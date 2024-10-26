ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 26 Ekim 2024 13:41
 ~ Son Güncelleme: 26 Ekim 2024 13:46
1 dk Okuma

Aralık Feminist Kolektif: Hastalık değil, erkek şiddeti

Yayınladıkları mesajda “Uzaklarda arama, seni eşiti görmeyen erkek hep yakınında!” diyen Aralık Feminist Kolektif, şiddetin çoğu zaman en yakın çevreden geldiğini hatırlattı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, bir duvar üzerine yapıştırılmış beyaz kağıtlar üzerinde büyük harflerle yazılmış bir mesaj görülüyor. Kağıtlara elle kalın siyah harflerle yazılmış olan mesaj, üç satırdan oluşuyor ve şu şekilde: **"HASTALIK BAĞIMLILIK DEĞİL ERKEK ŞİDDETİ"** Bu ifade, erkek şiddetinin kaynağının psikolojik hastalık veya madde bağımlılığı değil, sistematik erkek şiddeti olduğuna dikkat çekiyor. Mesaj, erkek şiddetinin normalleştirici veya bahane üretici yaklaşımlar yerine patriyarkal bir sorun olarak ele alınması gerektiğini vurgulayan bir söylemi yansıtıyor. Duvarın arka planında renkli soyut çizimler mevcut; turuncu, mavi ve beyaz renkler dikkat çekiyor.
Fotoğraflar: Aralık Feminist Kolektif

Aralık Feminist Kolektif,erkek şiddetinin kökenine dikkat çeken güçlü bir açıklama yaptı. Kolektif, Taksim’de duvarlara yazdığı mesajlarla kadın cinayetlerinin münferit olaylar değil, patriyarkal bir sistemin sonucu olduğunu vurguladı.

Duvarlardaki yazılardan bazıları şöyle:

"Hastalık bağımlılık değil erkek şiddeti", "Uzaklarda arama seni eşit görmeyen ekek hep yakınında."

Kolektif, erkek şiddetinin temelinde psikolojik rahatsızlıklar ya da madde bağımlılığının değil, ataerkil zihniyetin bulunduğunu belirtti.

Şu paylaşım yapıldı: "Erkek şiddetinin kaynağının psikolojik hastalıklar, madde bağımlılığı değil patriyarka olduğunu; kadın cinayetlerinin münferit değil sistematik olduğunu, şiddetin en yakından geldiğini Taksim duvarlarından hatırlatıyoruz: Uzaklarda arama, seni eşiti görmeyen erkek hep yakınında!"

Yayınladıkları mesajda “Uzaklarda arama, seni eşiti görmeyen erkek hep yakınında!” ifadesini kullanan Aralık Feminist Kolektif, şiddetin çoğu zaman en yakın çevreden geldiğini hatırlattı.

bianet erkek şiddeti çetelelerinin tamamını buradan okuyabilirsiniz.

bianet Erkek Şiddeti Çetelesi ne söylüyor
bianet Erkek Şiddeti Çetelesi ne söylüyor
2 Ocak 2000
bianet erkek şiddeti çetelesi video ve infografikleri
bianet erkek şiddeti çetelesi video ve infografikleri
20 Mart 2021

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Aralık Feminist Kolektif erkek şiddeti kadına yönelik ayırmcılık kadına yönelik cinsel şiddet şiddet
ilgili haberler
Meclis’te erkek şiddetini Araştırma Komisyonu kuruluyor
12 Ekim 2024
/haber/mecliste-erkek-siddetini-arastirma-komisyonu-kuruluyor-300658
KADINLARIN GÜNDEMİ
Erkek şiddetine cezasızlık örneği: Yeşim Akbaş
13 Ekim 2024
/yazi/erkek-siddetine-cezasizlik-ornegi-yesim-akbas-300667
ERKEK ŞİDDETİ 2023
bianet erkek şiddeti videosu yayında
14 Şubat 2024
/haber/bianet-erkek-siddeti-videosu-yayinda-291807
"Yangına Petrolle Gitmek" ve erkek şiddeti: Çelişkilerle dolu bir gerçeklik
10 Ekim 2024
/yazi/yangina-petrolle-gitmek-ve-erkek-siddeti-celiskilerle-dolu-bir-gerceklik-300579
Boğaziçi Üniversitesi’nde yüzlerce öğrenci, erkek şiddetine karşı yürüdü
8 Ekim 2024
/haber/bogazici-universitesinde-yuzlerce-ogrenci-erkek-siddetine-karsi-yurudu-300501
bianet Erkek Şiddeti Çetelesi Meclis gündeminde
28 Kasım 2022
/haber/bianet-erkek-siddeti-cetelesi-meclis-gundeminde-270631
Üniversite ve lise öğrencilerinden erkek şiddeti protestosu: Öfkeni diri, başını dik tut
8 Ekim 2024
/haber/universite-ve-lise-ogrencilerinden-erkek-siddeti-protestosu-ofkeni-diri-basini-dik-tut-300496
bianet erkek şiddeti çetelesi video ve infografikleri
20 Mart 2021
/haber/bianet-erkek-siddeti-cetelesi-video-ve-infografikleri-219932
Erdoğan'dan erkek şiddetine gerekçe: Sapkın akımlar, uyuşturucu illeti, alkol belası...
8 Ekim 2024
/haber/erdogan-dan-erkek-siddetine-gerekce-sapkin-akimlar-uyusturucu-illeti-alkol-belasi-300529
bianet Erkek Şiddeti Çetelesi ne söylüyor
2 Ocak 2000
/dosya/bianet-erkek-siddeti-cetelesi-ne-soyluyor-285280
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Meclis’te erkek şiddetini Araştırma Komisyonu kuruluyor
12 Ekim 2024
/haber/mecliste-erkek-siddetini-arastirma-komisyonu-kuruluyor-300658
KADINLARIN GÜNDEMİ
Erkek şiddetine cezasızlık örneği: Yeşim Akbaş
13 Ekim 2024
/yazi/erkek-siddetine-cezasizlik-ornegi-yesim-akbas-300667
ERKEK ŞİDDETİ 2023
bianet erkek şiddeti videosu yayında
14 Şubat 2024
/haber/bianet-erkek-siddeti-videosu-yayinda-291807
"Yangına Petrolle Gitmek" ve erkek şiddeti: Çelişkilerle dolu bir gerçeklik
10 Ekim 2024
/yazi/yangina-petrolle-gitmek-ve-erkek-siddeti-celiskilerle-dolu-bir-gerceklik-300579
Boğaziçi Üniversitesi’nde yüzlerce öğrenci, erkek şiddetine karşı yürüdü
8 Ekim 2024
/haber/bogazici-universitesinde-yuzlerce-ogrenci-erkek-siddetine-karsi-yurudu-300501
bianet Erkek Şiddeti Çetelesi Meclis gündeminde
28 Kasım 2022
/haber/bianet-erkek-siddeti-cetelesi-meclis-gundeminde-270631
Üniversite ve lise öğrencilerinden erkek şiddeti protestosu: Öfkeni diri, başını dik tut
8 Ekim 2024
/haber/universite-ve-lise-ogrencilerinden-erkek-siddeti-protestosu-ofkeni-diri-basini-dik-tut-300496
bianet erkek şiddeti çetelesi video ve infografikleri
20 Mart 2021
/haber/bianet-erkek-siddeti-cetelesi-video-ve-infografikleri-219932
Erdoğan'dan erkek şiddetine gerekçe: Sapkın akımlar, uyuşturucu illeti, alkol belası...
8 Ekim 2024
/haber/erdogan-dan-erkek-siddetine-gerekce-sapkin-akimlar-uyusturucu-illeti-alkol-belasi-300529
bianet Erkek Şiddeti Çetelesi ne söylüyor
2 Ocak 2000
/dosya/bianet-erkek-siddeti-cetelesi-ne-soyluyor-285280
Sayfa Başına Git