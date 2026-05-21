ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 21.05.2026 20:30 21 Mayıs 2026 20:30
 ~  SG: Son Güncelleme: 21.05.2026 20:55 21 Mayıs 2026 20:55
Okuma Okuma:  2 dakika

Kılıçdaroğlu 'mutlak butlan' kararını tanıdı

“Süreci; önceki dönem Genel Başkanlarımızla, Parti Meclisi üyelerimizle, milletvekillerimizle, il ve ilçe başkanlarımızla tam bir uyum ve iş birliği içinde yürüteceğiz.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kılıçdaroğlu 'mutlak butlan' kararını tanıdı
Fotoğraf: CHP

Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesince, 4-5 Kasım 2023’te yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı’nın iptaline ilişkin açılan davada verilen karara yönelik sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Mahkeme kararını tanıyan Kılıçdaroğlu, “Bu süreci ‘keşkelerle’ değil, ciddiyetle, parti kültürümüzden aldığımız samimiyetle ve ortak akıl ile yönetmek zorundayız” dedi.

CHP için 'mutlak butlan' kararı çıktı
CHP için 'mutlak butlan' kararı çıktı
Bugün 17:30

Kılıçdaroğlu’nun X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Cumhuriyet Halk Partisi milletimizin egemenlik senedidir. 38. Olağan Kurultayımız ile ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar, bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır. Gün, sevinç çığlıklarıyla birbirimizi kırma günü değildir. Gün, kırgınlıkları bir kenara bırakıp ciddiyetiyle, sükunetle ve kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür. Bu süreci ‘keşkelerle’ değil, ciddiyetle, parti kültürümüzden aldığımız samimiyetle ve ortak akıl ile yönetmek zorundayız.

“Şahsi ikballer değil, Türkiye’nin geleceği esastır. Bu kapsamda süreci; önceki dönem Genel Başkanlarımızla, Parti Meclisi üyelerimizle, milletvekillerimizle, il ve ilçe başkanlarımızla tam bir uyum ve işbirliği içinde yürüteceğiz. Hiç kimse endişe etmesin, partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz. Herkesi sükunete ve ortak akla davet ediyorum. Biz bir aradayız.”

CHP Kurultay Davası’nın geçmişi
CHP Kurultay Davası’nın geçmişi
Bugün 17:55

Kılıçdaroğlu’nun avukatı: “Genel Başkanımız, Özgür Özel’i arayacak”

Öte yandan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, kararın ardından Kılıçdaroğlu’nun evinin önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, avukat Çelik, şunları kaydetti:

“Sayın Genel Başkanımız, CHP’de kaosun engellenmesi kapsamında yapmış olduğu değerlendirmeler özelinde birazdan Sayın Özgür Özel’i arayacak ve CHP’nin bu sorundan birlikte el ele müzakere ederek çıkması kapsamında gerekli çalışmalara başlayacağını ifade edecektir. Dolayısıyla bu bilginin, yani Özgür Özel’in birazdan Sayın Genel Başkanımız tarafından aranacağı bilgisini size sunmak istedim. Zaman zaman Sayın Genel Başkanımızın sunmak istediği değerlendirmeleri sizlere sunmaya devam edeceğiz.”

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Kemal Kılıçdaroğlu Celal Çelik CHP kurultay davası mutlak butlan cumhuriyet halk partisi
bu haberin uzantıları
Uluslararası basında mutlak butlan kararı
Bugün 20:45
/haber/uluslararasi-basinda-mutlak-butlan-karari-319826
ilgili haberler
‘Mutlak butlan’ nedir?
Bugün 21:25
/haber/mutlak-butlan-nedir-319827
Mutlak butlan kararına tepkiler
Bugün 19:07
/haber/mutlak-butlan-kararina-tepkiler-319821
MUTLAK BUTLAN KARARI
Bakan Gürlek: Yargı, bağımsız ve tarafsız bir karar verdi
Bugün 19:00
/haber/bakan-gurlek-yargi-bagimsiz-ve-tarafsiz-bir-karar-verdi-319822
CHP Kurultay Davası’nın geçmişi
Bugün 17:55
/haber/chp-kurultay-davasinin-gecmisi-319820
CHP için 'mutlak butlan' kararı çıktı
Bugün 17:30
/haber/chp-icin-mutlak-butlan-karari-cikti-319818
Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve CHP yönetimini hedef aldı
20 Mayıs 2026
/haber/kemal-kilicdaroglu-ozgur-ozel-ve-chp-yonetimini-hedef-aldi-319780
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
bu haberin uzantıları
Uluslararası basında mutlak butlan kararı
Bugün 20:45
/haber/uluslararasi-basinda-mutlak-butlan-karari-319826
ilgili haberler
‘Mutlak butlan’ nedir?
Bugün 21:25
/haber/mutlak-butlan-nedir-319827
Mutlak butlan kararına tepkiler
Bugün 19:07
/haber/mutlak-butlan-kararina-tepkiler-319821
MUTLAK BUTLAN KARARI
Bakan Gürlek: Yargı, bağımsız ve tarafsız bir karar verdi
Bugün 19:00
/haber/bakan-gurlek-yargi-bagimsiz-ve-tarafsiz-bir-karar-verdi-319822
CHP Kurultay Davası’nın geçmişi
Bugün 17:55
/haber/chp-kurultay-davasinin-gecmisi-319820
CHP için 'mutlak butlan' kararı çıktı
Bugün 17:30
/haber/chp-icin-mutlak-butlan-karari-cikti-319818
Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve CHP yönetimini hedef aldı
20 Mayıs 2026
/haber/kemal-kilicdaroglu-ozgur-ozel-ve-chp-yonetimini-hedef-aldi-319780
Sayfa Başına Git