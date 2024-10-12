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Yayın Tarihi: 12 Ekim 2024 12:27
 ~ Son Güncelleme: 12 Ekim 2024 12:31
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Meclis’te erkek şiddetini Araştırma Komisyonu kuruluyor

Komisyon 22 üyeden oluşacak ve başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçiminin ardından üç ay süreyle çalışmalarını sürdürecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu fotoğraf, kadın hakları ve şiddete karşı mücadele ile ilgili bir protesto ya da etkinlik sırasında çekilmiş görünüyor. Kalabalık bir grup insan var, çoğu kadın ve birçoğu maske takmış durumda, bu da fotoğrafın pandemi döneminde çekilmiş olabileceğini düşündürüyor. Öndeki kişi, elinde parlak bir kartona yazılmış bir pankart tutuyor. Pankartta, büyük ve dikkat çekici harflerle "Korkmuyorum çünkü kadınlar var" yazıyor. Aynı pankartta, kadın sembolü de bulunuyor ve simge, parlak mor ya da pembe süslemelerle vurgulanmış. Arka planda, etkinliği fotoğraflayan başka bir kişi de göze çarpıyor. Genel olarak, bu görüntü, kadın dayanışması ve şiddete karşı duruşu ifade eden bir protestoyu yansıtıyor.
Fotoğraf: csgorselarsiv.org

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, kadınlara yönelik şiddet ve ayrımcılığın önlenmesi amacıyla bir araştırma komisyonu kurulması kararlaştırıldı.

Meclis’in Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, kadınların maruz kaldığı her türlü şiddet ve ayrımcılığın engellenmesi, mevcut yasal düzenlemelerin incelenmesi ve ek önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması başlatılacak.

Bu araştırma, Anayasa'nın 98. maddesi ile TBMM İçtüzüğü'nün 104 ve 105. maddeleri çerçevesinde yürütülecek.

Karara göre, komisyon 22 üyeden oluşacak ve başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçiminin ardından üç ay süreyle çalışmalarını sürdürecek. Komisyonun, gerek görüldüğünde Ankara dışında da görev yapabileceği, TBMM Genel Kurulu'nun 10 Ekim 2024 tarihli oturumunda kabul edildi.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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