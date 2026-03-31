Yaşam savunucusu Esra Işık tutuklandı

Muğla İkizköy’deki Akbelen Ormanı’nda acele kamulaştırmaya karşı direnen yaşam savunucusu Esra Işık, gece 23.50’de köyündeki evinden gözaltına alındı.

sendika.org'un haberine göre, Işık’ın gözaltına alınmasına gerekçe olarak acele kamulaştırma davaları sürerken keşif için köylere ekip gönderilmesine karşı eylemleri gerekçe gösterildi.

Esra Işık’ın annesi İkizköy muhtarı Nejla Işık, yaptığı göre Işık’ın sağlık kontrolü için Milas Devlet Hastanesi’ne götürüldüğünü aktardı. Esra Işık nöbetçi hakimliğe çıkartılmasının ardından tutuklandı.

