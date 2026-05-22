YSK “mutlak butlan” başvurusunu reddetti

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi kararının ardından CHP, YSK’ye başvurdu. CHP’nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mehmet Hamidi Yakupoğlu, mahkeme kararının “madden ve hukuken uygulanamaz” olduğunu belirtti.

YSK Başkanı Serdar Mutta yaklaşık 2 saat süren toplantı sonrası kameraların karşısına geçerek açıklama yaptı. Mutta, YSK toplantısında alınan kararları şu şekilde sıraladı:

CHP'nin başvurusu üzerine YSK'nin açıkladığı kısa karar şöyle:

1- 22.5.2026 tarihli Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu imzasıyla başkanlığımıza verilen dilekçede özetle, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21.05.2026 tarihli ve 2026/32 esas 2026/658 karar sayılı kararıyla verilen ihtiyati tedbir kararının icrasının, madden ve hukuken imkansız olduğundan bahisle 21.09.25 tarihli Cumhuriyet Halk Partisi 22. Olağanüstü Kurultayında 24.09.2025 tarihli İstanbul olağanüstü ilk kongresinde 19.10.2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 39 Olağan İl Kongresinde ve 28-30 Kasım 2025 tarihli Cumhuriyet Halk Partisi 39. Olağan Kurultayında yapılan seçimler ile 4-5 Kasım 2023 Olağan Kurultayında seçilen delegelerin delegelikleri Siyasi Partiler Kanunu uyarınca sona erdiğinden yeni delegeler tarafından yapılan kongrelerde il ilçe seçim kurumlarınca düzenlenen mazbataların geçerli olduğunun ve kongre kurultaylarında seçilenlerin görevlerine devam ettiğinin Yüksek Seçim Kurulunun Anayasanın 79. Maddesinden kaynaklanan tam kanunsuzluk yetkisine dayanarak tespitine karar verilmesi yönündeki taleplerinin reddine,

2 - Avukat Kadri Gökhan Sultan imzalı 22.05.2026 tarihi dilekçelerinde Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Seçim Kurulu Temsilciliği görevinin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından sonlandırılması nedeniyle, Yüksek Seçim Kurulu’na bilgileri ve onayları dışında yapılmış olan tüm başvuruların hiçbir şekilde işlere ve dikkate alınmaması yönündeki talepleri hususunda 1. maddede verilen karar karşısında ayrıca bir karar verilmesine yer olmadığına,

3- Kurulumuz başkanlığına Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından gönderilen 21.5.2026 tarih ve 2026'ya 32 esas sayılı yazı ile ilgili olarak hukuk mahkemeleri hukuk mahkemelerinin kararlarının icrası hakkında kurulumuza Anayasa ve yasalarca verilmiş herhangi bir görev ve yetki bulunmadığından yazının işlem yapılmaksızın mahalline iadesine 22.05.206 tarihinde yapılan Yüksek Seçim Kurulu toplantısında oy birliğiyle karar verilmiştir.

Gerekçesi daha sonra açıklanacaktır"