Kılıçdaroğlu 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde bayramlaşacak

Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 28 Mayıs Perşembe günü olarak açıklanan bayramlaşma programının değiştirildiği duyuruldu.

ANKA Haber Ajansı’nın aktardığına göre, Kılıçdaroğlu, 30 Mayıs Cumartesi günü saat 12.00'de, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenecek bayramlaşma programında partililer ve yurttaşlarla bir araya gelecek.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 21 Mayıs’ta CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin ' mutlak butlan ' kararı vererek Özgür Özel ve parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kılıçdaroğlu ile eski yönetimin ise görevi devralmasına hükmetmişti.

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşma programı kapsamında, CHP Genel Merkezi'nde konukları, CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Konya Milletvekili Barış Bektaş ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ağırlayacak.

Ziyaret heyetinde, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazlı Kasap, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ve Ankara Milletvekili Deniz Demir yer alacak.

