CHP Genel Merkezi'nin 'mutlak butlan' itirazına mahkemeden yanıt

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin verilen "mutlak butlan" ve tedbir kararına CHP Genel Merkezi tarafından yapılan itirazı reddetti.

Mahkeme, daha önce CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin istinaf başvurusu kapsamında "mutlak butlan" kararı vermişti. Kararla birlikte tedbiren CHP Genel Başkanı ve mevcut yönetimin görevden uzaklaştırılmasına, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile eski yönetimin göreve dönmesine hükmedilmişti.

CHP Genel Merkezi, aynı mahkemeye başvurarak tedbir kararının kaldırılmasını talep etti. İtirazı değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, başvuruyu reddetti.

Yüksek Seçim Kurulu ise CHP'de Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultaylara yönelik verilen 'mutlak butlan' kararına karşı yapılan itirazı değerlendirmek üzere saat 11.00'de toplandı.

YSK'nın CHP'nin mutlak butlan kararına yönelik itirazını görüştüğü toplantı devam ediyor.

