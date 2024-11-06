Erkekler Ekim’de 49 kadını öldürdü

Fotoğraf: Evrim Kepenek / bianet

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler Ekim’de en az 49 kadını ve sekiz çocuğu öldürdü.

Ekim’de en az 29 kadının ölümü basına "şüpheli” olarak yansıdı.

Erkekler, Ekim’de en az 79 kadına şiddet uyguladı, en az 58 kız ve oğlan çocuğunu istismar etti, 40 kadını taciz etti. Erkekler, iki kadına tecavüz etti, en az 49 kadını seks işçiliğine zorladı.

Erkekler, yılın ilk on ayında en az 327 kadını öldürdü.

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Şüpheli ölümlerin illeri Ankara (2), Antalya (1), Aydın (4), Bilecik (1), Bursa (1), Çanakkale (1), Diyarbakır (2), Eskişehir (1), İstanbul (6), Kırıkkale (1), Kocaeli (1), Maraş (2), Ordu (1), Samsun (1), Tekirdağ (1), Urfa (1), Van (1), Zonguldak (1).

2024, 2023, 2022 ve 2021’de Erkek Şiddeti 2024’ün ilk on ayında erkekler, 327 kadını öldürdü, 100 kadını taciz etti, 175 çocuğu istismar etti, 521 kadına şiddet uyguladı, 13 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 376 kadını seks işçiliğine zorladı. 240 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 39 çocuğu öldürdü. 2023’ün ilk on ayında erkekler 268 kadını öldürdü, 347 kadını taciz etti, 110 çocuğu istismar etti, 647 kadına şiddet uyguladı, 15 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 334 kadını seks işçiliğine zorladı. 215 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 19 çocuğu öldürdü. 2022’nin ilk on ayında erkekler, 280 kadını öldürdü, 131 kadını taciz etti, 205 çocuğu istismar etti, 675 kadına şiddet uyguladı, 25 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 386 kadını seks işçiliğine zorladı. 2022'nin ilk on ayında 159 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, yılın ilk on ayında en az 36 çocuğu öldürdü. 2021'in ilk on ayında erkekler, 256 kadını öldürdü, 396 kadını taciz etti, 160 çocuğu istismar etti, 87 kadına tecavüz etti. Erkekler, en az 586 kadını seks işçiliğine zorladı, en az 670 kadına da şiddet uyguladı, yaraladı. 2021'in ilk on ayında 183 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 27 çocuğu öldürdü.

Cinayet

Erkekler, Ekim’de en az 49 kadını öldürdü; geçen yıl aynı ayda bu sayı 21 idi.

Ayrıca erkekler, kadınların yanındaki en az iki erkeği de öldürdü.

Erkekler, en az yedi kadını koruma kararına rağmen öldürdü. Kadınları öldüren erkeklerden biri, uzman çavuştu.

Erkeklerin Ekim’de öldürdüğü kadınlar A.H., A.K., Aylin P., Ayşe K., Ayşegül S., Berivan Ö., B.I., Burcu Sevgi T., C.A., Canan Cerit, D.K., Dilek D., Duygu Şahin, E.D., E.K., Emine D., Evin Demirtaş, Fatma B., Fatma Ö., Gaye G., Gülcan U., Güler M., Gülçin K., Güldane G., Gülfer Ö., Gülsiye O., Hasibe T., Huriye Ö., İ.U., K.K., Kübra G., Manal K., Mintaha A., Mine Özcan, N.A., N.Ç., Nuran S., S.Ç., S.Ö.A., Semira A., Sevgi G., Sevgi G.Y., Sevim K., Sibel Aygan, Şaizer G., Şenay G., Tuba A., Ülfet Köse, Yasemin U.Ç., Yasemin Y.

Erkeklerin kadınları öldürdüğü iller Adana (7), Ankara (1), Antep (1), Antalya (1), Aydın (1), Balıkesir (2), Batman (1), Bursa (2), Çankırı (1), Diyarbakır (2), Hatay (3), İstanbul (8), İzmir (2), Karabük (1), Kastamonu (2), Kırıkkale (1), Kocaeli (1), Konya (1), Maraş (1), Mersin (2), Muğla (1), Nevşehir (1), Sakarya (1), Samsun (1), Tekirdağ (1), Urfa (1), Yalova (1), Zonguldak (1)

Erkekler, 16 kadını barışmak istemediği ve/veya ayrılmak istediği için öldürdü. Erkeklerin 15 kadını öldürme bahanesi basına yansımadı.

36 kadını kocası, sevgilisi erkekler, 10 kadını dede, oğul gibi yakınları, bir kadını bir iş arkadaşı ve bir kadını iki çalışanı öldürdü. Bir kadını öldüren kişinin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkekler, en az 32 kadını ev içinde, 17 kadını sokak, otomobil gibi ev dışı alanlarda öldürdü.

Erkekler, 39 kadını ateşli silahla, dokuz kadını kesici aletle öldürdü. Erkekler, bir kadını boğarak öldürdü.

Hukuki Süreç Kadınları öldüren 47 fail erkek vardı. 27 fail tutuklandı, dört fail gözaltına alındı. 15 fail intihar etti. Bir failin süreci “kaçtı” diye yansıdı.

Çocuk Cinayeti

Erkekler, Ekim’de en az sekiz çocuğu öldürdü. Geçen yıl aynı ay bu sayı bir idi. Beş çocuğu babası, bir çocuğu annesinin sevgilisi, bir çocuğu arkadaşı öldürdü. Bir çocuğu öldüren erkeğin kim olduğu bilgisi basına yansımadı.

Erkeklerin çocukları öldürdüğü iller Antep (4), Batman (1), Karaman (1), Manisa (1), Tekirdağ (1).

Erkeklerin öldürdüğü çocuğun ismi M.D., E.N.D., A.D., Y.D.D, Muhammet Samet Karaoluk, M.E.P., A.E.A., Sıla T.

Hukuki Süreç Çocukları öldüren en az beş fail erkek vardı. Üç fail tutuklandı, iki fail intihar etti.

Taciz

Erkekler, Ekim’de en az 40 kadını taciz etti. Geçen yıl aynı anda bu sayı 291 idi.

Erkekler, 24 kadını sözlü ve fiziki yollarla taciz etti. Altı kadını video-fotoğraf çekerek, on kadını da karşısında mastürbasyon yaparak taciz etti.

Erkekler, 30 kadını, mağaza, metro, otobüs durağı gibi ev dışı alanlarda ve yedi kadını ev içinde taciz etti. Erkeklerin iç kadını nerede taciz ettiği bilgisi basına yansımadı.

Üç kadını komşusu, bir kadını terzisi, bir kadını taksici, bir kadını eski sevgilisi, iki kadını yolcu, bir kadını iki belediye çalışanı, bir kadını da doktor taciz etti.

En az 30 kadını taciz eden erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkeklerin kadınları taciz ettiği iller Ankara (1), Antalya (1), Balıkesir (1), Bursa (2), Eskişehir (2), İstanbul (16), İzmir (5), Kocaeli (1), Manisa (1), Maraş (1), Mersin (2), Ordu (1), Samsun (2), Yalova (2), Zonguldak (1)

Hukuki Süreç Kadınları taciz eden en az 34 fail vardı. Dokuz fail tutuklandı. Beş fail gözaltına alındı, dört fail için yasal süreç başlatıldı. Bir fail kaçtı. Bir faile ev hapsi cezası verildi. Bir failin işine son verildi. En az 13 failin kim olduğu bilgisi basına yansımadı.

Çocuk İstismarı

Erkekler, Ekim’de en az 58 kız ve oğlan çocuğunu istismar etti. Geçen yıl aynı ay bu sayı 13 idi. Bazı failler aynı suçu daha önce işlemiş ve yargılanmıştı. Çocuklardan biri zihinsel engelleydi.

Erkekler, 48 çocuğu, okul, spor merkezi, kuran kursu gibi ev dışı alanlarda, altı çocuğu ev içinde istismar etti. Erkeklerin en az dört çocuğu nerede istismar ettiği bilgisi basına yansımadı.

En az 25 çocuğu istismar eden 18 erkeğin bilgisi basına yansımadı. Üç çocuğu şoför, en az 22 çocuğu aralarında tenis öğretmeni ve imam hatip lisesi öğretmenlerinin de olduğu altı erkek. Dört çocuğu komşusu, dört çocuğu da baba, ağabey gibi aile üyeleri istismar etti.

Erkeklerin çocukları istismar ettiği iller Adana (2), Ankara (3), Antalya (2), Bolu (1), Bursa (7), Diyarbakır (2), Edirne (2), Eskişehir (2), Hatay (1), Kocaeli (1), Nevşehir (2), Ordu (16), Sakarya (2), Samsun (1), Tokat (2), Trabzon (1), Van (1), Zonguldak (1), İstanbul (6), İzmir (3).

Hukuki Süreç Çocukları istismar eden en az 38 fail vardı. 18 fail tutuklandı, beş fail gözaltına alındı. Dört fail hakkında yasal süreç başlatıldı. Üç fail gözaltından serbest bırakıldı. İki fail kaçtı. Üç fail görevden alındı veya açığa alındı. Üç failin hukuki süreci basına yansımadı.

Cinsel Saldırı / Tecavüz

Ekim’de erkekler, en az iki kadına tecavüz etti. Geçen yıl aynı ayda bu sayı üç idi.

Bir kadına komşusu tecavüz etti, bir kadına tecavüz eden erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı. Erkekler bir kadına teknede, bir kadına ev içinde tecavüz etti.

Erkeklerin kadınlara tecavüz ettiği iller İzmit (1), Samsun (1).

Hukuki süreç Kadınlara tecavüz eden iki fail vardı. Bir fail gözaltına alındı, bir fail tutuklandı.

Şiddet/Yaralama

Erkekler, Ekim’de en az 79 kadını yaraladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı 69 idi. Dokuz kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. En az kadın, 12 koruma kararına rağmen erkeklerce yaralandı.

Erkeklerin kadınlara şiddet uyguladığı iller Adana (4), Adıyaman (1), Aksaray (1), Ankara (3), Antalya (6), Bitlis (2), Bursa (7), Denizli (1), Dersim (1), Diyarbakır (1), Edirne (2), Eskişehir (1), Hakkari (2), Kilis (2), Konya (2), Kütahya (1), Kırıkkale (2), Kırşehir (1), Maraş (2), Mersin (1), Ordu (1), Rize (1), Sakarya (1), Samsun (4), Tokat (1), Trabzon (1), Urfa (4), Çorlu (1), Çorum (1), İstanbul (14), İzmir (7).

En az 36 kadını kocası, sevgilisi erkekler yaraladı. Dört kadını komşusu, 22 kadını baba, ağabey gibi yakınları, bir kadını siyasetçi, üç kadını arkadaşı, bir kadını avukat yaraladı. En az üç kadını da üniversitelerdeki saldırılardaki erkekler yaraladı. Dokuz kadını yaralayan erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkeklerin 42 kadını yaralama bahanesi basına yansımadı. Erkekler, en az 20 kadını ayrılmak istediği, barışmak istemediği için yaraladı. Erkekler beş kadını “kıskandığı” için, iki kadını kedi beslediği için, en az 10 kadını da eyleme gittiği için yaraladı.

Erkekler, 57 kadını darp ederek, dokuz kadını ateşli silahla, 11 kadını kesici aletle yaraladı. Erkekler bir kadını yaktı, bir kadının evine molotof attı.

Erkekler, 39 kadını ev içinde, 40 kadını da sokak, park, hastane gibi ev dışı alanlarda yaraladı.

Hukuki Süreç Kadınları yaralayan 16 fail tutuklandı. 13 fail gözaltına alındı. Dokuz fail hakkında yasal süreç başlatıldı. Üç fail kaçtı. Üç fail hakkında uzaklaştırma kararı verildi. En az altı erkek gözaltından serbest bırakıldı. Altı fail intihar etti. En az bir faile ev hapsi cezası verildi. 22 failin hukuki süreci basına yansımadı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Ekim 2024’te erkekler en az 49 kadını seks işçiliğine zorladı. 13 kadın Türkiye yurttaşı değildi. Seks işçiliğine zorlananlar arasında çocuklar da vardı.

Erkeklerin kadınları seks işçiliğine zorladığı iller Ankara (16), Antep (9), Bursa (4), Kocaeli (4) Konya (9), Urfa (7).

Hukuki Süreç Kadınları seks işçiliğine zorlayan en az 31 fail vardı. 22 fail tutuklandı, dokuz fail serbest bırakıldı.

Açıklama bianet'in erkek şiddeti çetelesinde basına yansıyan ve sadece erkek şiddeti sonucu hayatını kaybeden kadınlara yer veriyoruz. Toplumsal cinsiyet temelli olmayan şiddet vakalarını ve cinayetleri çeteleye almıyoruz. Faili henüz belirlenememiş kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerini sene boyunca aylık çetelelere not ediyoruz ancak başlıktaki sayıya eklemiyoruz. Sene sonunda, çetelelerde yer alan bu faili belirlenememiş cinayetler ve şüpheli ölümlerin akıbetini araştırarak, zaman içinde aydınlatılan vakaları eğer toplumsal cinsiyet temelli ise çeteleye ekliyoruz. Masumiyet karinesi gereği resmi olarak evli çiftlerde kadının ve erkeğin soyadını kısaltarak yazıyoruz. Ruhsal bozuklukları olan kişilerin işledikleri cinayetleri de çeteleye almıyoruz (Şizofreni hastalarının işlediği cinayetler gibi). İntihar ve intihara teşebbüs vakalarını sadece kadın geçmişinde şiddet/ sistematik şiddete maruz kaldıysa çeteleye dâhil ediyoruz. Bu intihar vakalarına ayrı bir kategoride yer veriyoruz ve başlığa taşıdığımız sayıya dâhil etmiyoruz. Ayrıca kadının doğrudan hedef olmadığı toplu cinayet haberlerini de, eğer tartışmaya sebep olan konu toplumsal cinsiyet temelli değilse çeteleye dâhil etmiyoruz. Çetelelerde yer alan meslek grupları, sadece şiddet olayının meslekle bağlantılı olduğu durumları kapsıyor. Örneğin, "Kadını, evinde, profesyonel asker olan kocası ateşli silahla öldürdü" gibi. Erkeklerin, çocuklara uyguladığı şiddeti de şiddetin boyutlarının görünür olması açısından çeteleye ekliyoruz.

(EMK)