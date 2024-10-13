ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN
Yayın Tarihi: 13 Ekim 2024 00:00
 ~ Son Güncelleme: 13 Ekim 2024 10:36
4 dk Okuma

KADINLARIN GÜNDEMİ

Erkek şiddetine cezasızlık örneği: Yeşim Akbaş

Yeşim Akbaş’ın tırnak aralarındaki doku örnekleri Doğancan Y.’ye aitti, bu da aralarında bir boğuşma yaşandığına dair güçlü bir delildi. Ancak, bu deliller ne yazık ki yargı sürecinde göz ardı edildi.

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Görseli Büyüt
Erkek şiddetine cezasızlık örneği: Yeşim Akbaş
Fotoğraf: Evrim Kepenek / bianet

Erkek şiddeti, toplumun tüm katmanlarına yayıldı ve her geçen gün farklı yüzlerle karşımıza çıkıyor. Ancak şiddetin bir diğer yüzü de faillerin hukuk sisteminde ceza almadan kurtulmaları. Maalesef Yeşim Akbaş dosyası bu açıdan önemli bir örnek.

26 yaşındaki Yeşim Akbaş, ailesinin anlatımına göre hayat dolu bir genç kadındı. Manisa'nın Demirci ilçesinde, komiser yardımcısı Doğancan Y.’nin silahından çıkanla başından vurularak öldürüldüğü iddia edildi. Doğancan Y. Yeşim’in intihar ettiğini iddia etti ve bu iddia üzerinden dava başladı.

Doğancan Y., Yeşim’i öldürdüğü silahın sahibi ve faili olmasına rağmen, uzun süre tutuklanmadı. 2021’de başlayan dava süreci, Yeşim’in ailesi ve kamuoyu için bir umut taşıyordu. Mahkeme delilleri göz önüne alarak kararını verdi, ancak Doğancan Y. ceza almaktan kaçmayı başardı. Aile, kararı kabul etmeyerek adalet arayışını sürdürüyor.

Failin savunması dikkate alındı

Doğancan Y.’nin intihar savunması, iddianamede sunulan delillere rağmen ciddiye alındı. Savcılık, failin cezalandırılması için yeterli delilin bulunduğunu ifade etse de, dava sürecinde yapılan ihmaller ve tutarsızlıklar bu savunmanın güçlenmesine neden oldu.

Soru 1: Neden failin savunması dikkate alınıyor da, kendisini ifade edemeyen kadına dair deliller görmezden geliniyor?

Mesela, mermi çekirdeği ve olay yerindeki bulgular Yeşim’in intihar etmediğini, öldürüldüğünü gösteriyordu.

Ayrıca Yeşim Akbaş’ın tırnak aralarındaki doku örnekleri Doğancan Y.’ye aitti, bu da aralarında bir boğuşma yaşandığına dair güçlü bir delildi. Ancak, bu deliller ne yazık ki yargı sürecinde göz ardı edildi.

Soru 2: Neden deliller göz ardı edildi? Akbaş Ailesi'nin iddiaları ve kanıtları dikkate alınmıyor?

Yeşim’in annesi Aysun Akbaş, kızının ölümüyle ilgili gerçeğin açığa çıkmaması karşısında isyan ediyor. “Kızım intihar edecek bir insan değildi. O, hayvanları seven, yaşama tutunan, enerjik bir insandı. O silahı tutmaz, ateş etmezdi” diyor.

Anne, kızının hayatını kaybettiği sıradaki çelişkili delillere dikkat çekiyor. Basında yer alan bilgilere göre, özellikle Doğancan Y.’nin olaydan sonra elindeki kan izlerini kolonya ile silmeye çalıştığı, üzerindeki kıyafetleri değiştirdiği gibi ayrıntılar, olayın üstünün örtülmeye çalışıldığını düşüncesini güçlendiriyor.

Cezasızlık nasıl cesaretlendiriyor?

Böyle vakalarda, faillerin cezasız kalması erkek şiddetinin giderek artmasına neden oluyor. Erkekler, yargıdan ceza almayacaklarını veya en azından cezalarının hafifletileceğini bilerek şiddet uygulamaktan çekinmiyorlar. Yeşim Akbaş davasında olduğu gibi, güçlü bağlantıları olan failler, yargının elinden kaçabiliyor.

Aysun Akbaş’ın dediği gibi, “Kızım öldürüldü, o silahı nasıl kullanacağını bile bilmezdi.” Ancak, bu durumu görmezden gelen sistem, failleri cesaretlendiriyor ve erkek şiddetinin başka canları almasına neden oluyor.

Ne yazık ki, bu tür davalarda adaletin yerini bulması çok uzun zaman alıyor ya da hiç gerçekleşmiyor.

Adalet nerede?

Yeşim Akbaş'ın davasında ailenin avukatları, zaman zaman bianet’e de verdikleri bilgilerde, sürecin başından itibaren pek çok usulsüzlüğe dikkat çekti.

Olay yerindeki delillerin karartılması, adli süreçte yaşanan ihmaller ve kamu görevlilerinin görevini kötüye kullanması, adalet arayışını zora soktu.

Ailenin ve kamuoyunun beklentisi, sadece failin değil, olayda ihmali bulunan diğer kişilerin de yargılanması.

Yeşim’in annesi Aysun Akbaş, bu süreçte acılarla dolu hayatını anlatırken, “Kızımın hayatı bitti, bizim de hayatımız bitti” diyor. Bu sözler, sadece bir annenin değil, adalet bekleyen birçok kadının ve ailenin hislerine tercüman.

Özcesi, bu dosya sadece Yeşim Akbaş’ın davası değil, Nurcan Arslan’ın davası.

Bu dava, cezası onanmasına rağmen hâlâ tutuklanmayan ve kendisine şiddet uygulayan, cinsel saldırıda bulunan erkeğin serbest dolaşmasından dolayı büyük endişe içinde yaşayan Şeyda'nın da davası.

Yani bu dava, adaletin tecelli etmediği her kadının davası. Cezasızlık, failleri cesaretlendiriyor ve bu döngü devam ettikçe kadınların hayatı tehlikede.

Adaletin sağlanması, yalnızca faillerin cezalandırılmasıyla değil, sistemdeki ihmallerin de ortadan kaldırılmasıyla mümkün.

Özgür, şiddetsiz yeni bir hafta gelsin…

Okuma önerileri:

Eril yargı anatomisi 1: Arzu Sena Topuz davası
KADINLARIN GÜNDEMİ / EVRİM KEPENEK
Eril yargı anatomisi 1: Arzu Sena Topuz davası
10 Nisan 2022
Eylem Ümit Atılgan: Haksız tahrik, erkeğe özgü biçilmiş bir kaftan
ADALET Mİ, AYRICALIK MI?
Eylem Ümit Atılgan: Haksız tahrik, erkeğe özgü biçilmiş bir kaftan
25 Temmuz 2024
Doç. Dr. Atılgan: "Haksız Tahrik" içinde eril gizli özne taşıyor
Doç. Dr. Atılgan: "Haksız Tahrik" içinde eril gizli özne taşıyor
26 Temmuz 2024
Haksız Tahrik İndirimi: Bir Erkeklik Hakkı’ndan 4 örnek
Haksız Tahrik İndirimi: Bir Erkeklik Hakkı’ndan 4 örnek
25 Temmuz 2024

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
erkek şiddeti yargıda cinsiyetçilik eril yargı haksız tahrik indirimi
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

Devamını Göster
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
diğer yazıları
Biz "de" Radyoyu Çok Sevdik!
12 Ekim 2024
Biz "de" Radyoyu Çok Sevdik!
"Yangına Petrolle Gitmek" ve erkek şiddeti: Çelişkilerle dolu bir gerçeklik
10 Ekim 2024
"Yangına Petrolle Gitmek" ve erkek şiddeti: Çelişkilerle dolu bir gerçeklik
Vartinis Katliamı Belgeseli, unutulmamış bir acıyı belgeliyor
8 Ekim 2024
Vartinis Katliamı Belgeseli, unutulmamış bir acıyı belgeliyor
Bozcaada Ekoloji Filmleri Festivali başlıyor, tema: Kolonyalizm ve çevre
8 Ekim 2024
Bozcaada Ekoloji Filmleri Festivali başlıyor, tema: Kolonyalizm ve çevre
Erkek şiddetinde yargının cezasızlık örnekleri: “Pişmanım, tahrik oldum hâkim Bey”
7 Ekim 2024
Erkek şiddetinde yargının cezasızlık örnekleri: “Pişmanım, tahrik oldum hâkim Bey”
Sayfa Başına Git