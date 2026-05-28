ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 28.05.2026 14:00 28 Mayıs 2026 14:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.05.2026 14:32 28 Mayıs 2026 14:32
Okuma Okuma:  2 dakika

Türk Tabipleri Birliği: Biber gazı kimyasal silah haline geldi

“Gezi'den bugüne toplumsal eylemlerde ve son olarak CHP Genel Merkezi’nde pervasızca kullanılan yoğun biber gazı/gösteri kontrol ajanları bu baskının en somut kanıtıdır.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Türk Tabipleri Birliği: Biber gazı kimyasal silah haline geldi
*Polis müdahalesi sonrası CHP Genel Merkezi'nin içi, 24 Mayıs 2026. (Fotoğraf: AA)

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 28 Mayıs 2013’te İstanbul Taksim’deki Gezi Parkı’na iş makinelerinin girmesiyle başlayan ve 31 Mayıs’ta Türkiye tarihinin en büyük kitlesel hareketlerinden birine dönüşen Gezi Direnişi’nin 13. yıldönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Gezi’den bugüne toplumsal muhalefet üzerindeki baskı ve sindirme politikalarının katlanarak arttığını belirten TTB, “Demokratik hak arayışlarının engellenmesinden seçilmiş siyasetçilerin hapsedilmesine, muhalefetin yargı eliyle susturulmasına kadar uzanan otoriter uygulamalar yaşamın her alanını kuşatmıştır” ifadelerini kullandı.

Zaman Tüneliyle Gezi Direnişi
Zaman Tüneliyle Gezi Direnişi
27 Mayıs 2014

TTB, açıklamasında toplumsal eylemlerde kullanılan biber gazı ve gösteri kontrol ajanlarına da dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Gezi’den bugüne toplumsal eylemlerde ve son olarak CHP Genel Merkezi’nde pervasızca kullanılan yoğun biber gazı/gösteri kontrol ajanları bu baskının en somut kanıtıdır. Türkiye’nin de imzası bulunan Kimyasal Silahlar Konvansiyonu’na göre bu ajanların kapalı mekânlarda, yakın mesafeden veya yoğun olarak kullanılması, onları bir gösteri kontrol aracı olmaktan çıkarıp yasaklanması gereken kimyasal silah hâline getirmektedir.”

CHP Genel Merkezi’ne polis müdahalesi: Özel ve partililer binadan ayrıldı
BİANET, ANKARA'DAN BİLDİRİYOR
CHP Genel Merkezi’ne polis müdahalesi: Özel ve partililer binadan ayrıldı
24 Mayıs 2026

“Umut bitmez, iyi hekimlik susmaz”

Baskı politikalarına karşı toplumsal mücadelenin sürdüreceklerini vurgulayan TTB, “Bugün Türkiye ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında savaşın karşısında barışı; baskının, şiddetin ve kutuplaşmanın karşısında ise laik, demokratik ve barış içinde bir geleceği savunmaya devam ediyoruz” dedi.

TTB, açıklamasını “Umut bitmez, iyi hekimlik susmaz. Karanlık gider, Gezi kalır!” sözleriyle sonlandırdı ve 2025 yılında yayımladığı “Gösteri Kontrol Ajanlarının Sağlığa Etkileri ve Hak İhlalleri: Mart 2025 Dönemine İlişkin Bir Değerlendirme” başlıklı kitapçığı paylaştı.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Gezi Direnişi biber gazı TTB türk tabipleri birliği chp genel merkezi toplumsal muhalefet
ilgili haberler
CHP'nin İzmir buluşmasına TOMA ve biber gazlı müdahale: Özel binlerce kişiyle yürüdü
26 Mayıs 2026
/haber/chp-nin-izmir-bulusmasina-toma-ve-biber-gazli-mudahale-ozel-binlerce-kisiyle-yurudu-319956
BİANET, ANKARA'DAN BİLDİRİYOR
CHP Genel Merkezi’ne polis müdahalesi: Özel ve partililer binadan ayrıldı
24 Mayıs 2026
/haber/chp-genel-merkezine-polis-mudahalesi-ozel-ve-partililer-binadan-ayrildi-319901
“Biber gazı kullanımının tamamen yasaklanması gerekiyor”
24 Mart 2025
/haber/biber-gazi-kullaniminin-tamamen-yasaklanmasi-gerekiyor-305787
Biber gazından nasıl korunulur?
22 Mart 2025
/haber/biber-gazindan-nasil-korunulur-305734
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
CHP'nin İzmir buluşmasına TOMA ve biber gazlı müdahale: Özel binlerce kişiyle yürüdü
26 Mayıs 2026
/haber/chp-nin-izmir-bulusmasina-toma-ve-biber-gazli-mudahale-ozel-binlerce-kisiyle-yurudu-319956
BİANET, ANKARA'DAN BİLDİRİYOR
CHP Genel Merkezi’ne polis müdahalesi: Özel ve partililer binadan ayrıldı
24 Mayıs 2026
/haber/chp-genel-merkezine-polis-mudahalesi-ozel-ve-partililer-binadan-ayrildi-319901
“Biber gazı kullanımının tamamen yasaklanması gerekiyor”
24 Mart 2025
/haber/biber-gazi-kullaniminin-tamamen-yasaklanmasi-gerekiyor-305787
Biber gazından nasıl korunulur?
22 Mart 2025
/haber/biber-gazindan-nasil-korunulur-305734
Sayfa Başına Git