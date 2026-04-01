Esra Işık'ın tutuklanmasına karşı ortak ses: İktidar yaşam savunucularını hedef alıyor

Muğla’nın İkizköy Mahallesi’ndeki Akbelen Ormanı’nda acele kamulaştırmaya karşı direnen yaşam savunucusu Esra Işık’ın tutuklanmasına tepki büyüyor. Ortak açıklama yapan 241 sivil toplum kuruluşu, Işık’ın derhal serbest bırakılmasını istedi.

Aralarında ekoloji ve çevre örgütleri, kadın ve LGBTİ+ dernekleri, sendikalar, yayın kuruluşları ile siyasi partilerin olduğu imzacı kuruluşlar “Tutuklanan sadece Esra Işık değil, tüm yaşam alanlarıdır” dedi.

Ekoloji mücadelesine yönelik gözaltı ve tutuklamaların “sistematik bir sindirme politikasının parçası” olduğunu savundu.

Esra Işık için bugün İstanbul, İzmir, Ankara, Çanakkale ve Muğla’da eylemler yapılacak. İstanbul’da saat 19.00’da Kadıköy İskelesi’nde, İzmir’de saat 19.00’da Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde, Ankara’da 18.30’da Yüksel Caddesi’nde, Çanakkale’de 14.00’da Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde ve Muğla’da saat 16.00’da Işık’ın tutulduğu E Tipi Kapalı Cezaevi önünde Işık’ın tutuklanması protesto edilecek.

Anayasa'nın 56. maddesindeki "Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir." hükmünü hatırlattı:

“7554 sayılı işgal yasasına dayanarak Muğla Milas'ta İkizköy’ün de aralarında bulunduğu 6 köye acele kamulaştırma kararı verilmiştir. Danıştay ve Anayasa Mahkemesi’nde devam eden itirazların ve davaların sonuçları beklenmeden kamulaştırma süreci işlemeye başlamıştır. 30 Mart 2026 tarihinde köylere değer tespiti için yapılan bilirkişi keşif çalışmalarına tepki gösteren köylülerden Esra Işık gece yarısı evinden gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına göre kapatılması gereken Muğla Milas'ta bulunan Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali için yok edilen Akbelen Ormanı, bölgedeki zeytinlikler ve yaşam alanları için mücadele eden Esra Işık'ın tutuklanması kabul edilemez. Tutuklamaya gerekçe olarak bilirkişi incelemesinin ‘engellendiği’ iddiası öne sürülse de asıl engellenmek istenen Anayasanın 56. Maddesi'nde belirtilen vatandaşlık görevi gereğince sağlıklı bir çevrede yaşam hakkını savunma iradesidir.

Yıllardır Akbelen Ormanı’nda süren direniş, bir avuç şirketin çıkarı için doğanın ve köylülerin yok sayılmasına karşı verilen bir mücadeledir. Bu mücadeleyi kriminalize etmeye dönük gözaltılar, tutuklamalar ve yargı baskısı, ekoloji mücadelesine yönelen sistematik bir sindirme politikasının parçasıdır.

IC İçtaş ve Limak ortaklığındaki Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali ve benzeri şirketlerin faaliyetleri, yalnızca doğayı değil; suyu, toprağı ve yaşamı hedef almaktadır. Bu yıkım politikalarına karşı çıkanlar ise bugün baskı, gözaltı ve tutuklamalarla susturulmak istenmektedir.

Benzer şekilde ekoloji mücadelesi yürüten Polen Ekoloji Kolektifi üyelerine yönelik baskılar, para cezaları ve yargı süreçleri de bu politikanın bir parçasıdır. Ekolojik yıkımı derinleştirenler korunurken, yaşamı savunanlar cezalandırılmaktadır.

Ekoloji mücadelesine yönelik bu saldırılar; yalnızca hukuki değil, aynı zamanda yaşamı hedef alan bir şiddet biçimidir. Gözaltılar, tutuklamalar, maddi yaptırımlar ve kimi zaman avukat Cihan Eren'e, Büyüknohutçu çiftine, Reşit Kibar'a ve Hakan Tosun' a olduğu gibi yaşam hakkına yönelen saldırılar aynı bütünün parçalarıdır.

Bir kez daha söylüyoruz: Doğasını, suyunu, toprağını savunanları tutuklayarak susturamazsınız. Esra Işık derhal serbest bırakılmalıdır. Tutuklanan sadece Esra Işık değil, tüm yaşam alanlarıdır. Ekoloji mücadelesi anayasal bir haktır. Yaşamı savunmaya devam edeceğiz.”

İmzacı kurum ve kuruluşlar şöyle:

10 Ekim Barış Derneği

2017 Bodrum Yurttaş İnisiyatifi

Açık Depo Gönüllüleri

Adalar Sivil İnisiyatifi

Adaların Atları Platformu

Adana Ekoloji Platformu

Agora Derneği

Akçay Havzası ve Madran Dağı Koruma Derneği

Akdeniz Yeşilleri Derneği

Akhisar Çevre Derneği

Ankara Kadın Platformu

Antalya Ekoloji Ağı

Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği

Antroposen Araştırma Grubu (ANTROG)

Aralık Feminist Kolektif

Artur Çevre Platformu (ARÇEP)

Ata Soyer Sağlık ve Politika Okulu

Ata Tohum Takas Derneği

Ata Yolunda

Ayvalık Tabiat Platformu

Bakırköy Kent Savunması

Balıkesir Çevre Platformu (BALÇEP)

Batı Antalya Çevre ve Kültür Platformu

Batman Çevre Gönüllüleri Derneği

Batman Çevre Platformu

Bodrum Çevre Platformu

Bodrum Çevre ve Ekoloji Platformu

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği

Bodrum Kadın Platformu

Bodrum Kent Konseyi | Su Çalışma Grubu

Bodrum Lokal Derneği

Burak Özgüner Hayvan Hakları Çalışma Merkezi (BurHak)

Burhaniye Çevre Platformu (BURÇEP)

Bursa Su Kolektifi

Büyük Menderes İnisiyatifi (BMİ)

Caferli Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği

CHP Eskişehir İl Başkanlığı

Çekmeköy Ekoloji İnisiyatifi

Çepni Dernekleri Federasyonu

Çeşme Çevre Derneği

Çevre ve Arı Koruma Derneği (ÇARIK)

Çine Yaşam Platformu (ÇİYAP)

Dalyan Turizm Kültür ve Çevre Derneği

Datça Demokrasi Platformu

Datça Kadın Platformu

Datça Sağlık Meclisi

Dayanışma Datça

DEM Parti Denizli

DEM Parti Ekoloji, Tarım ve Hayvan Hakları Komisyonu

DEM Parti Kadın Meclisi

DEM Parti Kuşadası

DEM Parti Muğla

DEM Parti Muğla Ekoloji Komisyonu

Demokrasi İçin Birlik (DİB)

Deniz Yıldızı Kadın Dayanışma Derneği

Denizli Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu

Deştin Çevre Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği

Deştin Çevre Platformu

Dev Emekli Sen Buca

Devrimci 78liler Federasyonu

Devrimci Parti Ankara İl Örgütü

Devrimci Parti Genel Merkezi

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi

DİÇEP

Dikili Kadın Platformu

Diren Büyükçekmece

DİSK Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikası (BTO-SEN)

DİSK Dev Maden-Sen

Disk Dev Yapı İş Muğla

Disk Genel İş Sendikası Muğla 1 Nolu Şubesi

Disk Genel İş Sendikası Muğla 2 Nolu Şubesi

Documentarist

Doğa Derneği

Doğa için Sanat Derneği

Doğal Yaşam Derneği

Doğanın Çocukları

Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri

Dünya Kadın Yürüyüşü Türkiye

Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP)

Ege Su Çalışma Grubu

Eğitim Sen Eskişehir Şubesi

Eğitim Sen Genel Merkezi

Eğitim Sen İzmir Üniversiteler Şubesi

Eğitim Sen Mersin Şubesi

Eğitim Sen Muğla Şubesi

Ekoloji Birliği

Ekoloji Birliği Kadın Meclisi

Ekoloji Derneği-Diyarbakır

Ekolojik Yaşam Hareketi Derneği

Emek Partisi Bodrum İlçe Örgütü

Emek Partisi Muğla İl Örgütü

Emekçi Hareket Partisi Genel Merkezi

Engelli Hayvanları Koruma ve Hayvan Hakları Derneği

Eşit Yaşam Derneği

Ev-Eksenli Çalışanlar Sendikası

Fethiye Ekolojik Yaşam Derneği

Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu

Fulya Mahallesi Komşu Dayanışma Ağı

GAS-Der

Geniş Merdiven

Gökçeyazı Türkmen Dağı Çevre Koruma ve Dayanışma Derneği

Gökova Ekolojik Yaşam Derneği

Gökova Sürekli Eylem Kurulu

Gömeç Çevre Platformu

Güllük Körfezi Koruma Platformu

Gümüşlük Çevre Kültür ve Sanat Derneği

Gümüşlük, Form Atölye

Güney Marmara Adaları Platformu (GÜMAP)

Güzelbahçe Kültür Çevre ve Güzelleştirme Derneği

Haliç Dayanışması (HD)

Halkevleri

Halkların İklim Zirvesi Antalya Meclisi

Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifi

HDK Ekoloji Meclisi

HDK İzmir Meclisleri

İasos Mahalle Meclisi Derneği

İç Anadolu Çevre Platformu

İklim Adaleti Koalisyonu

İklimi Değil Sistemi Değiştir Platformu

İlmek Kadın Dayanışması

İmece Dostluk Dayanışma Derneği

İnsan Hakları Derneği Ekoloji ve Yaşam Hakkı Komisyonu

İstanbul Çevre Konseyi

İstanbul Kent Savunması

İstanbul Trans Onur Haftası

İzmir Barış Forumu

İzmir Yaşam Alanları

İzmit Yerel Gündem 21 Çevre Geliştirme Kooperatifi

Kadıköy Kent Dayanışması

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu

Kadın Kolektifi Derneği

Kadın Savunma Ağı

Kadınlar Birlikte Güçlü

Kadınların Kurtuluşu

Karaburun Sivil İnisiyatif

Karakaya Köyü Yaşatma İnisiyatifi

Karakoçan Dayanışma İnisiyatifi

Karaman Ekoloji Derneği

KARDOK-DER

Karya Kadın Derneği

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği

Kazdağları İstanbul Dayanışması

Kazdağları Kardeşliği

KEÇİ Kültür Ekoloji Çevre ve İletişim Derneği - Seferihisar

KESK Genel Merkezi

KESK Haber Sen 1 No'lu Şube

KESK İstanbul Kadın Meclisi

KESK Muğla

KESK SES Bolu Şubesi

KESK SES Muğla Şubesi

KESK Tarım Orkam Sen Genel Merkezi

KESK Tarım Orkam Sen Muğla

KESK Tüm Bel-Sen Muğla Şubesi

KHK'lı Platformları Birliği

Kırkyama Kadın Dayanışması

Kıyı Hareketleri Dayanışma Ağı

Kıyılar Halkındır İnisiyatifi Fethiye

Kızıl Parti Ekoloji

Kocaeli Çevre Savunması

Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği

Koza Kültür Sanat ve Doğa Derneği

Köyceğiz Çevre ve Doğa Koruma Derneği

Kuşadası Çevre Platformu

Kuşadası Feminist Kolektif

Kuşadası Kadın Platformu

Kuşadası Kent Dayanışması

Kuşadası Renkli Güvercin LGBTİ+ İnisiyatifi

Kuzey Ormanları Savunması

Magma Dergisi

Malatya Çevre Platformu

Manisa Tabip Odası

Marmaris Müzik Emekçileri Dayanışma Derneği

Menteşe Kent Konseyi

Menteşe Kent Konseyi Kadın Meclisi

Mersin Çevre Platformu

MİLAS 78'LİLER

Milas Kent Konseyi Çevre Enerji Grubu

Milas Yurttaş İnisiyatifi

Muçep Bodrum Meclisi

Muçep Fethiye Meclisi

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP)

Muğla Kadın Dayanışma ve Danışma Derneği

Muğla Su İnisiyatifi

Muğla Tabip Odası

Munzur Çevre Derneği

Munzur Koruma Kurulu

Mülkiye İzmir

Niğde Çevre Eğitim Kültür Derneği

Ordu Çevre Derneği

Ortaca Narenciye Birliği

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Merkezi

Polen Ekoloji Kolektifi

Reşadiye Kültür ve Dayanışma Derneği

Roma Bostanı

Salda Gölü Koruma Derneği

Samandağ Ekoloji Grubu

Sarıyer Kent Dayanışması

Seferi Keçi Kültürevi - Seferihisar

Sinop Çevre Dostları Derneği

Sinop Nükleer Karşıtı Platform

Slow Food Gökova Birliği

SODAP Mersin

SOL Parti Bodrum

SOL Parti Datça

SOL Parti Ekoloji Çalışma Grubu

SOL Parti Milas

SOL Parti Muğla

SOLDEP Ekoloji

Sosyalist Kadın Hareketi

Söke Çevre Platformu (Söke Çep)

Söke Kadın Dayanışması Derneği

Şezlongsuz Datça İnisiyatifi

Tarım Ekonomisi Derneği

Tekirdağ Kent Konseyi

TİP Ekoloji

Toplum Kent ve Çevre için Haydarpaşa Dayanışması

Turgutlu Doğa Kültür ve Yaşam Derneği

Tüm Emeklilerin Sendikası Batıkent

Tüm Emeklilerin Sendikası Maltepe Şubesi

Tüm Emeklilerin Sendikası Yenimahalle Şubesi

Tüm Üretici Köylüler Sendikası (Tüm Köy Sen ) Genel Merkezi

Tüm Üretici Köylüler Sendikası (Tüm Köy Sen) Malatya

Türetim Ağı Derneği

Türk Tabipler Birliği İnsan Hakları Kolu

Türk Tabipler Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu

Türkiye Çevre Platformu

Türkiye İşçi Partisi Muğla İl Örgütü

Türkiye Ormancılar Derneği (TOD)

Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Şubesi

Validebağ Savunması

Yan Yanayız Biraradayız Platformu

Yaşam Ağacı Derneği

Yaşam Bellek Özgürlük Derneği

Yeni Demokrat Kadın

Yeryüzü Canları Derneği

Yeşil Sol Parti Bodrum

Yeşil Sol Parti Genel Merkezi

Yeşil Sol Parti Muğla

Yoğurtçu Kadın Forumu

Yurttaş Girişimi

Zincir Sosyal Girişim

