CHP'li Torun: İstifa tek taraflı bir beyandır ve bizim istifamız sürüyor

CHP’de Parti Meclisi’nde yaşanan istifaların ardından siyaset gündemi hareketlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sabah saatlerinde 28 PM üyesinin istifa ettiğini açıklamasının ardından, öğleden sonra Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi sürece ilişkin değerlendirme yaptı.

Müslüm Sarı: İstifaların muhatabı CHP değil

Kılıçdaroğlu yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı, istifaların parti içi bir siyasi kriz olarak değil hukuki bir süreç kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, “İstifaların muhatabı CHP değil” ifadelerini kullandı. Sarı, sürecin 36. İdare Mahkemesi kararı çerçevesinde ele alınması gerektiğini savunarak, istifaların otomatik bir sonuç doğurmadığını dile getirdi.

“Yargıyı tanımayan bir yapı ilk kez görüyoruz”

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, gelişmeleri bianet’e değerlendirerek hem parti içi süreçlere hem de açıklamalara yönelik dikkat çeken eleştirilerde bulundu.

Torun, “Yargıyı bu kadar tanımayan kişiler gördük ama yargıyı bu kadar tanımayan bir yapıyı muhalefette ilk kez görüyoruz” dedi. Parti içi tartışmaların hukuk zemini üzerinden yürütülmesini eleştiren Torun, sürecin siyasi boyutuna dikkat çekti.

Gazetecilere yönelik tutum tartışması

Seyit Torun, Müslim Sarı’nın açıklamalarının ardından bazı gazetecilerle yaşandığı öne sürülen gerilime de değindi. Sosyal medyada yer alan görüntülerde gazetecilere yönelik ifadelerin tepki çektiğini belirten Torun, basın özgürlüğü vurgusu yaptı.

“İşlerine gelmeyince, kendilerini yandaş bulamayınca, yıllardır objektif çalışan gazetecileri ve televizyonları itham ediyorlar” diyen Torun, medya mensuplarına yönelik söylemleri eleştirerek “Önce kendilerine baksınlar” ifadelerini kullandı.

“Arınma” sözlerine tepki

CHP yönetiminde sıkça dile getirilen “arınma” söylemine de değinen Torun, cezaevinde bulunan kişiler üzerinden yürütülen tartışmaları eleştirdi. Henüz kesinleşmiş yargı kararları olmadan kişilerin suçlu gibi gösterilmesini doğru bulmadığını belirten Torun, masumiyet karinesine dikkat çekti.

Torun, cezaevindeki isimlerle ilgili olarak, “15 aydır insanlar içeride. Aileleri, çocukları büyük bir mağduriyet yaşıyor” ifadelerini kullanarak, sürecin adil yargılama ilkesi çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini söyledi. Devletin tüm imkanlarına rağmen iddiaların ispatlanamadığını vurgulayan Torun, “Ortada masumiyet karinesi varken insanları suçlamak üzücü” değerlendirmesinde bulundu.

İstifalar sonrası yol haritası

Parti Meclisi’nden istifaların ardından oluşan yeni tabloya ilişkin de konuşan Torun, istifaların tek taraflı siyasi irade beyanı olduğunu belirtti. Sürecin hukuki olarak tartışmalı hale getirildiğini ifade eden Torun, “İstifa tek taraflı bir beyandır ve bizim istifamız sürüyor” dedi.

CHP’de yaşanan gelişmelerin önümüzdeki günlerde olağanüstü kurultay süreci ve parti içi dengeler açısından belirleyici olması bekleniyor.

Tüzük ne diyor? CHP Tüzüğü’nün “Görevin Boşalması” başlıklı 24. maddesinin üçüncü fıkrası, Parti Meclisi bakımından kritik hükmü içeriyor: Parti Meclisinde boşalan üyelikler, sırasıyla yedek üyelerle doldurulur. Parti Meclisine bütün yedek üyeler çağrıldıktan sonra, üye sayısı, üye tam sayısının üçte ikisinin altına düştüğünde, Parti Meclisi için seçim yapılmak üzere Genel Başkan kırk beş gün içinde kurultayı toplantıya çağırır. Bu hükme göre PM üye sayısının 40’ın altına düşmesi, Genel Başkan açısından 45 gün içinde kurultayı toplantıya çağırma yükümlülüğü doğuruyor. Öte yandan CHP Tüzüğü’nde PM üyeliğinden istifanın kabul şartına bağlandığına dair bir hüküm bulunmuyor. Tüzüğün 24. maddesi, “kendi isteğiyle görevden ayrılma”yı görevin boşalması halleri arasında sayıyor, PM’de boşalan üyeliklerin de sırasıyla yedeklerle doldurulacağını düzenliyor. Bu nedenle usulüne uygun ve partiye ulaşmış istifa beyanlarının ayrıca kabul edilmesi gerekmiyor.

(EMK)