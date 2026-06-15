Uyuşturucu operasyonlarında gazetecilik: Nasıl yazılırsa yanlış anlatı oluşmaz?

İletişim Akademisyeni Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu, uyuşturucu operasyon haberlerinin medyada nasıl sunulduğunu ve bunun etik sorunlarını değerlendirdi. İnceoğlu, haberlerin çoğunlukla polis kaynaklarına dayandığını, bu durumun olayı güvenlik perspektifine indirgerken uyuşturucunun toplumsal, ekonomik boyutlarını görünmez kıldığını belirtti. Gözaltının suçluluk anlamına gelmediğini ancak medyanın "suçüstü yakalandı" gibi ifadelerle medyatik yargılama yarattığını vurguladı. Kimlik bilgilerinin açıklanması, clickbait başlıklar ve operasyon görsellerinin masumiyet karinesini zedelediğini, özellikle dijital ortamda kalıcı damgalama etkisi oluşturduğunu ifade etti. İnceoğlu, gazetecilik dilinde "zehir tacirlerine darbe" gibi kalıpların tarafsızlığı bozduğunu, tek kaynaklı haberlerin resmi anlatının taşıyıcısına dönüştüğünü, beraat haberlerinin ise ilk haberlerin etkisini ortadan kaldıramadığını söyledi.

“Ünlü sanatçılara uyuşturucu operasyonu…”

“Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan sanatçılardan 10’unun testi pozitif çıktı…”

“Ünlü sanatçının evinde çıkanlara şok olacaksınız…”

Bu başlıklar artık neredeyse her gün karşımıza çıkıyor. Haber dili çoğu zaman “uyuşturucuyla mücadele” çerçevesi içinde kurulsa da, bu haberlerin önemli bir kısmında uyuşturucuya giden yolların, ticaret ağlarının ya da yapısal nedenlerin görünür olmadığı dikkat çekiyor. Operasyonlar görünür olurken, uyuşturucu piyasasının ekonomik ve toplumsal boyutları çoğu zaman haberin dışında kalıyor.

Böylece bir yandan bazı kişiler “operasyon” başlığı altında kamuoyuna ifşa edilirken, diğer yandan uyuşturucu ticaretinin daha geniş yapısı görünmezliğini koruyor. İsimleri haberleşen sanatçılar dizilerden çıkarılabiliyor, sosyal hayatta ciddi damgalamalarla karşı karşıya kalabiliyor ve toplumsal önyargılar daha da pekiştirilebiliyor.

Peki uyuşturucu haberleri nasıl yazılmalı? Hangi etik ve hukuki sınırlara dikkat edilmeli?

İletişim Akademisyeni Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu, bu soruları bianet’e değerlendirdi.

“Gerçeklik, çoğu zaman onu ilk kimin anlattığıyla kurulur”

Uyuşturucu operasyon haberlerinde polis kaynaklı bilgilerin doğrudan kullanılması tarafsızlığı nasıl etkiliyor?

Aslında bu soru ilk bakışta gazetecilikte kaynak kullanımıyla ilgili teknik bir mesele gibi görünüyor. Yani “hangi bilgi nereden alınır, nasıl doğrulanır” sorusu gibi. Fakat biraz daha derinlemesine bakıldığında, bunun modern medya düzeninde çok daha yapısal bir soruna işaret ettiğini görüyoruz. Kamusal gerçekliğin kim tarafından ve hangi çerçeve içinde tanımlandığı meselesine.

Gazetecilik pratikte çoğu zaman sahaya inip bağımsız olarak tüm bilgiyi üreten bir faaliyet değil. Aksine, özellikle adli olaylarda, bilgi büyük ölçüde kurumsal kaynaklar üzerinden dolaşıma girer. Bu kaynakların başında da güvenlik bürokrasisi gelir. Uyuşturucu operasyonları gibi olaylarda polis yalnızca ilk müdahale eden aktör değil, olayın ilk tanımını yapan, ilk anlatıyı kuran ve çoğu zaman kamuya sunulan ilk görsel ve söylemsel çerçeveyi oluşturan kurumdur.

Haber çoğu zaman “olan şey” değil, “ilk kim anlattıysa onun çerçevesi içinde görünen şey” haline gelir. Dolayısıyla haberin başlangıç noktası, aynı zamanda haberin sınırlarını da belirler.

İletişim kuramında Stuart Hall’un “birincil tanımlayıcılar” yaklaşımı tam olarak bu noktada devreye girer. Hall’a göre devlet kurumları bilgi sağlayan taraflar olmanın yanı sıra, olayların nasıl anlamlandırılacağını, hangi çerçevede okunacağını ve hangi soruların sorulacağını da belirleyen güçlü epistemik aktörlerdir. Bu nedenle ilk tanımı yapan kurum, çoğu zaman tartışmanın da sınırlarını çizer. Burada önemli bir yanlış anlamayı düzeltmek gerekir. Sorun çoğu zaman polis bilgisinin yanlış olması değildir. Aksine, bu bilgiler teknik olarak doğru olabilir. Ancak mesele, olayın yalnızca güvenlik perspektifine indirgenmesidir. Çünkü biliyoruz ki güvenlik perspektifi doğası gereği daraltıcıdır; olayı suç, müdahale ve operasyon eksenine sıkıştırır.

Oysa uyuşturucu meselesi çok katmanlı bir toplumsal olgudur. Yoksulluk, sosyal dışlanma, eğitim politikaları, kentleşme dinamikleri, gençlik kültürü ve hatta sağlık sistemleriyle doğrudan bağlantılıdır. Ancak haber dili yalnızca operasyon görüntülerine ve polis açıklamalarına dayanırsa, bu çok katmanlı yapı görünmez hale gelir ve geriye yalnızca kriminal bir anlatı kalır.

Bu noktada gazetecilik farkında olmadan tek bir anlatının yeniden üreticisine dönüşme riski taşır. Bu yüzden tarafsızlık dediğimiz şey, “herkese eşit mesafe” de durmaktan öte her bilgiyi aynı eleştirel süzgeçten geçirebilme kapasitesidir.

“Gözaltı suçluluk değildir ama medya çoğu zaman öyle yazar”

Gözaltı haberlerinde “suçüstü yakalandı” gibi ifadeler doğru mu?

Bu konu aslında doğrudan hukuk ile gazetecilik arasındaki epistemolojik sınırla ilgilidir. Yani şunu soruyoruz: Bir kişinin “ne” olduğuna kim karar verir? mahkeme mi, medya mı, kamuoyu mu?

Hukuk devletlerinde bu sorunun cevabı net, suçluluğa karar verme yetkisi yalnızca mahkemelere aittir. Gazetecilik bu karar sürecinin dışında, bilgi aktaran ve kamuoyunu bilgilendiren bir alandır.

Gözaltı ise hukuki olarak bir suçluluk tespiti değil, soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi için uygulanan geçici bir koruma tedbiridir. Yani bir kişinin gözaltına alınmış olması, onun suç işlediği anlamına gelmez, yalnızca hakkında bir şüphe bulunduğu anlamına gelir.

Ancak medya dilinde bu ayrım çoğu zaman kaybolur. “Suçüstü yakalandı”, “uyuşturucu satarken ele geçirildi”, “örgüt mensubu kıskıvrak yakalandı” gibi ifadeler, henüz yargı süreci başlamadan kesin hüküm ima eden bir dil üretir.

Burada mesele yalnızca dilin sertliği değil, dilin gerçeklik üretme gücüdür. Çünkü insanlar çoğu zaman olayı doğrudan değil, medya üzerinden öğrenir. Dolayısıyla medya dili, basit bir anlatıdan öte aynı zamanda gerçekliğin nasıl algılanacağını da kurar.

İletişim literatüründe bu süreç “medyatik yargılama” olarak tanımlanır. Kişi henüz mahkeme önüne çıkmadan toplumun zihninde suçlu hale gelebilir. Dijital çağda bu etki daha da hızlanır çünkü bilgi yalnızca yayınlanmaz, aynı zamanda paylaşılır, yorumlanır ve yeniden üretilir.

Bu nedenle gazetecilik açısından temel etik gerilim şu oluyor; dikkat çekici bir anlatı mı üretmek, yoksa hukuki sürecin belirsizliğini korumak mı? Demokratik toplumlarda gazeteciliğin sorumluluğu, ikinci seçeneğe daha yakındır.

"Kimlik bilgisi görünürlük değil, çoğu zaman damgalamadır”

Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu

Şüphelilerin kimlik bilgilerinin verilmesi kamu yararı açısından gerekli midir?

Bu mesele medya etiğinin en temel ama aynı zamanda en zor sorularından biri. Çünkü burada iki güçlü ilke sürekli birbirine temas eder, biri kamuoyunun bilgi edinme hakkı, diğeri bireyin kişilik hakları.

Gazetecilikte sık yapılan temel hata, kamu yararı ile kamu merakını aynı düzlemde düşünmektir. Oysa bir bilginin ilgi çekici olması, onun kamusal açıdan zorunlu olduğu anlamına gelmez. Bu ayrım çoğu zaman gözden kaçırılır.

Kamu görevi yürüten kişiler açısından isim açıklanması farklı değerlendirilebilir, zira burada kamusal sorumluluk ve hesap verebilirlik devreye girer. Ancak sıradan bireyler söz konusu olduğunda aynı yaklaşım, kişinin yalnızca hukuki sürecini değil, sosyal yaşamını da geri dönüşsüz biçimde etkileyebilir.

Özellikle uyuşturucu gibi güçlü damgalama üreten suçlamalarda kimlik bilgisi yalnızca bugünü değil, geleceği de şekillendirir. Sosyolojik açıdan Erving Goffman’ın damgalama (etiketleme) kuramı burada açıklayıcı kanımca. Bireyler yalnızca yaptıkları eylemlerle değil, toplumun onlara atfettiği etiketlerle tanımlanır hale gelir.

Dijital çağ bu etkiyi daha da kalıcı hale getirdi. Çünkü haber artık unutulan bir içerik değil yalnızca, arşivlenen, indekslenen ve sürekli erişilebilir kalan bir veri parçası. Beraat edilse bile ilk haberin oluşturduğu kimlik çoğu zaman dijital ortamda yaşamaya devam eder.

Bu nedenle temel etik soru şudur: kimlik bilgisinin açıklanması gerçekten haberin anlaşılması için zorunlu mu, yoksa yalnızca görünürlük ve dikkat üretmek için mi kullanılıyor? Eğer cevap ikinciye yakınsa, kişilik hakları öncelikli hale gelir.

“Görsel, metinden daha hızlı hüküm kurar”

Uyuşturucu haberlerinde kullanılan görseller okur algısını nasıl etkiliyor?

İletişim çalışmalarında çok temel bir bulgu vardır: insanlar çoğu zaman okuduklarını değil, gördüklerini hatırlar. Bu nedenle haber görselleri yalnızca destekleyici değil, doğrudan anlam kurucu unsurlardır.

Kelepçe görüntüleri, silahlar, operasyon anları, özel harekât ekipleri ve masaya dizilmiş paketler gibi görseller, metinden bağımsız olarak güçlü bir suçluluk atmosferi üretir. Okur henüz metne geçmeden önce zihinsel olarak belirli bir çerçeveye yerleştirilmiş olur.

Burada en kritik mesele, görsel dilin “şüphe” ile “suçluluk” arasındaki sınırı silikleştirmesidir. Metin hukuken “şüpheli” dese bile, görsel bunu çoğu zaman “suçlu” algısına dönüştürür.

Daha geniş ölçekte bakıldığında bu görseller yalnızca bireysel algıyı değil, toplumsal algıyı da şekillendirir. Sürekli operasyon görüntülerine maruz kalan bir kamuoyu, uyuşturucu meselesini sosyal bir sorun olarak değil, yalnızca güvenlik problemi olarak görmeye başlar.

Oysa bu mesele aynı zamanda ekonomik eşitsizlikler, eğitim politikaları, ruh sağlığı ve sosyal dışlanma gibi çok katmanlı nedenlere sahiptir. Görsel dil bu katmanları görünmez hale getirme gücüne sahiptir.

Clickbait başlıklar masumiyet karinesini zedeler mi?

Evet, burada yalnızca gazetecilik tekniğine dair bir sorun değil, doğrudan hukuk felsefesi ve medya etiği arasında gerilim üreten yapısal bir sorun var. Clickbait başlıkların temel mantığı, dikkat ekonomisi içinde maksimum etkileşim üretmek. Ancak bu üretim biçimi çoğu zaman hukuki süreçlerin doğasında bulunan belirsizlikleri ortadan kaldırarak yerine kesinlik ve hüküm içeren bir dil koyar.

Ceza yargılaması ise tam tersine, belirsizlik üzerine kurulu aşamalı bir süreç. Soruşturma, kovuşturma, delil değerlendirmesi ve nihai karar gibi farklı evreler mevcut, bu evrelerin hiçbiri tek başına kesinlik üretmez. Buna rağmen “uyuşturucu baronu yakalandı”, “şebeke çökertildi” gibi başlıklar, henüz yargı kararı bulunmayan bir aşamada kişiyi suçlu kategorisine yerleştirir.

Burada başlığın yalnızca bir “özet” olmaması, aynı zamanda zihinsel bir çerçeve kurma gücüne sahip olduğunu görüyoruz. İletişim araştırmaları, okurların önemli bir kısmının haberin tamamını okumadan yalnızca başlık üzerinden kanaat oluşturduğunu gösteriyor. Bu ilk izlenim, daha sonra gelen düzeltici ifadelerle kolay kolay değiştirilemez.

Bu yüzden clickbait başlıklar yalnızca etik bir tercih değil, masumiyet karinesinin medya düzleminde aşınmasına yol açabilecek bir temsil biçimi de. Kişi beraat etse bile, ilk başlıkta oluşan suçluluk algısı dijital hafızada kalıcı hale geliyor.

Şüphelilerin aile bilgileri veya yaşadıkları yer gibi detayların verilmesi etik açıdan nasıl değerlendirilmeli?

Masumiyet karinesi yalnızca hukuki bir ilke değil aynı zamanda bilişsel ve toplumsal bir yapıdır. Çünkü bir kişi hakkında kamuya sunulan bilgi, yalnızca o kişinin değil, aynı zamanda onun sosyal çevresinin de algısını belirler. Bu nedenle aile bilgileri ve yaşam alanı gibi ayrıntılar, ilk bakışta “haber değeri taşıyan ayrıntılar” gibi görünse de aslında güçlü bir damgalama mekanizmasına dönüşme riski taşır.

Soruşturma aşamasında medya genellikle parçalı ve doğrulanmamış bilgilerle çalışır. Polis açıklamaları, sızan belgeler ya da iddia formatındaki bilgiler bir araya getirilerek haber üretilir. Ancak okuyucu bu epistemik ayrımı her zaman kuramaz. Eksik bilgi zihinsel olarak tamamlanır ve ortaya “varsayımsal suçluluk” dediğimiz algı biçimi çıkar. Bu noktada aile bilgileri ve adres gibi detaylar, yalnızca bireyi değil onun sosyal çevresini de görünür hale getirerek toplumsal bir teşhir etkisi yaratır. Bu durum özellikle suç isnadı içeren haberlerde çok daha ağır sonuçlar doğurur çünkü damgalama yalnızca bireysel değil, kolektif bir nitelik kazanır.

Dolayısıyla etik açıdan göz önünde tutulması gereken temel ölçüt şudur: Bu bilginin verilmesi kamuoyunun olayı anlaması için zorunlu mudur, yoksa yalnızca görünürlük ve dramatizasyon amacı mı taşımaktadır? Eğer ikinci durum söz konusuysa, yayıncılık pratiği kişilik hakları açısından ciddi bir risk üretir.

Mahkeme süreci tamamlanmadan “örgüt üyesi”, “satıcı” gibi tanımlamaların kullanılması hukuken sakıncalı mı?

Evet, hem hukuki hem de iletişim etiği açısından ciddi sorunlar içerir. Çünkü modern hukuk sistemlerinde bir kişinin suçlu olup olmadığına yalnızca bağımsız ve yetkili mahkemeler karar verebilir. Bu nedenle mahkeme kararı olmadan kullanılan kesin nitelikli suç tanımları, masumiyet karinesinin doğrudan ihlali anlamına gelir.

“Örgüt üyesi”, “uyuşturucu satıcısı”, “katil” gibi ifadeler, hukuki açıdan bir iddiayı değil bir hükmü temsil eder. Oysa soruşturma aşamasındaki bir kişi hakkında yalnızca “suç isnadı” vardır, suçluluk yoktur. Bu ayrımın ortadan kalkması, medya dilini yargı diline yaklaştırır ve gazeteciliği fiilen bir “ön mahkeme” pozisyonuna sürükleyebilir.

Medya yalnızca bilgi aktaran bir araç değil aynı zamanda toplumsal algıyı kuran güçlü bir temsil sistemidir. Bir kişi haber dilinde “örgüt üyesi” olarak tanımlandığında, bu ifade yargı kararından bağımsız olarak toplumsal bilinçte suçluluk üretir. Bu nedenle daha doğru gazetecilik dili, suçlamayı görünür kılan ancak hüküm içermeyen bir yapı olmalıdır. Örneğin “örgüt üyeliği iddiasıyla yargılanan kişi” ifadesi hem hukuki süreci korur hem de kamuoyunu yanlış kesinlik algısından uzak tutar.

“Clickbait başlıklar masumiyet karinesini aşındırıyor”

Medya, uyuşturucu haberlerinde tekrar eden bir dil dil kalıbı (örneğin, “zehir tacirlerine darbe”) kullanarak tarafsızlığını kaybediyor mu?

“Zehir tacirlerine darbe”, “şebeke çökertildi”, “uyuşturucuya ağır darbe” gibi ifadeler ilk bakışta yalnızca haber dilinin dramatizasyonu gibi görünse de aslında çok daha derin bir söylemsel dönüşüme işaret eder.

Bu tür kalıplar, olayları yalnızca aktarmakla kalmaz, aynı zamanda olayın nasıl yorumlanması gerektiğini de önceden belirler.

Tarafsızlık çoğu zaman yalnızca “iki tarafı eşit vermek” olarak anlaşılsa da gazetecilikte tarafsızlık aynı zamanda dilin değer yargısından arındırılmasıdır. Çünkü dil, yalnızca gerçekliği betimlemez, aynı zamanda ona anlam yükler ve bir çerçeve kurar.

Bu tür savaş ve mücadele metaforları, uyuşturucu meselesini bir toplumsal olgu olmaktan çıkarıp bir “yok edilmesi gereken düşman” problemine indirger. Böylece karmaşık sosyolojik, ekonomik ve psikolojik boyutlar arka plana itilir. Haber, açıklayıcı bir metin olmaktan çıkıp ahlaki bir pozisyon üretmeye başlar.

Bu tekrar eden dil kalıplarının en önemli etkisi, gazetecilik dili ile kolluk dili arasındaki mesafenin giderek azalmasıdır. Gazeteci farkında olmadan devletin güvenlik söylemini yeniden üreten bir aktöre dönüşebilir. Bu durum doğrudan bir taraflılık üretmekten ziyade, haberin eleştirel kapasitesini zayıflatır.

Haberlerde kolluk kuvvetlerinin açıklamalarına alternatif bağımsız kaynaklar eklenmemesi bir eksiklik midir?

Evet, çoğu durumda bu durum gazetecilik açısından önemli bir yapısal eksikliktir. Çünkü kolluk kuvvetlerinin açıklamaları, olayın yalnızca kurumsal bir çerçevesini sunar ve doğal olarak güvenlik perspektifiyle sınırlıdır. Eğer haber yalnızca bu kaynağa dayanıyorsa, gazeteci bağımsız bir gözlemci olmaktan çıkar ve resmi anlatının taşıyıcısı haline gelir.

Bu durum özellikle adli haberlerde daha kritik hale gelir çünkü burada yalnızca olay anlatılmaz, aynı zamanda bireylerin hukuki ve toplumsal statüsü de inşa edilir. Tek kaynaklı haber, bu nedenle çok boyutlu gerçekliği tek boyuta indirger.

Ancak pratikte her zaman ikinci bir bağımsız kaynak bulmak mümkün değildir. Soruşturmanın gizliliği, bilgiye erişim sınırlılıkları ve zaman baskısı bu süreci zorlaştırabilir. Bu nedenle mesele yalnızca “çok kaynak kullanımı” değil, aynı zamanda kullanılan kaynağın niteliğinin şeffaf biçimde belirtilmesidir.

Gazetecilik açısından ideal olan, yalnızca resmi açıklamayı aktarmak değil, mümkün olduğunda doğrulama mekanizmalarını devreye sokmak ve mümkün olmadığında bunun sınırlarını okura açık biçimde göstermektir. Böylece haber, tek bir anlatının mutlak gerçek gibi sunulmasından korunmuş olur.

Bir kişi beraat ettiğinde, daha önce yayınlanan haberlerin dijital ortamda kalması nasıl bir sorun yaratıyor?

Beraat kararı hukuki açıdan bir kapanış üretir, yani kişi hakkında suç isnadı ortadan kalkar ve hukuki süreç sona erer. Ancak dijital medya bu kapanışı çoğu zaman üretmez.

Haberler arşivlerde, arama motorlarında ve sosyal medya paylaşımlarında kalmaya devam eder ve sürekli erişilebilir bir veri olarak varlığını sürdürür. Bu durum hukuk ile dijital hafıza arasında yapısal bir uyumsuzluk yaratır. Hukuk geçmişi kapatır, ancak dijital ortam geçmişi kalıcı hale getirir. Böylece kişi hukuken aklanmış olsa bile, dijital alanda hâlâ “şüpheli” veya “gözaltına alınan kişi” olarak görünmeye devam edebilir. Bu durumun en önemli sonucu epistemik asimetri üretmesidir. İlk haber genellikle güçlü, dramatik ve hızlı yayılsa da beraat haberi çoğu zaman daha sessiz, daha teknik ve daha az görünür olur. Bu nedenle ilk oluşan algı, sonradan gelen düzeltici bilgiyle tam olarak ortadan kaldırılamaz.

Sonuç olarak birey, hukuken temizlenmiş olsa bile dijital hafızada kalıcı bir kimlik iziyle yaşamaya devam eder. Bu da özellikle sosyal ilişkiler, iş hayatı ve dijital itibarda uzun vadeli etkiler yaratır. Dolayısıyla çağdaş gazeteciliğin artık yalnızca “yayın anı” ile değil, haberin uzun vadeli dijital etkisiyle de sorumlu olduğu gerçeğini göz ardı etmemek gerek.

(EMK)