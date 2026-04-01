Esra Işık'ın tutuklanmasına karşı ortak ses: İktidar yaşam savunucularını hedef alıyor

Muğla’nın İkizköy Mahallesi’ndeki Akbelen Ormanı’nda acele kamulaştırmaya karşı direnen yaşam savunucusu Esra Işık’ın tutuklanmasına tepki büyüyor. Ortak açıklama yapan 241 sivil toplum kuruluşu, Işık’ın derhal serbest bırakılmasını istedi.
Aralarında ekoloji ve çevre örgütleri, kadın ve LGBTİ+ dernekleri, sendikalar, yayın kuruluşları ile siyasi partilerin olduğu imzacı kuruluşlar “Tutuklanan sadece Esra Işık değil, tüm yaşam alanlarıdır” dedi.
Ekoloji mücadelesine yönelik gözaltı ve tutuklamaların “sistematik bir sindirme politikasının parçası” olduğunu savundu.
Anayasa'nın 56. maddesindeki "Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir." hükmünü hatırlattı:
“7554 sayılı işgal yasasına dayanarak Muğla Milas'ta İkizköy’ün de aralarında bulunduğu 6 köye acele kamulaştırma kararı verilmiştir. Danıştay ve Anayasa Mahkemesi’nde devam eden itirazların ve davaların sonuçları beklenmeden kamulaştırma süreci işlemeye başlamıştır. 30 Mart 2026 tarihinde köylere değer tespiti için yapılan bilirkişi keşif çalışmalarına tepki gösteren köylülerden Esra Işık gece yarısı evinden gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına göre kapatılması gereken Muğla Milas'ta bulunan Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali için yok edilen Akbelen Ormanı, bölgedeki zeytinlikler ve yaşam alanları için mücadele eden Esra Işık'ın tutuklanması kabul edilemez. Tutuklamaya gerekçe olarak bilirkişi incelemesinin ‘engellendiği’ iddiası öne sürülse de asıl engellenmek istenen Anayasanın 56. Maddesi'nde belirtilen vatandaşlık görevi gereğince sağlıklı bir çevrede yaşam hakkını savunma iradesidir.
Yıllardır Akbelen Ormanı’nda süren direniş, bir avuç şirketin çıkarı için doğanın ve köylülerin yok sayılmasına karşı verilen bir mücadeledir. Bu mücadeleyi kriminalize etmeye dönük gözaltılar, tutuklamalar ve yargı baskısı, ekoloji mücadelesine yönelen sistematik bir sindirme politikasının parçasıdır.
IC İçtaş ve Limak ortaklığındaki Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali ve benzeri şirketlerin faaliyetleri, yalnızca doğayı değil; suyu, toprağı ve yaşamı hedef almaktadır. Bu yıkım politikalarına karşı çıkanlar ise bugün baskı, gözaltı ve tutuklamalarla susturulmak istenmektedir.
Benzer şekilde ekoloji mücadelesi yürüten Polen Ekoloji Kolektifi üyelerine yönelik baskılar, para cezaları ve yargı süreçleri de bu politikanın bir parçasıdır. Ekolojik yıkımı derinleştirenler korunurken, yaşamı savunanlar cezalandırılmaktadır.
Ekoloji mücadelesine yönelik bu saldırılar; yalnızca hukuki değil, aynı zamanda yaşamı hedef alan bir şiddet biçimidir. Gözaltılar, tutuklamalar, maddi yaptırımlar ve kimi zaman avukat Cihan Eren'e, Büyüknohutçu çiftine, Reşit Kibar'a ve Hakan Tosun' a olduğu gibi yaşam hakkına yönelen saldırılar aynı bütünün parçalarıdır.
Bir kez daha söylüyoruz: Doğasını, suyunu, toprağını savunanları tutuklayarak susturamazsınız. Esra Işık derhal serbest bırakılmalıdır. Tutuklanan sadece Esra Işık değil, tüm yaşam alanlarıdır. Ekoloji mücadelesi anayasal bir haktır. Yaşamı savunmaya devam edeceğiz.”
İmzacı kurum ve kuruluşlar şöyle:
10 Ekim Barış Derneği
2017 Bodrum Yurttaş İnisiyatifi
Açık Depo Gönüllüleri
Adalar Sivil İnisiyatifi
Adaların Atları Platformu
Adana Ekoloji Platformu
Agora Derneği
Akçay Havzası ve Madran Dağı Koruma Derneği
Akdeniz Yeşilleri Derneği
Akhisar Çevre Derneği
Ankara Kadın Platformu
Antalya Ekoloji Ağı
Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği
Antroposen Araştırma Grubu (ANTROG)
Aralık Feminist Kolektif
Artur Çevre Platformu (ARÇEP)
Ata Soyer Sağlık ve Politika Okulu
Ata Tohum Takas Derneği
Ata Yolunda
Ayvalık Tabiat Platformu
Bakırköy Kent Savunması
Balıkesir Çevre Platformu (BALÇEP)
Batı Antalya Çevre ve Kültür Platformu
Batman Çevre Gönüllüleri Derneği
Batman Çevre Platformu
Bodrum Çevre Platformu
Bodrum Çevre ve Ekoloji Platformu
Bodrum Kadın Dayanışma Derneği
Bodrum Kadın Platformu
Bodrum Kent Konseyi | Su Çalışma Grubu
Bodrum Lokal Derneği
Burak Özgüner Hayvan Hakları Çalışma Merkezi (BurHak)
Burhaniye Çevre Platformu (BURÇEP)
Bursa Su Kolektifi
Büyük Menderes İnisiyatifi (BMİ)
Caferli Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği
CHP Eskişehir İl Başkanlığı
Çekmeköy Ekoloji İnisiyatifi
Çepni Dernekleri Federasyonu
Çeşme Çevre Derneği
Çevre ve Arı Koruma Derneği (ÇARIK)
Çine Yaşam Platformu (ÇİYAP)
Dalyan Turizm Kültür ve Çevre Derneği
Datça Demokrasi Platformu
Datça Kadın Platformu
Datça Sağlık Meclisi
Dayanışma Datça
DEM Parti Denizli
DEM Parti Ekoloji, Tarım ve Hayvan Hakları Komisyonu
DEM Parti Kadın Meclisi
DEM Parti Kuşadası
DEM Parti Muğla
DEM Parti Muğla Ekoloji Komisyonu
Demokrasi İçin Birlik (DİB)
Deniz Yıldızı Kadın Dayanışma Derneği
Denizli Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu
Deştin Çevre Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği
Deştin Çevre Platformu
Dev Emekli Sen Buca
Devrimci 78liler Federasyonu
Devrimci Parti Ankara İl Örgütü
Devrimci Parti Genel Merkezi
Devrimci Sosyalist İşçi Partisi
DİÇEP
Dikili Kadın Platformu
Diren Büyükçekmece
DİSK Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikası (BTO-SEN)
DİSK Dev Maden-Sen
Disk Dev Yapı İş Muğla
Disk Genel İş Sendikası Muğla 1 Nolu Şubesi
Disk Genel İş Sendikası Muğla 2 Nolu Şubesi
Documentarist
Doğa Derneği
Doğa için Sanat Derneği
Doğal Yaşam Derneği
Doğanın Çocukları
Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri
Dünya Kadın Yürüyüşü Türkiye
Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP)
Ege Su Çalışma Grubu
Eğitim Sen Eskişehir Şubesi
Eğitim Sen Genel Merkezi
Eğitim Sen İzmir Üniversiteler Şubesi
Eğitim Sen Mersin Şubesi
Eğitim Sen Muğla Şubesi
Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği Kadın Meclisi
Ekoloji Derneği-Diyarbakır
Ekolojik Yaşam Hareketi Derneği
Emek Partisi Bodrum İlçe Örgütü
Emek Partisi Muğla İl Örgütü
Emekçi Hareket Partisi Genel Merkezi
Engelli Hayvanları Koruma ve Hayvan Hakları Derneği
Eşit Yaşam Derneği
Ev-Eksenli Çalışanlar Sendikası
Fethiye Ekolojik Yaşam Derneği
Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu
Fulya Mahallesi Komşu Dayanışma Ağı
GAS-Der
Geniş Merdiven
Gökçeyazı Türkmen Dağı Çevre Koruma ve Dayanışma Derneği
Gökova Ekolojik Yaşam Derneği
Gökova Sürekli Eylem Kurulu
Gömeç Çevre Platformu
Güllük Körfezi Koruma Platformu
Gümüşlük Çevre Kültür ve Sanat Derneği
Gümüşlük, Form Atölye
Güney Marmara Adaları Platformu (GÜMAP)
Güzelbahçe Kültür Çevre ve Güzelleştirme Derneği
Haliç Dayanışması (HD)
Halkevleri
Halkların İklim Zirvesi Antalya Meclisi
Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifi
HDK Ekoloji Meclisi
HDK İzmir Meclisleri
İasos Mahalle Meclisi Derneği
İç Anadolu Çevre Platformu
İklim Adaleti Koalisyonu
İklimi Değil Sistemi Değiştir Platformu
İlmek Kadın Dayanışması
İmece Dostluk Dayanışma Derneği
İnsan Hakları Derneği Ekoloji ve Yaşam Hakkı Komisyonu
İstanbul Çevre Konseyi
İstanbul Kent Savunması
İstanbul Trans Onur Haftası
İzmir Barış Forumu
İzmir Yaşam Alanları
İzmit Yerel Gündem 21 Çevre Geliştirme Kooperatifi
Kadıköy Kent Dayanışması
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu
Kadın Kolektifi Derneği
Kadın Savunma Ağı
Kadınlar Birlikte Güçlü
Kadınların Kurtuluşu
Karaburun Sivil İnisiyatif
Karakaya Köyü Yaşatma İnisiyatifi
Karakoçan Dayanışma İnisiyatifi
Karaman Ekoloji Derneği
KARDOK-DER
Karya Kadın Derneği
Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği
Kazdağları İstanbul Dayanışması
Kazdağları Kardeşliği
KEÇİ Kültür Ekoloji Çevre ve İletişim Derneği - Seferihisar
KESK Genel Merkezi
KESK Haber Sen 1 No'lu Şube
KESK İstanbul Kadın Meclisi
KESK Muğla
KESK SES Bolu Şubesi
KESK SES Muğla Şubesi
KESK Tarım Orkam Sen Genel Merkezi
KESK Tarım Orkam Sen Muğla
KESK Tüm Bel-Sen Muğla Şubesi
KHK'lı Platformları Birliği
Kırkyama Kadın Dayanışması
Kıyı Hareketleri Dayanışma Ağı
Kıyılar Halkındır İnisiyatifi Fethiye
Kızıl Parti Ekoloji
Kocaeli Çevre Savunması
Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği
Koza Kültür Sanat ve Doğa Derneği
Köyceğiz Çevre ve Doğa Koruma Derneği
Kuşadası Çevre Platformu
Kuşadası Feminist Kolektif
Kuşadası Kadın Platformu
Kuşadası Kent Dayanışması
Kuşadası Renkli Güvercin LGBTİ+ İnisiyatifi
Kuzey Ormanları Savunması
Magma Dergisi
Malatya Çevre Platformu
Manisa Tabip Odası
Marmaris Müzik Emekçileri Dayanışma Derneği
Menteşe Kent Konseyi
Menteşe Kent Konseyi Kadın Meclisi
Mersin Çevre Platformu
MİLAS 78'LİLER
Milas Kent Konseyi Çevre Enerji Grubu
Milas Yurttaş İnisiyatifi
Muçep Bodrum Meclisi
Muçep Fethiye Meclisi
Muğla Çevre Platformu (MUÇEP)
Muğla Kadın Dayanışma ve Danışma Derneği
Muğla Su İnisiyatifi
Muğla Tabip Odası
Munzur Çevre Derneği
Munzur Koruma Kurulu
Mülkiye İzmir
Niğde Çevre Eğitim Kültür Derneği
Ordu Çevre Derneği
Ortaca Narenciye Birliği
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Merkezi
Polen Ekoloji Kolektifi
Reşadiye Kültür ve Dayanışma Derneği
Roma Bostanı
Salda Gölü Koruma Derneği
Samandağ Ekoloji Grubu
Sarıyer Kent Dayanışması
Seferi Keçi Kültürevi - Seferihisar
Sinop Çevre Dostları Derneği
Sinop Nükleer Karşıtı Platform
Slow Food Gökova Birliği
SODAP Mersin
SOL Parti Bodrum
SOL Parti Datça
SOL Parti Ekoloji Çalışma Grubu
SOL Parti Milas
SOL Parti Muğla
SOLDEP Ekoloji
Sosyalist Kadın Hareketi
Söke Çevre Platformu (Söke Çep)
Söke Kadın Dayanışması Derneği
Şezlongsuz Datça İnisiyatifi
Tarım Ekonomisi Derneği
Tekirdağ Kent Konseyi
TİP Ekoloji
Toplum Kent ve Çevre için Haydarpaşa Dayanışması
Turgutlu Doğa Kültür ve Yaşam Derneği
Tüm Emeklilerin Sendikası Batıkent
Tüm Emeklilerin Sendikası Maltepe Şubesi
Tüm Emeklilerin Sendikası Yenimahalle Şubesi
Tüm Üretici Köylüler Sendikası (Tüm Köy Sen ) Genel Merkezi
Tüm Üretici Köylüler Sendikası (Tüm Köy Sen) Malatya
Türetim Ağı Derneği
Türk Tabipler Birliği İnsan Hakları Kolu
Türk Tabipler Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu
Türkiye Çevre Platformu
Türkiye İşçi Partisi Muğla İl Örgütü
Türkiye Ormancılar Derneği (TOD)
Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Şubesi
Validebağ Savunması
Yan Yanayız Biraradayız Platformu
Yaşam Ağacı Derneği
Yaşam Bellek Özgürlük Derneği
Yeni Demokrat Kadın
Yeryüzü Canları Derneği
Yeşil Sol Parti Bodrum
Yeşil Sol Parti Genel Merkezi
Yeşil Sol Parti Muğla
Yoğurtçu Kadın Forumu
Yurttaş Girişimi
Zincir Sosyal Girişim
(HA)