TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 26.06.2026 09:18 26 Hezîran 2026 09:18
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 26.06.2026 09:28 26 Hezîran 2026 09:28
Xwendin Xwendin:  3 xulek

ÇHD: Ji bo NATOyê jiyanê li mirovan dikin zîndan

Karên îfadeyê yên 90 kesên ku di çarçoveya lêpirsînê de desteserkirî ne li emniyetê berdewam dikin. Li bendê ne ku îfadeyê wan bi dawî bîbe û îro bibin edliyeyeyê.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
ÇHD: Ji bo NATOyê jiyanê li mirovan dikin zîndan

Di operasyonên ku pêş Lûtkeya NATOyê pêk hat de 225 kes hatibûn desteserkirin, ji wan 103 kes hatin girtin û 26 kes jî bi biryara zindanîkirina li malê serbest bûn.

Di nav kesên ku hatine girtin de Nûnerê Enqereyê yê Weqfa TEMAyê Nevzat Ozer, Endama GYKyê ya Halkevleriyê Hediye Yıldırım, ji Berdevkên Umut-Senê Burcu Arıkan, Derhênera Giştî yê Weşanê yê Kaos GLyê Yildiz Tar, parêzerên ÇHDyî Semra Demir û Kurşat Bafra û Doç. Dr. Emel Memiş jî hene.

Walîtiya Enqereyê di çarçoveya Lûtkeya NATOyê de biryarên qedexeyê girtibûn. Piştî vê biryarê, tîmên polîsan di dîrokên 23 û 24ê Hezîranê de bi ser gelek navnîşanan de girtin. Di van operasyonan de bi giştî 225 kesên ku hat ragihandin di nav sazî û rêxistinên cuda yên polîtîk û civakî de dixebitin, hatin desteserkirin.

Rojnameger û parêzvana mafên LGBTÎ+yan Yildiz Tar hat girtin
Rojnameger û parêzvana mafên LGBTÎ+yan Yildiz Tar hat girtin
Îro 07:44

Piştî qedandina karên îfadeyê yên li emniyet û qereqola cendirmeyan, ji van kesan 135 kes sewqî edliyeyê hatin kirin. Piştî îfadeyên li dozgeriyê 6 kes hatin berdan, 129 kes jî bi daxwaza girtinê derxistin pêşberî dadgeha cezê û aştiyê. Dadgehê ji bo 103 kesan biryara girtinê da, ji bo 26 kesan biryara şertê kontrol edlî da.

Karên îfadeyê yên 90 kesên ku di çarçoveya lêpirsînê de desteserkirî ne li emniyetê berdewam dikin. Li bendê ne ku îfadeyê wan bi dawî bîbe û îro bibin edliyeyeyê.

Di çarçoveya “desteserkirinên ji ber NATOyê” de 103 hatin girtin
Di çarçoveya “desteserkirinên ji ber NATOyê” de 103 hatin girtin
25 Hezîran 2026

Parêzerên ÇHDyî: “Em ê hevalên xwe ji wan zîndanan derxin”

Li gorî nûçeya Esra Tokat a li ANKAyê weşiya ye, piştî eşkerebûna biryaran, parêzerên ÇHDyî li ber edliyeyê daxuyaniyeke çapemeniyê dan.

Serokê Giştî yê ÇHDyê parêzer Murat Yilmaz di daxuyaniya xwe de parast ku Semra Demir û Kurşat Bafra tu tawanek nekirine. Yılmaz got:

“Semra û Kurşat bi serbilindî û bi dirûşmeyan çûn girtîgehê. Ji ber ku tiştekî ku jê şerm bikin nekirin. Ew îro berdêla muxalîfbûna xwe didin. Wan tenê mafên jinan, jîngehê, mafên karker û xwendekaran diparastin.”

Rêxistinên LGBTİ+yan li dijî desteserkirinên NATOyê bi awayekî hevpar bertek nîşan dan
Rêxistinên LGBTİ+yan li dijî desteserkirinên NATOyê bi awayekî hevpar bertek nîşan dan
24 Hezîran 2026

Yılmaz da zanîn ku ev operasyon rasterast bi Civîna NATOyê re girêdayî ye û wiha berdewam kir: 

“Ji bo NATOyê Enqereyê digirin û jiyanê li mirovan dikin zîndan. Îro bi dehan kes hatin girtin. Heger hûn bibêjin delîl çi ye, tu delîl nîn in. Ev biryar di heman demê de êrîşek e li dijî pîşeya me û li dijî parastinê.”

Yılmaz her weha got: “Em ê hevalên xwe ji wan zîndanan derxin. Parastin bêdeng nêbû û wê bêdeng nebe. Komeleya Hiqûqnasên Hemdem bêdeng nebû û wê bêdeng nebe.”

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
ÇHD NATO Desteserkirinên ji ber NATOyê Desteserkirinên NATOyê Lûtkeya NATOyê
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê