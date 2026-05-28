Türk Tabipleri Birliği: Biber gazı kimyasal silah haline geldi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 28 Mayıs 2013’te İstanbul Taksim’deki Gezi Parkı’na iş makinelerinin girmesiyle başlayan ve 31 Mayıs’ta Türkiye tarihinin en büyük kitlesel hareketlerinden birine dönüşen Gezi Direnişi’nin 13. yıldönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Gezi’den bugüne toplumsal muhalefet üzerindeki baskı ve sindirme politikalarının katlanarak arttığını belirten TTB, “Demokratik hak arayışlarının engellenmesinden seçilmiş siyasetçilerin hapsedilmesine, muhalefetin yargı eliyle susturulmasına kadar uzanan otoriter uygulamalar yaşamın her alanını kuşatmıştır” ifadelerini kullandı.

TTB, açıklamasında toplumsal eylemlerde kullanılan biber gazı ve gösteri kontrol ajanlarına da dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Gezi’den bugüne toplumsal eylemlerde ve son olarak CHP Genel Merkezi’nde pervasızca kullanılan yoğun biber gazı/gösteri kontrol ajanları bu baskının en somut kanıtıdır. Türkiye’nin de imzası bulunan Kimyasal Silahlar Konvansiyonu’na göre bu ajanların kapalı mekânlarda, yakın mesafeden veya yoğun olarak kullanılması, onları bir gösteri kontrol aracı olmaktan çıkarıp yasaklanması gereken kimyasal silah hâline getirmektedir.”

“Umut bitmez, iyi hekimlik susmaz”

Baskı politikalarına karşı toplumsal mücadelenin sürdüreceklerini vurgulayan TTB, “Bugün Türkiye ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında savaşın karşısında barışı; baskının, şiddetin ve kutuplaşmanın karşısında ise laik, demokratik ve barış içinde bir geleceği savunmaya devam ediyoruz” dedi.

TTB, açıklamasını “Umut bitmez, iyi hekimlik susmaz. Karanlık gider, Gezi kalır!” sözleriyle sonlandırdı ve 2025 yılında yayımladığı “Gösteri Kontrol Ajanlarının Sağlığa Etkileri ve Hak İhlalleri: Mart 2025 Dönemine İlişkin Bir Değerlendirme” başlıklı kitapçığı paylaştı.

