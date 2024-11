Erkekler Ekim’de 49 kadını öldürdü

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler Ekim’de en az 49 kadını ve sekiz çocuğu öldürdü.

Ekim’de en az 29 kadının ölümü basına "şüpheli” olarak yansıdı.

Erkekler, Ekim’de en az 79 kadına şiddet uyguladı, en az 58 kız ve oğlan çocuğunu istismar etti, 40 kadını taciz etti. Erkekler, iki kadına tecavüz etti, en az 49 kadını seks işçiliğine zorladı.

Erkekler, yılın ilk on ayında en az 327 kadını öldürdü.

TIKLAYIN - bianet erkek şiddeti çetelesi metodolojisi

2024, 2023, 2022 ve 2021’de Erkek Şiddeti

2024’ün ilk on ayında erkekler, 327 kadını öldürdü, 100 kadını taciz etti, 175 çocuğu istismar etti, 521 kadına şiddet uyguladı, 13 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 376 kadını seks işçiliğine zorladı. 240 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 39 çocuğu öldürdü.

2023’ün ilk on ayında erkekler 268 kadını öldürdü, 347 kadını taciz etti, 110 çocuğu istismar etti, 647 kadına şiddet uyguladı, 15 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 334 kadını seks işçiliğine zorladı. 215 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 19 çocuğu öldürdü.

2022’nin ilk on ayında erkekler, 280 kadını öldürdü, 131 kadını taciz etti, 205 çocuğu istismar etti, 675 kadına şiddet uyguladı, 25 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 386 kadını seks işçiliğine zorladı. 2022'nin ilk on ayında 159 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, yılın ilk on ayında en az 36 çocuğu öldürdü.

2021'in ilk on ayında erkekler, 256 kadını öldürdü, 396 kadını taciz etti, 160 çocuğu istismar etti, 87 kadına tecavüz etti. Erkekler, en az 586 kadını seks işçiliğine zorladı, en az 670 kadına da şiddet uyguladı, yaraladı. 2021'in ilk on ayında 183 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 27 çocuğu öldürdü.