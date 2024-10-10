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Yayın Tarihi: 10 Ekim 2024 10:51
 ~ Son Güncelleme: 10 Ekim 2024 11:30
3 dk Okuma

"Yangına Petrolle Gitmek" ve erkek şiddeti: Çelişkilerle dolu bir gerçeklik

Erkek şiddetinin toplumsal çelişkilerini daha da derinleştiren söylemler ve politikalar, tıpkı "Yangına Petrolle Gitmek" filminde olduğu gibi, sorunları büyütmekten başka bir işe yaramıyor.

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Görseli Büyüt
Bu fotoğrafta, dış mekanda bir masa başında oturan bir kadın görülüyor. Kadın, elindeki dergi veya kitapla ilgileniyor. Üzerinde güneş gözlüğü olan kadının kıvırcık, omuzlarına dökülen saçları var. Giyimi rahat ve siyah ağırlıklı. Oturduğu sandalyenin yanında koyu renkli bir çanta ya da örtü bulunuyor ve üzerinde "9-15" ve "2024" gibi tarih bilgileri yer alıyor. Masa üzerinde ise bir elektronik cihaz veya kablo dikkat çekiyor. Arka planda, kayalık bir bölge ve deniz kenarına yakın bir ortam olduğunu düşündüren detaylar mevcut. Huzurlu bir açık hava sahnesi ve rahat bir okuma anı yansıtılıyor.
Fotoğraflar: BIFED Basın ve Evrim Kepenek / bianet

1950’lerin başında, İngiliz-İran Petrol Şirketi (bugünkü adıyla BP), İran'daki faaliyetlerini tanıtmak için bir reklam filmi çekmeye karar verdi.

Galli şair Dylan Thomas da bu reklam filminde yer aldı. Thomas, İran’a gidip şirketin yararlı faaliyetlerini anlatacaktı; fakat gerçeklik bambaşka bir tablo sundu. Thomas, şirketin anlatmak istediği "başarı hikâyesinin" tam zıddı olan bir manzarayla karşılaştı.

Dylan Thomas, şirketin kendisinden “istediği” filmi çekmedi fakat bu deneyim, Thomas'ın gerçekleri şiirsel bir dille aktarmasına ilham verdi ve ortaya "Yangına Petrolle Gitmek" belgeseli çıktı.

Film, şairin karşılaştığı çelişkileri ve gördüğü gerçekleri şiirin gücüyle gözler önüne seriyor. Filmin yönetmeni ve kurgucusu Neriman Massoumi ve Lizzie Minnion. Filmin sesleri Micheal Sheen’den.

Türkiye de tıpkı belgeselin vurguladığı gibi, çelişkilerle dolu bir ülke. Özellikle erkek şiddetiyle ilgili yaşananlar bu durumu ortaya koyuyor.

Maalesef memlekette "Erkek şiddeti neden azalmıyor, aksine neden artıyor?" sorusu sürekli gündemde. Medyada ve siyasette en çok tartışılan konulardan biri bu. Ancak siyasiler, özellikle AKP hükümeti, çözüm için yıllardır "yönetmelik çıkaracağız", "kamu görevlilerine eğitim vereceğiz" gibi sözler verse de İstanbul Sözleşmesi'ni feshederek şiddetle mücadeledeki etkili mekanizmaları ortadan kaldırdı.

Bu süreçte, "kadın ve erkek eşit değildir" gibi söylemlerle toplumsal eşitsizlikleri pekiştirdi bu da erkek şiddetini daha da artırdı.

Kadınların hayatını hiçe sayan uygulamalar ve söylemler, erkeklerin şiddet biçimlerini daha da derinleştirdi, meşrulaştırdı, olağan hale getirdi.

Bu söylemlerden bir kaç örnek…

Erdoğan, 2016’da yaptığı bir konuşmada, kadınların en önemli rolünün annelik olduğunu belirtti. ”Kadın mıdır, kız mıdır bilemem” ifadesi ve “Anneliği reddeden kadın, eksiktir, yarımdır" sözleri….

Yine Erdoğan, 2014’te kadınların iş hayatında aktif olarak yer almasıyla ilgili olarak "Ben zaten kadının iş hayatına katılmasına karşı değilim ama kadının asli görevi anneliktir” dedi.

Erdoğan, 2013’te "Her kadın en az üç çocuk doğurmalı" dedi ve kadının toplum içindeki rolünü sadece “anneliğe” indirgediği gibi söylemi ile kadınlar arasında ayrımcılığa neden oldu.

“Yangına Petrolle Gitmek” belgeseli, benzer bir şekilde çelişkili söylemleri ve durumu anlatıyor. Film, Bozcaada Ekoloji Filmleri Festivali'nde (BIFED) izleyiciyle buluştu ve çarpıcı çelişkileri gözler önüne serdi.

Belgesel, kolonyal döneme ait arşiv fotoğraflarını, Dylan Thomas’ın şiirsel anlatımıyla bir araya getiriyor ve petrol, modernite ve siyasi karmaşayı işliyor. Filmde, BP'nin "yatırımlarının" arka planındaki gerçeği, İran'daki kadınların ve çocukların fotoğrafları eşliğinde izliyoruz.

Filmin yönetmeni Massoumi, Thomas'tan böyle bir senaryo yazılmasını istendiğini öğrendiğinde çok şaşırdığını söylüyor. "Mektuplarında yazdıklarının çok ilginç olduğunu söylüyor, çünkü ondan beklenilenden farklı şeyler gördüğünü anlatıyordu mektuplarında. Film için araştırma yaptığımda BP'nin arşivlerinden de yararlandım. O fotoğraflar, sömürgeci yaklaşımı gösteriyordu" diyor.

Festivalin en güzel yanı sanırım filmleri Bozcaada halkıyla birlikte izlemek ve onların gözünden de filmleri anlamak, hissetmek.

Festival yönetmeni Petra Holzer ve Koordinatörü Ethem Özgüven de açılışta benzer duruma değindi, bu bir aradalığa dikkat çekti.

Holzer, geçen yıl festivale katılan Lübnanlı dostlarını andı, bu yıl koşullardan dolayı gelmediklerine dikkat çekti ve gelecek yıl Lübnan’da bir araya gelme umutlarını paylaştı.

Ödül kazananlar 12 Ekim’de açıklanacak

*Petra Holzer

Bu yılki festivalde, 14 ülkeden 35 film yarışıyor. Naci Güçhan Öğrenci Ödülü kategorisinde 6 film yarışırken, festival boyunca birbirinden farklı ekolojik temalı filmler izleyiciyle buluşacak. Gösterimlerin yapılacağı salonlardaki koltuk sayısı sınırlı olsa da, Bozcaada halkı ve festivale gelen sinemaseverler bir araya gelerek filmler üzerine tartışma fırsatı buluyorlar.

Festivalin ödülleri ise 12 Ekim Cumartesi günü sahiplerini bulacak. Ödüller, Ethem Özgüven’in boyadığı taşlardan oluşan özel tasarımlarla verilecek.

Ayrıca, "aracını paylaş" ve "mataranı getir" gibi ekolojik çağrılar da festivalin çevreci ruhunu yansıtıyor. Festival boyunca doğa dostu etkinlikler ve film gösterimleri Bozcaadalıları bekliyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
erkek şiddeti Yangına Petrolle Gitmek BİFED Bozcaada Ekoloji Belgesel Festivali
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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/haber/bifed-gokceada-uluslararasi-ekolojik-belgesel-film-gunleri-basliyor-299739
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7 Mart 2023
/haber/bifed-2023-icin-basvurular-basladi-275321
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/haber/bifed-de-odul-arica-ya-kolonyalizm-vakasina-isik-tutuyor-251990
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