Aralık Feminist Kolektif: Hastalık değil, erkek şiddeti

Aralık Feminist Kolektif,erkek şiddetinin kökenine dikkat çeken güçlü bir açıklama yaptı. Kolektif, Taksim’de duvarlara yazdığı mesajlarla kadın cinayetlerinin münferit olaylar değil, patriyarkal bir sistemin sonucu olduğunu vurguladı.

Duvarlardaki yazılardan bazıları şöyle:

"Hastalık bağımlılık değil erkek şiddeti", "Uzaklarda arama seni eşit görmeyen ekek hep yakınında."

Kolektif, erkek şiddetinin temelinde psikolojik rahatsızlıklar ya da madde bağımlılığının değil, ataerkil zihniyetin bulunduğunu belirtti.

Şu paylaşım yapıldı: "Erkek şiddetinin kaynağının psikolojik hastalıklar, madde bağımlılığı değil patriyarka olduğunu; kadın cinayetlerinin münferit değil sistematik olduğunu, şiddetin en yakından geldiğini Taksim duvarlarından hatırlatıyoruz: Uzaklarda arama, seni eşiti görmeyen erkek hep yakınında!"

Yayınladıkları mesajda “Uzaklarda arama, seni eşiti görmeyen erkek hep yakınında!” ifadesini kullanan Aralık Feminist Kolektif, şiddetin çoğu zaman en yakın çevreden geldiğini hatırlattı.

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(EMK)