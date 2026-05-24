HABER
YT: Yayın Tarihi: 24.05.2026 09:24 24 Mayıs 2026 09:24
 ~  SG: Son Güncelleme: 24.05.2026 14:47 24 Mayıs 2026 14:47
Okuma Okuma:  5 dakika

BİANET, ANKARA'DAN BİLDİRİYOR

CHP Genel Merkezi’nde 'tahliye' gerginliği

'Mutlak butlan' kararının ardından Ankara Valiliği, Kılıçdaroğlu’nun avukatının başvurusu üzerine, tahliye işlemi için Emniyet’e talimat verildiğini açıkladı. Bina bahçesine giren polis, gaz bombası ve plastik mermiyle CHP'lilere müdahale ediyor.

Evrim Kepenek
Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianet

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'na yönelik 'mutlak butlan' kararının ardından Genel Merkez önünde 'tahliye' gerginliği yaşanıyor.

Polisten müdahale 

İstinafın, Özgür Özel ve parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve görevin Kemal Kılıçdaroğlu ile eski yönetime devredilmesine karar vermesinin ardından, Kılıçdaroğlu ekibinin bugün Genel Merkez’in tahliye edilmesine ilişkin kararı tebliğ etmek istemesiyle gerginlik tırmandı.

Ankara Valiliği, Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in başvurusu üzerine “mahkeme kararının yerine getirilmesi” için Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verdi.

14:36 Bina içindekilere yönelik müdahale sürüyor. Polis, bianet editörü Evrim Kepenek'in de aralarında bulunduğu basın mensuplarını ve yurttaşları bina önünden uzaklaştırdı.

14:28 CHP Genel Merkezi'ne polis müdahalesi başladı. Bina bahçesine giren polis, gaz bombası ve plastik mermiyle CHP'lilere müdahale ediyor. 

13:15 CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Genel Merkez'de yaptığı açıklamada şunları söyledi: 

Cumhurbaşkanı adayımızın bileğini bükemeyenler önce İstanbul’da bir darbe yaptılar ama başaramayınca CHP’nin kurumsal kimliğine saldırmayı tercih ettiler bu saldırı hukuksuzdur, haksızdır dolayısıyla kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz. Bu, bizim açımızdan darbe girişimidir; sandığın kaçırılmasıdır. Buradan çıkışın tek çözümü kurultaydır. Bizim arayışımız, beklentimiz bu iken bir yerlerden buldukları “mafya bozuntuları” ile sabahın köründe boy göstererek kapımıza dayandılar. Bu saldırı girişimini püskürttük, uzlaşı arayışındayız. İçişleri Bakanı’ndan randevumuzu aldık, görüşmeye gideceğiz.

11:16 ANKA'nın haberine göre; Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin tahliye başvurusundan saatler önce Genel Merkez personelini arayarak “Genel Merkez’de olursanız sözleşmeniz feshedilecek, binayı terk edin” dediği öğrenildi.

Personelle yapılan görüşmelerde, “Tahliye işlemleri başladığında Genel Merkez’de olursanız sözleşmeniz feshedilecek, binayı terk edin” denildiği öne sürüldü.

Bu uyarıların ardından bazı personelin binadan ayrıldığı öğrenildi. Genel Merkez çevresindeki bekleyiş ise sürüyor.

11:00 Genel Merkez'de polis müdahalesi ihtimaline karşı partililer bina kapısına barikat kurdu. Olası müdahale öncesi partililere gaz maskeleri dağıtıldı, bahçedeki bekleyiş sürüyor.

10:32 Ankara Valiliği, Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in başvurusu üzerine CHP Genel Merkezi’ne müdahale edilmesi için Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verildiğini açıkladı.

10:16 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne verdiği ikinci dilekçede "Parti Genel Merkezi'nin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz." denildi.

Kılıçdaroğlu, basın danışmanı Atakan Sönmez aracılığıyla "Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır." mesajı verdi.

09:51 Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde giriş kapıları kilitli tutulurken, kapı önlerinde araçlar bekletiliyor. Bahçede partililerin bekleyişi sürerken, Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri yolun karşı tarafında bekliyor. Genel Merkez’in bulunduğu sokak polis bariyerleriyle kapatılırken, yol boyunca çok sayıda çevik kuvvet polisi konuşlandırıldı.

08:56 Partililer, CHP milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri ile il ve ilçe başkanları da sabah itibarıyla da CHP Genel Merkezi önündeki bekleyişini sürdürüyor. CHP Genel Merkezi'nin kapısına "Kayyıma, darbeye geçit yok" yazılı döviz asıldı.

08:49 CHP Grup Başkanvekili Murat Emir gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında dün akşam saatlerinde iletişim kurulduğunu söyledi.

Emir, kurultay tarihinin belirlenmesi için taraflardan ikişer temsilcinin öğle saatlerinde bir araya gelmesinin planlandığını aktardı. Ancak bazı çevrelerin “Genel Merkez’in kapısına dayanmayı tercih ettiğini” belirten Emir, "Mafyavari gruplarla gelinmesini kabul etmiyoruz. Bu dayatmayı kabul etmiyoruz, bu zorbalığa boyun eğmeyiz" ifadelerini kullandı.

08:40 CHP Genel Merkezi etrafındaki polis sayısı artırılırken, parti otobüsleri Genel Merkez bahçesine çekildi. Kapılar kilitlendi, CHP Genel Merkezi’ni ablukaya aldı.

(EMK/NÖ)

Haber Yeri
Ankara
mutlak butlan CHP 38. Olağan Kurultayı CHP özgür özel Kemal Kılıçdaroğlu chp genel merkezi
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet Kadın ve LGBTİ+ Haberleri Editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet Kadın Haberleri Editörü (Şubat 2025) bianet stajyerlerinden (2000-2001). Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet...

bianet Kadın ve LGBTİ+ Haberleri Editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet Kadın Haberleri Editörü (Şubat 2025) bianet stajyerlerinden (2000-2001). Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. "Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri", "Sırtında Sepeti", "Medya ve Yalanlar" isimli kitaplara yazıları ile katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun.

ÖZEL'DEN İMAMOĞLU MESAJI: YANINDA DURDUĞUM İÇİN MAHÇUP OLMAYACAĞIM
Özel “uzlaşı” iddialarını reddetti, kurultay mesajı verdi
23 Mayıs 2026
YSK “mutlak butlan” başvurusunu reddetti
22 Mayıs 2026
CHP Genel Merkezi'nin 'mutlak butlan' itirazına mahkemeden yanıt
22 Mayıs 2026
‘Mutlak butlan’ nedir?
21 Mayıs 2026
Kılıçdaroğlu 'mutlak butlan' kararını tanıdı
21 Mayıs 2026
CHP için 'mutlak butlan' kararı çıktı
21 Mayıs 2026
ÖZEL'DEN İMAMOĞLU MESAJI: YANINDA DURDUĞUM İÇİN MAHÇUP OLMAYACAĞIM
Özel "uzlaşı" iddialarını reddetti, kurultay mesajı verdi
23 Mayıs 2026
23 Mayıs 2026
