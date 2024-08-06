Erkekler Temmuz’da 25 kadını öldürdü

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler Temmuz’da en az 25 kadını ve dört çocuğu öldürdü.

Temmuz’da en az 28 kadının ölümü basına "şüpheli” olarak yansıdı.

Erkekler, yılın ilk yedi ayında 218 kadını öldürdü.

Şüpheli ölümlerin illeri Adıyaman (2), Afyon (1), Aydın (2), Antep (1), Antalya (1), Bursa (2), Çorum (1), Denizli (1), Diyarbakır (3), Düzce (1), Elazığ (1), İstanbul (1), İzmir (1), Karabük (2), Kırıkkale (1), Kocaeli (1), Muğla (2), Sakarya (1), Siirt (1), Urfa (1), Zonguldak (1).

Erkekler, en az 61 kadına şiddet uyguladı, en az 13 kız ve oğlan çocuğunu istismar etti, 10 kadını taciz etti. Erkekler, 31 kadını seks işçiliğine zorladı.

Erkekler, en az 24 kadını da “öldürmekle" tehdit etti.

2024, 2023, 2022 ve 2021’de Erkek Şiddeti 2024’ün ilk yedi ayında erkekler 218 kadını öldürdü, 45 kadını taciz etti, 91 çocuğu istismar etti, 335 kadına şiddet uyguladı, sekiz kadına tecavüz etti. Erkekler en az 230 kadını seks işçiliğine zorladı. 177 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 25 çocuğu öldürdü. 2023’ün ilk yedi ayında erkekler 174 kadını öldürdü, 34 kadını taciz etti, 75 çocuğu istismar etti, 420 kadına şiddet uyguladı, altı kadına tecavüz etti. Erkekler en az 188 kadını seks işçiliğine zorladı. 150 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler 15 çocuğu öldürdü. 2022’nin ilk yedi ayında erkekler, 191 kadını öldürdü, 89 kadını taciz etti, 163 çocuğu istismar etti, 455 kadına şiddet uyguladı, 20 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 363 kadını seks işçiliğine zorladı. 2022'nin ilk yedi ayında 119 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, yılın ilk yedi ayında en az 23 çocuğu öldürdü. 2021'in ilk yedi ayında erkekler, 174 kadını öldürdü, 78 kadını taciz etti, 85 çocuğu istismar etti, 62 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 409 kadını seks işçiliğine zorladı, en az 491 kadına da şiddet uyguladı, yaraladı. 2021'in ilk yedi ayında 131 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 15 çocuğu öldürdü

Cinayet

Erkekler Temmuz’da en az 25 kadını öldürdü; geçen yıl aynı ayda bu sayı 22 idi.

Ayrıca erkekler, kadınların yanındaki en az beş erkeği de öldürdü.

Erkekler, en az iki kadını koruma kararına rağmen öldürdü.

Erkeklerin Temmuz’da öldürdüğü kadınlar Atiye B., Beyza Ç., Cansu Aslan, Cansu T., Elif A., Erva Raziye A., Esma B., Fatma Ö., Fikriye Silistereli, Filiz Ç., Hanife Y., Hüsne Topal, İklim Altınsoy, Leyla Çetiner, Merve K., Müge E.,Nurten Y., Safiye B., Saniye K., Seher İşler, Sevgi Koçer, Sidar Şimşek, Sıdıka K., Songül B., Sözcen Tutci.

Erkeklerin kadınları öldürdüğü iller Adana (1), Adıyaman (1), Ankara (1), Çanakkale (1), Denizli (1), Diyarbakır (1), Düzce (1), Edirne (1), Giresun (1), Gümüşhane (1), İstanbul (3), İzmir (2), Karaman (1), Kocaeli (1), Kütahya (1), Malatya (2), Mardin (1), Mersin (2), Muğla (1), Trabzon (1).

Erkekler, 13 kadını “ayrılmak istediği, barışmak istemediği”, dört kadını “kıskandığı” için öldürdü. Erkekler bir kadını “müziğin sesini kısmadığı” için öldürdü. Erkekler bir kadını, “kızı ayrılmak istediği” için, bir kadını da “tavuğu bahçesine girdiği” için öldürdü. Erkeklerin beş kadını öldürme “bahanesi” basına yansımadı.

En az 13 kadını kocası, sevgilisi erkekler, altı kadını torunu, oğlu gibi aile üyesi erkekler, bir kadını damadı öldürdü. Bir kadını işvereni, üç kadını akrabası öldürdü. Bir kadını tanımadığı beş erkek öldürdü.

Erkekler, 16 kadını ateşli silah, beş kadını kesici aletle öldürdü. Üç kadını boğarak öldüren erkekler, bir kadını yakarak öldürdü.

Erkekler, yedi kadını ev dışında, 18 kadını ev içinde öldürdü.

Hukuki Süreç Kadınları öldüren en az 27 fail vardı. 20 fail erkek tutuklandı. Üç fail intihar etti, üç fail gözaltına alındı, bir fail kaçtı.

Çocuk Cinayeti

Erkekler, Temmuz’da dört çocuğu öldürdü. Bu sayı geçen yıl da aynı ayda aynı idi.

Üç çocuğu babası, bir çocuğu dedesi öldürdü.

Erkekler dört çocuğu ateşli silahla öldürdü.

Erkeklerin çocukları öldürdüğü iller Ankara (2), Çanakkale (1), Malatya (1).

Erkeklerin öldürdüğü çocukların isimleri B.Ç., Buğlem Aslan., Yağız K., Doğa K.

Hukuki Süreç Çocukları öldüren iki fail vardı. İki erkek intihar etti.

Taciz

Erkekler Temmuz 2024’te en az 10 kadını taciz etti. Bu sayı geçen yıl aynı ayda 17 idi.

Erkekler, yedi kadını sözlü ve fiziki yollarla taciz etti. Bir kadının fotoğrafını çekerek taciz eden erkekler, iki kadını da karşısında cinsel tatmin yaşayarak taciz etti.

Erkekler, 10 kadını da sokak, durak, üniversite kampüsü, toplu taşıma aracı gibi kamusal alanlarda taciz etti.

Bir kadını eski polis memuru, bir kadını akademisyen, bir kadını esnaf taciz ederken en az yedi kadını taciz eden erkeğin kim olduğu bilgisi basına yansımadı.

Erkeklerin kadınları taciz ettiği iller Aydın (1), Bursa (2), Eskişehir (1), İstanbul (4), Samsun (2).

Hukuki Süreç Kadınları taciz eden dokuz fail erkek vardı. Sadece iki fail tutuklandı. Bir erkek fail serbest bırakıldı. Bir fail gözaltına alındı. Üç fail hakkında yasal süreç başlatıldı. İki failin hukuki süreci yansımadı.

Çocuk İstismarı

Erkekler, Temmuz’da 13 kız ve oğlan çocuğunu istismar etti. Geçen yıl bu sayı aynı ayda 11 idi. Çocukları istismar eden erkekler arasında uzman çavuşlar da vardı.

Erkekler, iki çocuğu evde, 11 çocuğu ev dışındaki alanlarda istismar etti.

Bir çocuğu kuzeni, iki çocuğu beş uzman çavuş, bir çocuğu işvereni, bir çocuğu arkadaşı, bir çocuğu babasının arkadaşı, bir çocuğu da arkadaşının babası istismar etti. En az altı çocuğu istismar eden dört erkeğin kim olduğu bilgisi basına yansımadı.

Erkeklerin çocukları istismar ettiği iller Balıkesir (2), Denizli (2), Hakkâri (2), İstanbul (2), İzmir (1), Kayseri (1), Muğla (1), Tekirdağ (1), Zonguldak (1).

Hukuki Süreç Çocukları istismar eden en az 13 fail vardı. Sadece dört fail tutuklandı. Altı fail gözaltına alındı. Bir fail hakkında yasal süreç başlatıldı. İki failin yargı süreci basına yansımadı.

Tecavüz

Temmuz 2024’te basına yansıyan tecavüz vakası olmadı. Bu Türkiye’de cinsel saldırı/tecavüz olmadığı anlamına gelmiyor.

Şiddet / Yaralama

Erkekler, 61 kadını yaraladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı 63 idi. Sekiz kadını ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Erkekler, en az dokuz kadın koruma kararına rağmen yaraladı. Erkeklerin yaraladığı kadınlardan biri transtı.

Erkeklerin kadınlara şiddet uyguladığı iller Adana (5), Aksaray (1), Amasya (1), Aydın (1), Bursa (1), Diyarbakır (1), Edirne (27), Eskişehir (2), İstanbul (10), İzmir (2), Kocaeli (1), Kırıkkale (1), Muğla (3), Nevşehir (1), Sakarya (1), Samsun (3).

En az 52 kadını kocası, sevgilisi erkekler yaraladı. Bir kadını arkadaşı, bir kadını çalışanı, iki kadını babası, bir kadını damadı yaraladı. Üç kadını yaralayan beş erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkekler, 26 kadını barışmak istemediği, ayrılmak istediği için yaraladı. Erkekler, 12 kadını “kıskandığı” için yaraladı. Erkeklerin 23 kadını yaralama "bahanesi" basına yansımadı.

Erkekler, bir kadını benzinle yaktı, bir kadına araçla çarptı. Erkekler en az 12 kadını kesici aletle, 39 kadını darp ederek yaraladı. Erkekler, sekiz kadını ateşli silahla yaraladı.

Erkekler, 32 kadını ev içinde, 23 kadını sokak, düğün yeri, hastane, ormanlık alan, trafik gibi ev dışı alanlarda yaraladı. Erkeklerin altı kadını nerede yaraladığı bilgisi basına yansımadı.

Hukuki Süreç Kadınları yaralayan 67 fail erkek vardı. Sadece sekiz fail tutuklandı. Dokuz fail gözaltına alındı. 36 fail hakkında yasal işlem başlatıldı. İki failin süreci “aranıyor”, “kaçtı” diye yansıdı. Bir fail serbest bırakıldı. En az 11 failin hukuki süreci basına yansımadı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Erkekler, Temmuz’da en az 31 kadını seks işçiliğine zorladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı 15 idi. Seks işçiliğine zorlanan 17 kadın Türkiye yurttaşı değildi. Seks işçiliğine zorlananlar arasında çocuklar da vardı.

Kadınların seks işçiliğine zorlandığı iller Bursa (11), Burdur (1), İzmir (10), Kars (6), Kocaeli (3).

Hukuki Süreç Kadınları seks işçiliğine zorlayan en az 25 fail vardı. Sadece 11 fail tutuklandı, 11 fail gözaltına alındı. Üç fail serbest bırakıldı.

Açıklama bianet'in erkek şiddeti çetelesinde basına yansıyan ve sadece erkek şiddeti sonucu hayatını kaybeden kadınlara yer veriyoruz. Toplumsal cinsiyet temelli olmayan şiddet vakalarını ve cinayetleri çeteleye almıyoruz. Faili henüz belirlenememiş kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerini sene boyunca aylık çetelelere not ediyoruz ancak başlıktaki sayıya eklemiyoruz. Sene sonunda, çetelelerde yer alan bu faili belirlenememiş cinayetler ve şüpheli ölümlerin akıbetini araştırarak, zaman içinde aydınlatılan vakaları eğer toplumsal cinsiyet temelli ise çeteleye ekliyoruz. Masumiyet karinesi gereği resmi olarak evli çiftlerde kadının ve erkeğin soyadını kısaltarak yazıyoruz. Ruhsal bozuklukları olan kişilerin işledikleri cinayetleri de çeteleye almıyoruz (Şizofreni hastalarının işlediği cinayetler gibi). İntihar ve intihara teşebbüs vakalarını sadece kadın geçmişinde şiddet/ sistematik şiddete maruz kaldıysa çeteleye dâhil ediyoruz. Bu intihar vakalarına ayrı bir kategoride yer veriyoruz ve başlığa taşıdığımız sayıya dâhil etmiyoruz. Ayrıca kadının doğrudan hedef olmadığı toplu cinayet haberlerini de, eğer tartışmaya sebep olan konu toplumsal cinsiyet temelli değilse çeteleye dâhil etmiyoruz. Çetelelerde yer alan meslek grupları, sadece şiddet olayının meslekle bağlantılı olduğu durumları kapsıyor. Örneğin, "Kadını, evinde, profesyonel asker olan kocası ateşli silahla öldürdü" gibi. Erkeklerin, çocuklara uyguladığı şiddeti de şiddetin boyutlarının görünür olması açısından çeteleye ekliyoruz.

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(EMK)