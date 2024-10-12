Meclis’te erkek şiddetini Araştırma Komisyonu kuruluyor

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, kadınlara yönelik şiddet ve ayrımcılığın önlenmesi amacıyla bir araştırma komisyonu kurulması kararlaştırıldı.

Meclis’in Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, kadınların maruz kaldığı her türlü şiddet ve ayrımcılığın engellenmesi, mevcut yasal düzenlemelerin incelenmesi ve ek önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması başlatılacak.

Bu araştırma, Anayasa'nın 98. maddesi ile TBMM İçtüzüğü'nün 104 ve 105. maddeleri çerçevesinde yürütülecek.

Karara göre, komisyon 22 üyeden oluşacak ve başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçiminin ardından üç ay süreyle çalışmalarını sürdürecek. Komisyonun, gerek görüldüğünde Ankara dışında da görev yapabileceği, TBMM Genel Kurulu'nun 10 Ekim 2024 tarihli oturumunda kabul edildi.

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(EMK)