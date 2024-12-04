TİP Sözcüsü Kadıgil “Yeşim Akbaş” dosyasını Meclis’e taşıdı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü Sera Kadıgil, polis komiser yardımcısı Doğan Can Yıldız’ın evinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Yeşim Akbaş’ın dosyasını Meclis gündemine taşıdı.

Kadıgil, kadına yönelik şiddetin cezasız kalmasının failleri cesaretlendirdiğini belirterek, Akbaş’ın ölümüne dair şüpheli detaylar ve usulsüzlük iddialarını Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya yönelttiği soru önergelerinde dile getirdi.

“İntihar denilip cinayetin üstü kapatılıyor”

Sera Kadıgil, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a sunduğu önergesinde, Yeşim Akbaş’ın ölümüne ilişkin iddianamede yer alan kritik bulgulara dikkat çekti.

Kadıgil, Akbaş’ın ölümünün intihar olamayacağını düşündüren delilleri sıraladı: "Olay yerindeki merminin pozisyonu, Akbaş’ın tırnak aralarında Doğan Can Yıldız’a ait doku örneklerinin bulunması ve olaydan hemen önceki yaşam planlamaları intihar ihtimalini çürütmektedir."

Ayrıca, Yıldız’ın olaydan sonra kıyafet değiştirdiği ve atış izlerini temizlemek için kolonya kullandığı bilgilerini hatırlatan Kadıgil, “Delillerin karartılmasına göz yuman bir yargı sürecinin yaşanması adalet arayışını baltalamaktadır” dedi.

Yeşim Akbaş’ın annesi Aysun Akbaş’ın, "Kızımın intihar etmediğini biliyorum. Salihli Adliyesi’ndeki sürecin aydınlatılmasını istiyorum. Bütün ‘intihar’ denilip üstü kapatılan kız çocuklarımız için adalet arıyorum” sözlerini de önergesinde aktaran Kadıgil, Adalet Bakanı Tunç’a bu talepleri nasıl değerlendirdiğini sordu.

İçişleri Bakanlığı’na: “Deliller karartıldı, sorumlular nerede?”

Kadıgil, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya sunduğu önergesinde ise, olay yerine gelen polis memurlarının usule aykırı müdahalelerine ve suç delillerinin karartılmasına dair ciddi iddiaları gündeme getirdi.

Polislerin delilleri korumak yerine yerlerini değiştirdiği, şüphelinin kıyafet değiştirmesine ve kan izlerini temizlemesine izin verdiği yönündeki iddiaları hatırlatan Kadıgil, şu soruların yanıtlanmasını istedi:

Olay yerinde usule aykırı müdahale ettiği iddia edilen polis memurları hakkında herhangi bir idari veya adli soruşturma açıldı mı?

Delillerin korunması ve usulüne uygun incelenmesi için ne tür önlemler alındı?

Olay yerine ilk müdahalenin sanığın mesai arkadaşları tarafından yapılmasının gerekçesi araştırıldı mı?

Görevini kötüye kullandığı iddia edilen personelin hâlâ görevde olması nasıl açıklanıyor?

Benzer olayların tekrarlanmaması adına kolluk kuvvetlerinin seçimi ve eğitimi konusunda ne gibi adımlar atıldı?

Yeşim Akbaş dosyasında istinaf bekleniyor: Şüpheli eski eşini de darp etmiş

(EMK)