikler ve yaşam alanları için mücadele eden Esra Işık'ın tutuklanması kabul edilemez. Tutuklamaya gerekçe olarak bilirkişi incelemesinin ‘engellendiği’ iddiası öne sürülse de asıl engellenmek istenen Anayasanın 56. Maddesi'nde belirtilen vatandaşlık görevi gereğince sağlıklı bir çevrede yaşam hakkını savunma iradesidir.

Yıllardır Akbelen Ormanı’nda süren direniş, bir avuç şirketin çıkarı için doğanın ve köylülerin yok sayılmasına karşı verilen bir mücadeledir. Bu mücadeleyi kriminalize etmeye dönük gözaltılar, tutuklamalar ve yargı baskısı, ekoloji mücadelesine yönelen sistematik bir sindirme politikasının parçasıdır.

IC İçtaş ve Limak ortaklığındaki Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali ve benzeri şirketlerin faaliyetleri, yalnızca doğayı değil; suyu, toprağı ve yaşamı hedef almaktadır. Bu yıkım politikalarına karşı çıkanlar ise bugün baskı, gözaltı ve tutuklamalarla susturulmak istenmektedir.

Benzer şekilde ekoloji mücadelesi yürüten Polen Ekoloji Kolektifi üyelerine yönelik baskılar, para cezaları ve yargı süreçleri de bu politikanın bir parçasıdır. Ekolojik yıkımı derinleştirenler korunurken, yaşamı savunanlar cezalandırılmaktadır.

Ekoloji mücadelesine yönelik bu saldırılar; yalnızca hukuki değil, aynı zamanda yaşamı hedef alan bir şiddet biçimidir. Gözaltılar, tutuklamalar, maddi yaptırımlar ve kimi zaman avukat Cihan Eren'e, Büyüknohutçu çiftine, Reşit Kibar'a ve Hakan Tosun' a olduğu gibi yaşam hakkına yönelen saldırılar aynı bütünün parçalarıdır.

Bir kez daha söylüyoruz: Doğasını, suyunu, toprağını savunanları tutuklayarak susturamazsınız. Esra Işık derhal serbest bırakılmalıdır. Tutuklanan sadece Esra Işık değil, tüm yaşam alanlarıdır. Ekoloji mücadelesi anayasal bir haktır. Yaşamı savunmaya devam edeceğiz.”

İmzacı kurum ve kuruluşlar şöyle:

  • 10 Ekim Barış Derneği

  • 2017 Bodrum Yurttaş İnisiyatifi

  • Açık Depo Gönüllüleri

  • Adalar Sivil İnisiyatifi

  • Adaların Atları Platformu

  • Adana Ekoloji Platformu

  • Agora Derneği

  • Akçay Havzası ve Madran Dağı Koruma Derneği

  • Akdeniz Yeşilleri Derneği

  • Akhisar Çevre Derneği

  • Ankara Kadın Platformu

  • Antalya Ekoloji Ağı

  • Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği

  • Antroposen Araştırma Grubu (ANTROG)

  • Aralık Feminist Kolektif

  • Artur Çevre Platformu (ARÇEP)

  • Ata Soyer Sağlık ve Politika Okulu

  • Ata Tohum Takas Derneği

  • Ata Yolunda

  • Ayvalık Tabiat Platformu

  • Bakırköy Kent Savunması

  • Balıkesir Çevre Platformu (BALÇEP)

  • Batı Antalya Çevre ve Kültür Platformu

  • Batman Çevre Gönüllüleri Derneği

  • Batman Çevre Platformu

  • Bodrum Çevre Platformu

  • Bodrum Çevre ve Ekoloji Platformu

  • Bodrum Kadın Dayanışma Derneği

  • Bodrum Kadın Platformu

  • Bodrum Kent Konseyi | Su Çalışma Grubu

  • Bodrum Lokal Derneği

  • Burak Özgüner Hayvan Hakları Çalışma Merkezi (BurHak)

  • Burhaniye Çevre Platformu (BURÇEP)

  • Bursa Su Kolektifi

  • Büyük Menderes İnisiyatifi (BMİ)

  • Caferli Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği

  • CHP Eskişehir İl Başkanlığı

  • Çekmeköy Ekoloji İnisiyatifi

  • Çepni Dernekleri Federasyonu

  • Çeşme Çevre Derneği

  • Çevre ve Arı Koruma Derneği (ÇARIK)

  • Çine Yaşam Platformu (ÇİYAP)

  • Dalyan Turizm Kültür ve Çevre Derneği

  • Datça Demokrasi Platformu

  • Datça Kadın Platformu

  • Datça Sağlık Meclisi

  • Dayanışma Datça

  • DEM Parti Denizli

  • DEM Parti Ekoloji, Tarım ve Hayvan Hakları Komisyonu

  • DEM Parti Kadın Meclisi

  • DEM Parti Kuşadası

  • DEM Parti Muğla

  • DEM Parti Muğla Ekoloji Komisyonu

  • Demokrasi İçin Birlik (DİB)

  • Deniz Yıldızı Kadın Dayanışma Derneği

  • Denizli Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu

  • Deştin Çevre Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği

  • Deştin Çevre Platformu

  • Dev Emekli Sen Buca

  • Devrimci 78liler Federasyonu

  • Devrimci Parti Ankara İl Örgütü

  • Devrimci Parti Genel Merkezi

  • Devrimci Sosyalist İşçi Partisi

  • DİÇEP

  • Dikili Kadın Platformu

  • Diren Büyükçekmece

  • DİSK Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikası (BTO-SEN)

  • DİSK Dev Maden-Sen

  • Disk Dev Yapı İş Muğla

  • Disk Genel İş Sendikası Muğla 1 Nolu Şubesi

  • Disk Genel İş Sendikası Muğla 2 Nolu Şubesi

  • Documentarist

  • Doğa Derneği

  • Doğa için Sanat Derneği

  • Doğal Yaşam Derneği

  • Doğanın Çocukları

  • Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri

  • Dünya Kadın Yürüyüşü Türkiye

  • Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP)

  • Ege Su Çalışma Grubu

  • Eğitim Sen Eskişehir Şubesi

  • Eğitim Sen Genel Merkezi

  • Eğitim Sen İzmir Üniversiteler Şubesi

  • Eğitim Sen Mersin Şubesi

  • Eğitim Sen Muğla Şubesi

  • Ekoloji Birliği

  • Ekoloji Birliği Kadın Meclisi

  • Ekoloji Derneği-Diyarbakır

  • Ekolojik Yaşam Hareketi Derneği

  • Emek Partisi Bodrum İlçe Örgütü

  • Emek Partisi Muğla İl Örgütü

  • Emekçi Hareket Partisi Genel Merkezi

  • Engelli Hayvanları Koruma ve Hayvan Hakları Derneği

  • Eşit Yaşam Derneği

  • Ev-Eksenli Çalışanlar Sendikası

  • Fethiye Ekolojik Yaşam Derneği

  • Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu

  • Fulya Mahallesi Komşu Dayanışma Ağı

  • GAS-Der

  • Geniş Merdiven

  • Gökçeyazı Türkmen Dağı Çevre Koruma ve Dayanışma Derneği

  • Gökova Ekolojik Yaşam Derneği

  • Gökova Sürekli Eylem Kurulu

  • Gömeç Çevre Platformu

  • Güllük Körfezi Koruma Platformu

  • Gümüşlük Çevre Kültür ve Sanat Derneği

  • Gümüşlük, Form Atölye

  • Güney Marmara Adaları Platformu (GÜMAP)

  • Güzelbahçe Kültür Çevre ve Güzelleştirme Derneği

  • Haliç Dayanışması (HD)

  • Halkevleri

  • Halkların İklim Zirvesi Antalya Meclisi

  • Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifi

  • HDK Ekoloji Meclisi

  • HDK İzmir Meclisleri

  • İasos Mahalle Meclisi Derneği

  • İç Anadolu Çevre Platformu

  • İklim Adaleti Koalisyonu

  • İklimi Değil Sistemi Değiştir Platformu

  • İlmek Kadın Dayanışması

  • İmece Dostluk Dayanışma Derneği

  • İnsan Hakları Derneği Ekoloji ve Yaşam Hakkı Komisyonu

  • İstanbul Çevre Konseyi

  • İstanbul Kent Savunması

  • İstanbul Trans Onur Haftası

  • İzmir Barış Forumu

  • İzmir Yaşam Alanları

  • İzmit Yerel Gündem 21 Çevre Geliştirme Kooperatifi

  • Kadıköy Kent Dayanışması

  • Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu

  • Kadın Kolektifi Derneği

  • Kadın Savunma Ağı

  • Kadınlar Birlikte Güçlü

  • Kadınların Kurtuluşu

  • Karaburun Sivil İnisiyatif

  • Karakaya Köyü Yaşatma İnisiyatifi

  • Karakoçan Dayanışma İnisiyatifi

  • Karaman Ekoloji Derneği

  • KARDOK-DER

  • Karya Kadın Derneği

  • Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği

  • Kazdağları İstanbul Dayanışması

  • Kazdağları Kardeşliği

  • KEÇİ Kültür Ekoloji Çevre ve İletişim Derneği - Seferihisar

  • KESK Genel Merkezi

  • KESK Haber Sen 1 No'lu Şube

  • KESK İstanbul Kadın Meclisi

  • KESK Muğla

  • KESK SES Bolu Şubesi

  • KESK SES Muğla Şubesi

  • KESK Tarım Orkam Sen Genel Merkezi

  • KESK Tarım Orkam Sen Muğla

  • KESK Tüm Bel-Sen Muğla Şubesi

  • KHK'lı Platformları Birliği

  • Kırkyama Kadın Dayanışması

  • Kıyı Hareketleri Dayanışma Ağı

  • Kıyılar Halkındır İnisiyatifi Fethiye

  • Kızıl Parti Ekoloji

  • Kocaeli Çevre Savunması

  • Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği

  • Koza Kültür Sanat ve Doğa Derneği

  • Köyceğiz Çevre ve Doğa Koruma Derneği

  • Kuşadası Çevre Platformu

  • Kuşadası Feminist Kolektif

  • Kuşadası Kadın Platformu

  • Kuşadası Kent Dayanışması

  • Kuşadası Renkli Güvercin LGBTİ+ İnisiyatifi

  • Kuzey Ormanları Savunması

  • Magma Dergisi

  • Malatya Çevre Platformu

  • Manisa Tabip Odası

  • Marmaris Müzik Emekçileri Dayanışma Derneği

  • Menteşe Kent Konseyi

  • Menteşe Kent Konseyi Kadın Meclisi

  • Mersin Çevre Platformu

  • MİLAS 78'LİLER

  • Milas Kent Konseyi Çevre Enerji Grubu

  • Milas Yurttaş İnisiyatifi

  • Muçep Bodrum Meclisi

  • Muçep Fethiye Meclisi

  • Muğla Çevre Platformu (MUÇEP)

  • Muğla Kadın Dayanışma ve Danışma Derneği

  • Muğla Su İnisiyatifi

  • Muğla Tabip Odası

  • Munzur Çevre Derneği

  • Munzur Koruma Kurulu

  • Mülkiye İzmir

  • Niğde Çevre Eğitim Kültür Derneği

  • Ordu Çevre Derneği

  • Ortaca Narenciye Birliği

  • Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Merkezi

  • Polen Ekoloji Kolektifi

  • Reşadiye Kültür ve Dayanışma Derneği

  • Roma Bostanı

  • Salda Gölü Koruma Derneği

  • Samandağ Ekoloji Grubu

  • Sarıyer Kent Dayanışması

  • Seferi Keçi Kültürevi - Seferihisar

  • Sinop Çevre Dostları Derneği

  • Sinop Nükleer Karşıtı Platform

  • Slow Food Gökova Birliği

  • SODAP Mersin

  • SOL Parti Bodrum

  • SOL Parti Datça

  • SOL Parti Ekoloji Çalışma Grubu

  • SOL Parti Milas

  • SOL Parti Muğla

  • SOLDEP Ekoloji

  • Sosyalist Kadın Hareketi

  • Söke Çevre Platformu (Söke Çep)

  • Söke Kadın Dayanışması Derneği

  • Şezlongsuz Datça İnisiyatifi

  • Tarım Ekonomisi Derneği

  • Tekirdağ Kent Konseyi

  • TİP Ekoloji

  • Toplum Kent ve Çevre için Haydarpaşa Dayanışması

  • Turgutlu Doğa Kültür ve Yaşam Derneği

  • Tüm Emeklilerin Sendikası Batıkent

  • Tüm Emeklilerin Sendikası Maltepe Şubesi

  • Tüm Emeklilerin Sendikası Yenimahalle Şubesi

  • Tüm Üretici Köylüler Sendikası (Tüm Köy Sen ) Genel Merkezi

  • Tüm Üretici Köylüler Sendikası (Tüm Köy Sen) Malatya

  • Türetim Ağı Derneği

  • Türk Tabipler Birliği İnsan Hakları Kolu

  • Türk Tabipler Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu

  • Türkiye Çevre Platformu

  • Türkiye İşçi Partisi Muğla İl Örgütü

  • Türkiye Ormancılar Derneği (TOD)

  • Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Şubesi

  • Validebağ Savunması

  • Yan Yanayız Biraradayız Platformu

  • Yaşam Ağacı Derneği

  • Yaşam Bellek Özgürlük Derneği

  • Yeni Demokrat Kadın

  • Yeryüzü Canları Derneği

  • Yeşil Sol Parti Bodrum

  • Yeşil Sol Parti Genel Merkezi

  • Yeşil Sol Parti Muğla

  • Yoğurtçu Kadın Forumu

  • Yurttaş Girişimi

  • Zincir Sosyal Girişim

Yaşam savunucusu Esra Işık tutuklandı
31 Mart 2026

Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
