AKP’den 'mutlak butlan' kararına destek: "Yargı görevini yaptı"

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, istinafın CHP Kurultay Davası’na ilişkin ‘mutlak butlan’ kararı ve sonrasında yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yaşananları “CHP’lilerin, CHP’lilerle yürüttüğü tartışma, kendi içlerindeki çatışma” olarak tanımlayan Çelik, “Yargının görevini yapması karşısında saygılı davranmaktan başka herhangi bir yolumuz yoktur” ifadelerini kullandı.

“Atlatılmayacak kriz yoktur”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i eleştiren Çelik, “Maalesef orada (CHP Genel Merkezi) toplanan bazı kişilerin de Cumhurbaşkanlığı makamı ve Sayın Cumhurbaşkanı’mıza karşı son derece yanlış ifadeler kullandıklarını gördük” dedi.

“Sayın Cumhurbaşkanı’mız bizim kırmızı çizgimizdir” diyen Çelik, bu ifadeleri kullananlarla “hukuk önünde ve meşru siyaset yoluyla” mücadele edeceklerini belirtti.

“Bu olayın herhangi bir yerinde değiliz”

Çelik, istinaf kararı sonrası ortaya çıkan tablonun, CHP içindeki tartışma ve iddiaların yargıya taşınmasıyla oluştuğunu savundu.

Sürecin herhangi bir aşamasında AKP’nin ya da Cumhur İttifakı’nın taraf olmadığını belirten Çelik, “Bugün gelinen nokta, CHP’lilerin CHP’lilerle yürüttüğü iç çatışma ve iç mücadele neticesinde ortaya çıkan iddiaların yargı tarafından araştırılıp sonuca bağlanmasından ibarettir” dedi.

CHP Kurultay Davası’nın geçmişi

“Birtakım siyasi kumpaslar ortaya çıkmış”

İlk iddiaların, geçmişte CHP’de milletvekilliği, belediye başkanlığı ve yöneticilik yapmış kişiler tarafından dile getirildiğini belirten Çelik, “Yargı harekete geçti. Yargının bulduğu deliller ve yaptığı değerlendirmeler sonucunda bu tablo ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her yargı kararına karşı ‘Siyaset yargı eliyle dizayn ediliyor’ demeleri aslında başka şeyleri örtbas etmekten başka bir şey değildir. Bir diğer konu da şu: Siyasi partilerin birtakım çökme operasyonlarıyla, delege iradesine baskıyla, siyasi kumpasla herhangi bir şekilde yönlendirilmesine karşıyız.

“Demokrasinin içeriden ya da dışarıdan herhangi bir vesayet yoluyla enfekte edilmesine ne kadar karşıysak, bunun nasıl anti-siyaset buluyorsak, siyasi partilerin de birtakım çökme operasyonlarıyla, delege iradesine baskıyla, siyasi kumpasla herhangi bir şekilde yönlendirilmesine de karşıyız. Bunları araştırılması söz konusuysa, yargının görevini yapması karşısında saygılı davranmaktan başka herhangi bir yolumuz yoktur.”

Özel’e ‘TOMA’ tepkisi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Merkezi’ne yönelik polis müdahalesinin ardından TBMM’ye yürüyen Özgür Özel’in TOMA üzerine çıkmasını eleştirdi.

“Bir siyasetçinin konuşacağı yer ya kürsüdür ya da parti otobüsüdür. Ne işiniz var TOMA’nın üzerinde?” diyen Çelik, polisin güvenliği sağlamak ve mahkeme kararını yerine getirmek için bölgede bulunduğunu savundu.

