Erkekler Kasım’da 32 kadını öldürdü

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler Kasım’da en az 32 kadını ve iki çocuğu öldürdü.

Kasım’da en az 42 kadının ölümü basına "şüpheli” olarak yansıdı.

Erkekler, Kasım’da en az 71 kadına şiddet uyguladı, en az 34 kız ve oğlan çocuğunu istismar etti, 20 kadını taciz etti. Erkekler, bir kadına tecavüz etti, en az 179 kadını seks işçiliğine zorladı.

Erkekler, yılın ilk on ayında en az 359 kadını öldürdü.

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Şüpheli ölümlerin illeri Adana (4), Ankara (3), Antep (3), Antalya (3), Aydın (1), Diyarbakır (1), Düzce (1), Edirne (1), Erzurum (1), İstanbul (3), Karabük (1), Kayseri (2), Kütahya (1), Malatya (1), Manisa (1), Maraş (1), Mersin (3), Muğla (1), Sakarya (4), Samsun (2), Tekirdağ (3), Zonguldak (1).

2024, 2023, 2022 ve 2021’de Erkek Şiddeti 2024’ün ilk on bir ayında erkekler, 359 kadını öldürdü, 120 kadını taciz etti, 209 çocuğu istismar etti, 592 kadına şiddet uyguladı, 14 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 555 kadını seks işçiliğine zorladı. 282 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 41 çocuğu öldürdü. 2023’ün ilk on bir ayında erkekler, 303 kadını öldürdü, 350 kadını taciz etti, 118 çocuğu istismar etti, 707 kadına şiddet uyguladı, 17 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 336 kadını seks işçiliğine zorladı. 251 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 27 çocuğu öldürdü. 2022’nin ilk on bir ayında erkekler, 308 kadını öldürdü, 140 kadını taciz etti, 209 çocuğu istismar etti, 728 kadına şiddet uyguladı, 26 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 386 kadını seks işçiliğine zorladı. 2022'nin ilk on bir ayında 171 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, yılın ilk on bir ayında en az 36 çocuğu öldürdü. 2021'in ilk on bir ayında erkekler, 290 kadını öldürdü, 412 kadını taciz etti, 171 çocuğu istismar etti, 89 kadına tecavüz etti. Erkekler, en az 642 kadını seks işçiliğine zorladı, en az 732 kadına da şiddet uyguladı, yaraladı. 2021'in ilk on bir ayında 199 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 30 çocuğu öldürdü

Cinayet

Erkekler, Kasım’da en az 32 kadını öldürdü; geçen yıl aynı ayda bu sayı 35 idi.

Ayrıca erkekler, kadınların yanındaki en az dört erkeği de öldürdü.

Erkekler, en az altı kadını koruma kararına rağmen öldürdü.

Kasım’da erkeklerin öldürdüğü kadınlar Asiye Y., Aslıhan G., Aybeniz Top, Aysel Ç., Ayşe, Ayşe G., Bahriye Kalaycı, Berna İ., Buket A., Elif B., Elif G., Esma S., Esra B., Fahriye Asena Eskikambur, Filiz A., G.Ö., Hale Akbaş P., Hülya U., Hüsniye Y., Leyla Üren, Negül A., Necmiye A., Nilay Ç., Özlem B., Reyhan Sağ, S.B., Seviç Alemdar, Sevim A., Ş.K., Şelale Mırzalı, Türkan Soylu, Yeşim T.

Erkeklerin kadınları öldürdüğü iller Adana (1), Aksaray (1), Ankara (2), Antalya (2), Antep (2), Bolu (1), Bursa (1), Hatay (1), Iğdır (1), Kocaeli (1), Konya (1), Kırklareli (1), Mersin (2), Muş (1), Niğde (1), Sakarya (1), Tekirdağ (2), Urfa (2), Uşak (1), İstanbul (6), İzmir (1).

Erkekler 20 kadını “ayrılmak istediği, barışmak istemediği”, bir kadını kıskandığı için öldürdü. Erkeklerin 11 kadını öldürme “bahanesi” basına yansımadı.

En az 23 kadını kocası/sevgilisi erkekler, beş kadını üvey babası/oğlu/kuzeni öldürdü. Bir kadını damadı, bir kadını tecavüz eden erkek öldürdü. İki kadını öldüren altı erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkekler, 11 kadını ev dışında otel, park gibi alanlarda, 21 kadını da ev içinde öldürdü.

Erkekler, 20 kadını ateşli silahlarla, sekiz kadını kesici aletle öldürdü. Erkekler, dört kadını darp ederek/boğarak öldürdü.

Hukuki Süreç Kadınları öldüren 35 fail erkek vardı. Sadece 14 fail tutuklandı. Bir failin hukuku süreci basına “kaçtı” diye yansıdı. 10 fail intihar etti. En az dokuz fail de gözaltına alındı.

Çocuk Cinayeti

Erkekler, Kasım’da iki çocuğu öldürdü. Geçen yıl aynı ay bu sayı sekiz idi.

Bir çocuğu babası, bir çocuğu da istismar etmek için kaçıran erkek öldürdü.

Erkeklerin çocukları öldürdüğü iller İstanbul (2)

Erkeklerin öldürdüğü çocukların ismi Arsal A., Şirin Elmas.

Hukuki Süreç Çocukları öldüren iki fail vardı. Bir fail intihar etti, bir fail tutuklandı.

Taciz

Kasım’da erkekler en az 20 kadını taciz etti. Bu sayı geçen yıl aynı ay üç idi.

Altı taciz sistematikti.

Erkekler, 18 kadını sözlü ve fiziki yollarla, iki kadının da fotoğrafını çekerek taciz etti. Kadınlardan biri Çin’den gelmişti.

Erkekler, kadınları sokak, cadde gibi ev dışı alanlarda taciz etti.

İki kadını temizlik görevlisi, bir kadını doktor, iki kadını komşusu, bir kadını öğretmen, altı kadını bir meslektaşı ve arkadaşı, bir kadını zabıt, bir kadını da yolcu erkek taciz etti. Altı kadını taciz eden erkeğin kim olduğu bilgisi basına yansımadı.

Erkeklerin kadınları taciz ettiği iller Adana (1), Ankara (2), Düzce (1), Gümüşhane (5), Kilis (1), Kocaeli (1), Sakarya (4), Trabzon (2), Urfa (2), Zonguldak (1)

Hukuki Süreç Kadınları taciz eden 16 fail erkek vardı. Sekiz fail tutuklandı. Dört fail hakkında yasal süreç başlatıldı. İki fail gözaltına alındı. Bir fail kaçtı. Bir failin süreci basına yansımadı.

Çocuk İstismarı

Erkekler, Kasım’da en az 34 kız ve oğlan çocuğunu istismar etti. Geçen yıl aynı ay bu sayı, sekiz idi.

Erkekler, 32 çocuğu tarikat yurdu, spor salonu, otopark baraka gibi ev dışı alanlarda, iki çocuğu da ev içinde istismar etti.

En az dört çocuğu bir marangoz, üç çocuğu komşusu, üç çocuğu babası, iki çocuğu market çalışanı, dokuz çocuğu servis çalışanı istismar etti. En az 13 çocuğu istismar eden 26 failin kim olduğu bilgisi basına yansımadı.

Erkeklerin çocukları istismar ettiği iller Adana (4), Antep (1), Aydın (1), Bitlis (1), Düzce (1), Kayseri (1), Kocaeli (3), Niğde (1), Ordu (1), Sakarya (6), Sivas (1), Tekirdağ (1), Zonguldak (9), İstanbul (2), İzmir (1)

Hukuki Süreç Çocukları istismar eden 38 fail vardı. Sadece 11 fail tutuklandı. 10 fail gözaltına alındı. 14 fail serbest bırakıldı. Üç failin süreci basına yansımadı.

Cinsel Saldırı/Tecavüz

Erkekler, Kasım’da bir kadına tecavüz etti. Geçen yıl aynı ayda bu sayı bir idi.

Bir kadına siyasetçi bir erkek tecavüz etti.

Erkeklerin tecavüz ettiği kadınlardan biri zihinsel engelleydi.

Erkekler kadınlara ev dışında içinde tecavüz etti.

Erkeklerin kadına tecavüz ettiği il Zonguldak (1)

Hukuki süreç Hukuki süreç basına yansımadı.

Şiddet / Yaralama

Erkekler, Kasım’da en az 71 kadını yaraladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı 69 idi. 12 kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. En az sekiz kadın, koruma kararına rağmen erkeklerce yaralandı.

Erkeklerin kadınlara şiddet uyguladığı iller Adana (2), Afyon (1), Aksaray (1), Ankara (1), Antalya (1), Balıkesir (2), Bursa (4), Denizli (2), Edirne (24), Elazığ (1), Isparta (1), Kayseri (2), Konya (1), Kırıkkale (1), Malatya (1), Manisa (1), Maraş (1), Muğla (1), Osmaniye (1), Samsun (2), Siirt (1), Zonguldak (2), İstanbul (12), İzmir (5)

En az 46 kadını kocası, sevgilisi erkekler yaraladı. 12 kadını kardeşi, oğlu, babası gibi yakınları yaraladı. Üç kadını ev sahibi erkekler yaraladı. Transları, polisler yaraladı. Dokuz kadını yaralayan erkeklerin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkekler 32 kadını barışmak istemediği ayrılmak istediği için yaraladı. Erkekler, dört kadını da gasp etmek için yaraladı. Erkeklerin 35 kadını yaralama bahanesi basına yansımadı.

Erkekler, dört kadını ateşli silahla yaraladı, 60 kadını darp darp etti, yedi kadını da kesici aletle yaraladı.

Erkekler, 35 kadını ev içinde, 18 kadını da sokak, park, hastane gibi ev dışı alanlarda yaraladı. Erkeklerin 18 kadını nerede yaraladığı bilgisi basına yansımadı.

Hukuki Süreç Kadınları yaralayan sadece 16 fail tutuklandı. 31 fail hakkında yasal süreç başlatıldı. İki fail serbest bırakıldı. Sekiz fail gözaltına alındı. Bir fail hakkında tedbir kararı uygulandı. 13 failin hukuki süreci basına yansımadı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Erkekler, Kasım’da en az 179 kadını seks işçiliğine zorladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı iki idi.

Seks işçiliğine zorlanan kadınlar Türkiye yurttaşıydı.

Kadınların seks işçiliğine zorlandığı iller Ankara (51), Diyarbakır (9), Kütahya (24), Manisa (6), Samsun (1), İstanbul (87), İzmir (1) .

​Hukuki Süreç Kadınları seks işçiliğine zorlayan bir fail vardı. Tutuklandı.

Açıklama bianet'in erkek şiddeti çetelesinde basına yansıyan ve sadece erkek şiddeti sonucu hayatını kaybeden kadınlara yer veriyoruz. Toplumsal cinsiyet temelli olmayan şiddet vakalarını ve cinayetleri çeteleye almıyoruz. Faili henüz belirlenememiş kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerini sene boyunca aylık çetelelere not ediyoruz ancak başlıktaki sayıya eklemiyoruz. Sene sonunda, çetelelerde yer alan bu faili belirlenememiş cinayetler ve şüpheli ölümlerin akıbetini araştırarak, zaman içinde aydınlatılan vakaları eğer toplumsal cinsiyet temelli ise çeteleye ekliyoruz. Masumiyet karinesi gereği resmi olarak evli çiftlerde kadının ve erkeğin soyadını kısaltarak yazıyoruz. Ruhsal bozuklukları olan kişilerin işledikleri cinayetleri de çeteleye almıyoruz (Şizofreni hastalarının işlediği cinayetler gibi). İntihar ve intihara teşebbüs vakalarını sadece kadın geçmişinde şiddet/sistematik şiddete maruz kaldıysa çeteleye dâhil ediyoruz. Bu intihar vakalarına ayrı bir kategoride yer veriyoruz ve başlığa taşıdığımız sayıya dâhil etmiyoruz. Ayrıca kadının doğrudan hedef olmadığı toplu cinayet haberlerini de, eğer tartışmaya sebep olan konu toplumsal cinsiyet temelli değilse çeteleye dâhil etmiyoruz. Çetelelerde yer alan meslek grupları, sadece şiddet olayının meslekle bağlantılı olduğu durumları kapsıyor. Örneğin, "Kadını, evinde, profesyonel asker olan kocası ateşli silahla öldürdü" gibi. Erkeklerin, çocuklara uyguladığı şiddeti de şiddetin boyutlarının görünür olması açısından çeteleye ekliyoruz.

(EMK)