Nejla Işık: Esra’nın adalete kavuşacağı günü bekliyorum

Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı direnişçilerinden Esra Işık, 31 Mart’tan bu yana tutuklu.

Esra Işık’ın annesi, Akbelen direnişçisi ve İkizköy Muhtarı Nejla Işık, kızının tutukluluğuna yapılan itirazın reddedilmesinin ardından yazılı bir açıklama yaptı.

“Ben bir anne olarak, günlerdir yüreğimde büyük bir sızıyla ama başım dik bir şekilde kızım Esra Işık’ın adalete kavuşacağı günü bekliyorum” diyen Işık, avukatları aracılığıyla yaptıkları tutukluluğa itirazın reddedildiğini belirtti.

Nejla Işık’ın açıklamasının tam metni şöyle:

Ben bir anne olarak, günlerdir yüreğimde büyük bir sızıyla ama başım dik bir şekilde kızım Esra Işık’ın adalete kavuşacağı günü bekliyorum. Avukatları aracılığıyla yaptığımız tutukluluğa itirazın reddedildiğini öğrenmiş bulunuyorum. Bir annenin evladından ayrı kaldığı her dakika zordur; ancak haklı bir davanın içindeyseniz, o sabır insanın yüreğine bir kor gibi düşer.

Son günlerde bazı haberlerde, kızımın keşif sırasında söylediği sözlerin yargı mensuplarına yönelik olduğu ileri sürülmektedir. Bu iddiaları duyduğumda bir anne olarak acım daha da arttı. Esra’nın o günkü feryadı yargı mensuplarına değil; yıllardır evimizi, toprağımızı, gölgesinde büyüdüğümüz asırlık zeytin ağaçlarımızı birer birer yok eden, doğamızı tahrip eden şirketleredir.

Esra’nın isyanı; toprağının talan edilmesine tanıklık eden bir yaşam savunucusunun, doğasını korumaya çalışan bir evladın çığlığıdır. O sözlerin muhatabı bellidir. Bu sözler, yargıyı temsil edenlere değil; doğayı kâr uğruna yok edenleredir. Kızım, ifadesinde de bunu tüm samimiyetiyle dile getirmiştir.

Bir anne olarak tek isteğim, kızımın temiz niyetinin ve gerçek amacının doğru anlaşılmasıdır. Bizim davamız bir yaşam, varoluş davasıdır. Kızımın en kısa sürede özgürlüğüne kavuşacağına, bizlere ve canından çok sevdiği köyüne döneceğine olan inancım tamdır.

Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan, acımızı ve haklılığımızı paylaşan herkese çok teşekkür ederim.