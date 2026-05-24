CHP Genel Merkezi’nde 'tahliye' gerginliği

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'na yönelik 'mutlak butlan' kararının ardından Genel Merkez önünde 'tahliye' gerginliği yaşanıyor.

İstinafın, Özgür Özel ve parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve görevin Kemal Kılıçdaroğlu ile eski yönetime devredilmesine karar vermesinin ardından, Kılıçdaroğlu ekibinin bugün Genel Merkez’in tahliye edilmesine ilişkin kararı tebliğ etmek istemesiyle gerginlik tırmandı.

Ankara Valiliği, Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in başvurusu üzerine “mahkeme kararının yerine getirilmesi” için Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verdi.

CHP Genel Merkezi'ne polis müdahalesi



Bina içindekilere yönelik müdahale sürüyor. Polis, bianet editörü Evrim Kepenek'in de aralarında bulunduğu basın mensuplarını ve yurttaşları bina önünden uzaklaştırdı.



14:36 Bina içindekilere yönelik müdahale sürüyor. Polis, bianet editörü Evrim Kepenek'in de aralarında bulunduğu basın mensuplarını ve yurttaşları bina önünden uzaklaştırdı.

CHP Genel Merkezi'ne polis müdahalesi



Bina içine gaz bombaları atıldı, CHP Milletvekili Mahmut Tanal bina önündeki polislerle tartışıyor.



14:28 CHP Genel Merkezi'ne polis müdahalesi başladı. Bina bahçesine giren polis, gaz bombası ve plastik mermiyle CHP'lilere müdahale ediyor.

13:15 CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Genel Merkez'de yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Cumhurbaşkanı adayımızın bileğini bükemeyenler önce İstanbul’da bir darbe yaptılar ama başaramayınca CHP’nin kurumsal kimliğine saldırmayı tercih ettiler bu saldırı hukuksuzdur, haksızdır dolayısıyla kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz. Bu, bizim açımızdan darbe girişimidir; sandığın kaçırılmasıdır. Buradan çıkışın tek çözümü kurultaydır. Bizim arayışımız, beklentimiz bu iken bir yerlerden buldukları “mafya bozuntuları” ile sabahın köründe boy göstererek kapımıza dayandılar. Bu saldırı girişimini püskürttük, uzlaşı arayışındayız. İçişleri Bakanı’ndan randevumuzu aldık, görüşmeye gideceğiz.

11:16 ANKA'nın haberine göre; Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin tahliye başvurusundan saatler önce Genel Merkez personelini arayarak “Genel Merkez’de olursanız sözleşmeniz feshedilecek, binayı terk edin” dediği öğrenildi.

Personelle yapılan görüşmelerde, “Tahliye işlemleri başladığında Genel Merkez’de olursanız sözleşmeniz feshedilecek, binayı terk edin” denildiği öne sürüldü.

Bu uyarıların ardından bazı personelin binadan ayrıldığı öğrenildi. Genel Merkez çevresindeki bekleyiş ise sürüyor.

CHP Genel Merkezi'ne 'müdahale' hazırlığı



Partililer bina kapısına barikat kurarken, olası müdahaleye karşı gaz maskeleri takıldı. Bina bahçesindeki bekleyiş devam ediyor.



11:00 Genel Merkez'de polis müdahalesi ihtimaline karşı partililer bina kapısına barikat kurdu. Olası müdahale öncesi partililere gaz maskeleri dağıtıldı, bahçedeki bekleyiş sürüyor.

10:32 Ankara Valiliği, Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in başvurusu üzerine CHP Genel Merkezi’ne müdahale edilmesi için Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verildiğini açıkladı.

10:16 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne verdiği ikinci dilekçede "Parti Genel Merkezi'nin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz." denildi.

Kılıçdaroğlu, basın danışmanı Atakan Sönmez aracılığıyla "Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır." mesajı verdi.

CHP Genel Merkezi önünde son durum:



Giriş kapıları kilitli ve önlerinde araçlar bulunuyor. Bahçede bekleyen partililer var.

Kılıçdaroğlu destekçileri yolun karşı tarafında bekliyor.

09:51 Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde giriş kapıları kilitli tutulurken, kapı önlerinde araçlar bekletiliyor. Bahçede partililerin bekleyişi sürerken, Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri yolun karşı tarafında bekliyor. Genel Merkez’in bulunduğu sokak polis bariyerleriyle kapatılırken, yol boyunca çok sayıda çevik kuvvet polisi konuşlandırıldı.

CHP Genel Merkezi'nin kapısına "Kayyıma, darbeye geçit yok" yazılı döviz asıldı, kapılar hâlâ kilitli. Kılıçdaroğlu destekçisi milletvekilleri, çok sayıda polis eşliğinde kapı önündeki bekleyişlerini sürdürüyor.



08:56 Partililer, CHP milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri ile il ve ilçe başkanları da sabah itibarıyla da CHP Genel Merkezi önündeki bekleyişini sürdürüyor. CHP Genel Merkezi'nin kapısına "Kayyıma, darbeye geçit yok" yazılı döviz asıldı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir:



08:49 CHP Grup Başkanvekili Murat Emir gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında dün akşam saatlerinde iletişim kurulduğunu söyledi.

Emir, kurultay tarihinin belirlenmesi için taraflardan ikişer temsilcinin öğle saatlerinde bir araya gelmesinin planlandığını aktardı. Ancak bazı çevrelerin “Genel Merkez’in kapısına dayanmayı tercih ettiğini” belirten Emir, "Mafyavari gruplarla gelinmesini kabul etmiyoruz. Bu dayatmayı kabul etmiyoruz, bu zorbalığa boyun eğmeyiz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Merkezi'nde tahliye talebi



Kılıçdaroğlu destekçileri ile Genel Merkez'de bulunan partililer arasında girişte arbede yaşandı. Kapılar kilitlendi. Polis, CHP Genel Merkezi'ni ablukaya aldı.



08:40 CHP Genel Merkezi etrafındaki polis sayısı artırılırken, parti otobüsleri Genel Merkez bahçesine çekildi. Kapılar kilitlendi, CHP Genel Merkezi’ni ablukaya aldı.

