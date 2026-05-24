DW: Dîroka Weşanê: 24.05.2026 16:58 24 Gulan 2026 16:58
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 24.05.2026 18:34 24 Gulan 2026 18:34
Xwendin Xwendin:  13 xulek

Polîsan midaxele li Navenda Giştî ya CHPê kir: Ozel û partiyî ji avahiyê derketin

Li ser serlêdana parêzerê Kiliçdaroglu, polîsan bi bikaranîna bombeyên gazê û fîşekên plastîk Navenda Giştî ya CHPê vala kir. Ozgur Ozel ji avahiyê derket û got, “CHP ji niha û pê ve wê li kolanan be” û her weha ber bi Meclîsê ve dest bi meşê kir.

Evrim Kepenek
Fotograf: Evrim Kepenek / bianet

Piştî biryara “betalbûna mitleq” a derbarê 38em Kongreya Asayî ya Partiya Gel a Komarî (CHP) de, bi midaxeleya polîsan avahiya Navenda Giştî a CHPê hat valakirin.

Ji bo CHPê biryara "betalbûna mitleq" hat dayîn
21 Gulan 2026

Polîsan midaxele kirin û avahî hat valakirin

Piştî ku îstînafê biryar da ku wekî tedbîr Ozgur Ozel û rêvebiriya partiyê ji wezîfeyê werin girtin û wezîfe radestî Kemal Kiliçdaroglu û rêvebiriya kevin were kirin, îro dema ekîba Kiliçdaroğlu xwest biryara derbarê valakirina Navenda Giştî de teblîg bike, alozî derket.

Walîtiya Enqereyê, li ser serlêdana parêzerê Kiliçdaroglu Celal Çelik, ji bo “pêkanîna biryara dadgehê” ferman da Emniyeta Enqereyê.

Polîsan li derdorî saet 14:20an dest bi midaxaleyê kirin. Polîsan zincîrên li ber deriyê otoparkê bi meqesa hesin birîn, deriyê hesinî jî şikandin û ketin hewşê. Polîsan midaxaleyî partiyî û rojnamevanên li ber avahiyê kirin û di nav avahiyê de jî kapsulên gaza hêsirrijên û fîşekên plastîk teqandin. Paşê polîs derketin qatê 12an ku qatê Serokatiya Giştî ye.

Xulek bi xulek tiştên ku li pêşiya Navenda Giştî ya CHPê qewimîn:

15:50 Serokê CHPê Ozel û partiyî ji avahiyê Navenda Giştî derketin û ber bi Meclîsê ve dest bi meşê kirin. Piştî midaxaleya polîsan, dîmenên ji nav avahiyê.”

15:40 Serokê Giştî yê CHPê Ozgur Ozel, berî ku ji avahiyê derkeve daxuyaniyek da.

“Em tiştê ku li CHPê tê dikin. Her kes tiştê ku li nav û daxwaza xwe tê dike. Ez pir xemgîn im. Lê belê, em ji xanî û ocaxa bavê xwe dertên da ku careke din kes nikaribe destê xwe dirêjî vir bike û em ê vir paşve bigirin. Gava em careke din werin vir, ne ev desthilatdarî û ne jî hevkarên vê desthilatdariyê dê tu carî rû nekin ku cesareteke weha bikin. Me got nekin; ji ber çavtengiyê xwe yên kesane û ji ber ku we têkçûna xwe qebûl nekir, nebin parçe û kiryarê plana radestkirina partiyê ya ji bo AK Partiyê. Mixabin me neda fêmkirin.”

14:36: Midaxaleya li ser kesên di nav avahiyê de ne berdewam dike. Polîsan rojnamevanên ku edîtora bianetê Evrim Kepenek jî di nav de ye û welatî ji ber deriyê avahiyê dûr xistin.

14:54 Polîsan midaxaleyî rojnamevanên li ber avahiyê kirin û ew ji qadê dûr xistin.

14:52 Partiyiyên di nav avahiyê de derketin ber penceran û dirûşma ‘Dê qeyûm biçin, em ê bimînin’ berz dikin.”

14:44 Parêzerê Kiliçdaroglu Celal Çelik, li gel polîsan ket nav avahiyê.

14:41 Gava polîs dûrxistina rojnamevanan a ji ber deriyê avahiyê berdewam dikin, deriyê wesayîtê yê ku berî midaxaleyê şikandibûn jî radikin.

14:31 Parlamentera CHPê Sibel Suiçmez bertek nîşandî polîsan da û got: "Hûn hemû sûç dikin."

14:30 Bombeyên gazê avêtin nav avahiyê; Parlamenterê CHP’ê Mahmut Tanal bi polîsên li ber avahiyê re nîqaş dike.

14:27 Partiyî ketin nav avahiyê û li ber derî barîkat danîn. Tîmên polîsên çevîk jî hewl didin bikevin hundirê avahiyê.

14:36 Midaxaleya li hemberî kesên di nav avahiyê de berdewam dike. Polîsan rojnamevan û welatî, ku edîtora bianetê Evrim Kepenek jî di nav wan de ye, ji ber deriyê avahiyê dûr xistin.

14:20 Midaxaleya polîsan a li ser Navenda Giştî ya CHP’ê dest pê kir. Polîsên ku ketin hewşa avahiyê, bi bombeyên gazê û fîşekên plastîk midaxaleyî CHP’îyan dikin.

14:15 Murat Emir û Suat Ozçagdaş ên ji CHPê, piştî hevdîtina bi Wezîrê Karên Navxweyî Mustafa Çiftçi re daxuyaniyek dan û weha gotin:

"Ji bo me hevdîtineke pir bikêrhatî bû. Me bi taybetî bal kişand ser du xalan: Yekem; daxwaza îcrayê, bi awayekî li dijî usûlê hewl hate dayîn ku li Navenda me ya Giştî pêk bînin. Duyem; me ragihand ku serlêdaneke me ya ji bo Serdozgeriya Komarê ya Dadgeha Bilind heye. Niha li ser malpera Dadgeha Bilind jî bi eşkereyî xuya dike ku Serokê Giştî yê CHPê Birêz Ozgur Ozel e. Sedema vê yekê jî ew e ku biryara rênivîsê biryarek e ku divê betalbûna mitleq jê re neyê xwestin. Biryareke rênivîsê ye, lê wekî tunebûyî tê hesibandin.

Me diyar kir ku ev kêmasiyên hiqûqî û her weha bi darê zorê, bi qopik û gazê ketina navenda giştî ya partiyeke siyasî, dê ne di xêra demokrasiya Tirkiyeyê û ne jî di xêra gelê me de be. Me ji Birêz Wezîrê Karên Navxweyî bi taybetî daxwaz kir ku hêzên ewlehiyê bi karbînanîna hêzê nekevin Navenda me ya Giştî.”

13:52 Endama Meclîsa Partiyê (PM) ya CHPê Emine Uçak Erdogan bi bianetê re axivî:

‘Ev mesele ne tenê meseleyeke navxweyî ya CHPê ye. Çi qewimîbe, hewldaneke darbeyê ye ku bi destê daraza û desthilatê hatiye kirin. Em van tiştên diqewimin qebûl nakin û em ê heta dawiyê têkoşîna xwe berdewam bikin.”

13:15 Cîgirê Serokê Koma CHPê Murat Emir, di daxuyaniya xwe ya li Navenda Giştî de ev tişt gotin: 

“Yên ku nekarîn zend û bendên berbijêrê me yê Serokomariyê bitewînin, pêşî li Stenbolê derbeyek kirin; lê gava bi ser neketin, êrişî nasnameya sazîbûnê ya CHPê kirin. Ev êriş her weha neheq û nehiqûqî ye, ji ber vê yekê em qebûl nakin û em ê nekin. Ev ji bo me hewldaneke derbeyê ye û her weha revandina sindoqê ye. Tenê çareseriya derketina ji vê rewşê kongre ye. Gava lêgerîn û bendewariya me ev bû, bi hin ‘paşmayiyên mafyayê’ yên ku ji cihekî dîtine, berê sibê li ber deriyê me peyda bûn. Me ev hewldana êrişê pûç kir, em di nava lêgerîna lihevkirinê de ne. Me randevûya xwe ji Wezîrê Karên Navxweyî girtiye, em ê biçin hevdîtinê.”

11:16 Li gorî nûçeya ANKAyê, ekîba Kemal Kiliçdaroğlu çend saet berî serlêdana valakirinê, telefonî personelên Navenda Giştî kiriye û gotiye: “Gava karên valakirinê dest pê bikin, hûn di Navenda Giştî de bin dê peymana we were betalkirin, avahiyê biterikînin.” 

Hat hînkirin ku piştî van hişyariyan hin personel ji avahiyê derketine. Li dora Navenda Giştî bendewarî berdewam dike.

11:42 Müslim Sarı yê ji CHP’ê ku yek ji alîgirên Kılıçdaroğlu ye, li ber Navenda Giştî daxuyaniyek da û weha got:

"Ev ji bo CHP’ê tabloyeke xemgîn e. Lê belê hevalên me yên li hundir, tevî daxwazên me yên bi israr jî derî venekirin. Ji lihevkirinê re girtî ne. Ji kesî re randevûyeke wekî hevdîtina di saet 12’an de nehatiye dayîn. Hevalên me rastiyê nabêjin. Em serê sibehê hatin da ku em rûnin û bipeyivin. Lê belê bi hîç awayî gav nehate avêtin. Em ji lihevkirinê re amade ne.”

11:00 Li Navenda Giştî li dijî îhtîmala midaxaleya polîsan, partiyiyan li ber deriyê avahiyê barîkat çêkirin. Berî midaxaleya gengaz, maskeyên gazê li partiyiyan hatin belavkirin, bendewariya li hewşê berdewam dike.

10:32 Parêzgariya Enqereyê daxuyand ku li ser serlêdana parêzerê Kemal Kılıçdaroğlu Celal Çelik, ji bo midaxaleya li Navenda Giştî ya CHP’ê ferman dane Midûriyeta Ewlekariya Enqereyê.

10:16 Parêzerê Serokê Giştî yê CHP’ê Kemal Kılıçdaroğlu Celal Çelik, di daxwaznameya duyemîn a ku da Midûriyeta Ewlekariya Enqereyê de diyar kir ku “Em daxwaz dikin ku ji bo radestkirina Navenda Giştî ya Partiyê ya ji bo me, karûbarên pêwîst werin kirin.”

Kiliçdaroglu, di ser şêwirmendê xwe yê çapemeniyê Atakan Sonmez re peyama “Derbarê kesên li dijî fermanê tevdigerin de dê tedbîrên pêwîst werin girtin” da.


09:51 Li pêşiya Navenda Giştî ya Partiya Gel a Komarî (CHP) deriyên ketinê girtî tên hiştin û wesayît li ber deriyan hatine sekinandin. Gava li hewşê bendewariya partiyiyan berdewam dike, alîgirên Kemal Kılıçdaroğlu jî li aliyê din ê rê li bendê ne. Kolana ku Navenda Giştî lê ye bi barîkatên polîsan hate girtin û li seranserê rê gelek polîsên çevîk qewet hatin bicihkirin.

08:56 Partiyî, parlamenterên CHPê, endamên Meclîsa Partiyê û serokên bajar û navçeyan jî ji serê sibê ve li pêşiya Navenda Giştî ya CHPê bendewariya xwe didomînin. Li ber deriyê Navenda Giştî ya CHPê dowîza ku li ser “Rê nedin qeyûm û derbeyê” nivîsandiye hat daliqandin.

08:52 Parlamenterê CHPê yê Îzmîrê Mahir Polat ku yek ji alîgirên Kılıçdaroglu ye, weha got:

"Wekî ku Serokê me yê Giştî yê Rûmetî Birêz Kılıçdaroğlu jî gotî, em ê di dema herî nêz de kurultaya xwe li dar bixin. Lê belê hevalên me bi serhişkiyeke ku em jê fehm nakin, endam û parlamenterên partiyê hildidin hundir û ji bo ku odeyên serokê me yê giştî, civata partiyê (PM) û MYK’ya me vala nekin, bi israr in.”

08:49 Cîgirê Serokê Koma CHP’ê Murat Emir derbarê geşedanan de daxuyaniyek da û ragihand ku duh êvarê di navbera Ozgur Ozel û Kemal Kılıçdaroğlu de peywendî hatiye danîn.

Emir da zanîn ku ji bo diyarkirina dîroka kongreyê, tê plankirin ku danê nîvro ji her du aliyan du nûner werin ba hev. Emir bal kişand ser wê yekê ku tevî vê biryarê jî hin derdoran hatine ber Navenda Giştî û weha got: "Em hatina komên mîna mafyayê qebûl nakin. Em vê ferzkirinê napejirînin û em ê li ber vê zorbetiyê serî netewînin.’”

08:40 Gava hejmara polîsên li derdora Navenda Giştî ya CHP’ê tê zêdekirin, otobusên partiyê anîn hewşa Navenda Giştî. Derî hatin kilîtkirin û polîsan Navenda Giştî ya CHPê girtin bin dorpêçê.

CHPê ji bo biryara "betalbûna mitleq" serî li Dadgeha Bilind da
22 Gulan 2026

(EMK/NÖ/AY)

@kepenekevrimm [email protected] Hemû Nivîsên wî/wê
bianet Kadın ve LGBTİ+ Haberleri Editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet Kadın Haberleri Editörü (Şubat 2025) bianet stajyerlerinden (2000-2001). Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. "Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri", "Sırtında Sepeti", "Medya ve Yalanlar" isimli kitaplara yazıları ile katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun.

