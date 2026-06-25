NATO’dan akreditasyon açıklaması: Ev sahibi ülkenin değerlendirmelerine bağlıyız

NATO, Ankara’da 7-8 Temmuz’da düzenlenecek zirveyi takip etmek isteyen çok sayıda medya kuruluşu ve gazetecinin akreditasyon talebinin reddedilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Gelen tepkiler sonrası X’ten bir paylaşım yapan NATO Sözcüsü Allison Hart, toplu Ankara’ya attı.

NATO karargâhı dışında düzenlenen zirve ve bakanlar toplantılarında ev sahibi ülkenin değerlendirmelerine başvurulduğunu söyledi:

“NATO’nun büyük etkinlikler için uzun süredir devam eden medya akreditasyon prosedürleri vardır. NATO Karargâhı dışında düzenlenen zirve ve bakanlar toplantılarında NATO, toplantı alanına erişimi sağlamak amacıyla, ilgili ülkeden gazeteciler hakkında ev sahibi ülkenin değerlendirmelerine dayanır. Ankara’daki NATO Zirvesi akreditasyonu konusunda Türk makamlarıyla temas halindeyiz. Medyanın büyük etkinliklere şahsen katılabilmesi NATO için çok önemlidir.”

NATO’nun Ankara’daki zirvesini takip etmek isteyen Halk TV, Sözcü TV, Nefes, İlke TV, Cumhuriyet, ANKA Haber Ajansı, Medyascope, T24 ve Yetkin Report’ın da aralarında olduğu çok sayıda medya kuruluşu ile gazetecinin akreditasyon talebi reddedilmişti.

Medya, gazeteciler ve basın meslek örgütleri, bunun bir karartma olduğunu belirterek akreditasyon krizine tepkisini dile getirmişti.

NATO’dan eleştirel medyaya Ankara Zirvesi'nde akreditasyon engeli

(HA)