Avukatlar: NATO için yaşamı insanlara zindan ediyorlar

NATO Zirvesi öncesinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 225 kişiden 103’ü tutuklandı, 26 kişi hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Tutuklananlar arasında Doç. Dr. Emel Memiş, gazeteci Yıldız Tar, TEMA Vakfı Ankara Temsilcisi Nevzat Özer, Umut-Sen Sözcüsü Burcu Arıkan, Halkevleri GYK üyesi Hediye Yıldırım ile Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) avukatları Semra Demir ve Kürşat Bafra da yer aldı.

Ankara Valiliği’nin NATO Zirvesi kapsamında aldığı yasak kararlarının ardından 23 ve 24 Haziran tarihlerinde polis ekipleri birçok adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda çeşitli siyasi ve toplumsal örgütlerde faaliyet yürüttüğü belirtilen 225 kişi gözaltına alındı.

Emniyet ve jandarmadaki işlemleri tamamlanan 135 kişi adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 6 kişi serbest kaldı, 129 kişi ise tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik, 103 kişi hakkında tutuklama, 26 kişi hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verdi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 90 kişinin ise emniyetteki işlemleri devam ederken, bu kişilerin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

ÇHD’li avukatlar: “Arkadaşlarımızı o zindanlardan alacağız”

Arkadaşlarmız Av. Semra Demir ve Av. Kürşat Bafra dahil olmak üzere tüm siyasi tutsaklar derhal serbest bırakılsın! pic.twitter.com/YePO3K2T1K — ÇHD Ankara Şube (@chdankara06) June 25, 2026

ANKA’dan Esra Tokat’ın haberine göre, kararların açıklanmasının ardından ÇHD’li avukatlar adliye önünde basın açıklaması yaptı.

ÇHD Genel Başkanı avukat Murat Yılmaz, açıklamasında Semra Demir ve Kürşat Bafra’nın suç işlemediklerini savundu. Yılmaz, “Semra ile Kürşat başı dik, slogan atarak hapishaneye gittiler. Çünkü utanacak hiçbir şey yapmadılar. Muhalif olmanın bedelini yaşıyorlar. Kadın haklarını, çevreyi, işçilerin ve öğrencilerin haklarını savunuyorlardı” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, operasyonların NATO Zirvesiyle bağlantılı olduğunu öne sürerek, “NATO için Ankara’yı kapatıyorlar, yaşamı insanlara zindan ediyorlar. Bugün onlarca kişi tutuklandı. Delil ne derseniz, delil yok. Bu aynı zamanda mesleğimize, savunmaya yönelik saldırı” dedi.

Yılmaz ayrıca, “Arkadaşlarımızı o zindanlardan alacağız. Savunma susmadı, susmayacak. Çağdaş Hukukçular Derneği susmadı, susmayacak” diye konuştu.

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(EMK)