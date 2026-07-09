ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 09.07.2026 11:11 9 Temmuz 2026 11:11
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.07.2026 11:20 9 Temmuz 2026 11:20
Okuma Okuma:  2 dakika

ÇHD İstanbul Şube Başkanı Ezgi Önalan ve avukat Yunusemre Işık tutuklandı

NATO Zirvesi öncesi operasyonlarda gözaltına alınan ÇHD İstanbul Şube Başkanı Avukat Ezgi Önalan ile ÇHD İstanbul Şubesi üyesi Avukat Yunusemre Işık tutuklandı. ÇHD, “Savunma susmadı, susmayacak” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
ÇHD İstanbul Şube Başkanı Ezgi Önalan ve avukat Yunusemre Işık tutuklandı
Görsel: ÇHD

Ankara’da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi öncesinde yapılan operasyon kapsamında 5 Temmuz’da gözaltına alınan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şube Başkanı Avukat Ezgi Önalan ile ÇHD İstanbul Şubesi üyesi Avukat Yunusemre Işık tutuklandı.

Ankara’da yapılan NATO Liderler Zirvesi öncesinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan Önalan ve Işık, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık işlemlerinin ardından sulh ceza hâkimliğine çıkarılan Önalan ve Işık hakkında tutuklama kararı verildi.

Aynı dosyada gözaltına alınan 43 kişiden 25’i tutuklandı, 18 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“Avukatlık faaliyetleri suçlama konusu yapıldı”

ÇHD İstanbul Şubesi, Önalan’ın tutuklanmasının ardından yaptığı açıklamada, “Tutuklanma talebiyle hâkimliğe sevk edilen şube başkanımız Av. Ezgi Önalan tutuklandı. Savunma susmadı, susmayacak” dedi.

Dernek, Önalan ve Işık’a yöneltilen suçlamalarda avukatlık faaliyetlerinin dosyaya konu edildiğini belirtti.

ÇHD’nin açıklamasına göre, Önalan hakkında tutuklama gerekçesi olarak müvekkil görüşmeleri, banka hesabına avukatlık ücretlerinin yatması ve İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile yaptığı telefon görüşmesi gösterildi.

Dernek, Önalan ve Işık’ın mesleki faaliyetlerinin suç unsuru haline getirildiğini ifade ederek tutuklama kararına tepki gösterdi.

NATO Zirvesi öncesi operasyonlar

İstanbul merkezli operasyonlar, 5 Temmuz sabahı birçok ilde eş zamanlı ev baskınlarıyla başladı.

Operasyonlarda avukatların yanı sıra gazeteciler, öğrenciler, dernek üyeleri ve siyasi parti temsilcileri de gözaltına alındı.

Soruşturmanın, “THKP/C DEV-YOL’un gençlik yapılanması” iddiasıyla yürütüldüğü açıklandı. Hak örgütleri ve meslek örgütleri ise operasyonların NATO Zirvesi öncesinde muhalifleri, gazetecileri ve hak savunucularını hedef aldığını belirterek gözaltı ve tutuklamalara tepki gösterdi.

NATO zirvesi öncesi gazeteci, avukat, akademisyen, öğrenci, sendikacı ve aktivistlere yeni operasyonlar
NATO zirvesi öncesi gazeteci, avukat, akademisyen, öğrenci, sendikacı ve aktivistlere yeni operasyonlar
5 Temmuz 2026

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Ezgi Önalan çhd istanbul şubesi ÇHD çağdaş hukukçular derneği NATO NATO 2026 Ankara Zirvesi
ilgili haberler
Gazeteciler Buse Söğütlü ve Ceren Erdoğdu serbest bırakıldı
Bugün 10:55
/haber/gazeteciler-buse-sogutlu-ve-ceren-erdogdu-serbest-birakildi-321324
Ankara’da NATO karşıtı eyleme polis müdahalesi
7 Temmuz 2026
/haber/ankarada-nato-karsiti-eyleme-polis-mudahalesi-321254
NATO zirvesi öncesi gazeteci, avukat, akademisyen, öğrenci, sendikacı ve aktivistlere yeni operasyonlar
5 Temmuz 2026
/haber/nato-zirvesi-oncesi-gazeteci-avukat-akademisyen-ogrenci-sendikaci-ve-aktivistlere-yeni-operasyonlar-321194
130 yurttaştan Ankara'daki NATO Zirvesi önlemlerine tepki: "Anayasal düzene yeni bir darbedir”
4 Temmuz 2026
/haber/130-yurttastan-ankara-daki-nato-zirvesi-onlemlerine-tepki-anayasal-duzene-yeni-bir-darbedir-321180
NATO nedeniyle kapalıyız
4 Temmuz 2026
/yazi/nato-nedeniyle-kapaliyiz-321140
Türkiye’nin "NATO hazırlıkları" dünyada nasıl görülüyor?
1 Temmuz 2026
/haber/turkiyenin-nato-hazirliklari-dunyada-nasil-goruluyor-321068
Af Örgütü: NATO Zirvesi için getirilen protesto yasağı kaldırılsın
27 Haziran 2026
/haber/af-orgutu-nato-zirvesi-icin-getirilen-protesto-yasagi-kaldirilsin-320960
NATO Zirvesi öncesi operasyon: Tutuklu sayısı 178’e çıktı
27 Haziran 2026
/haber/nato-zirvesi-oncesi-operasyon-tutuklu-sayisi-178e-cikti-320957
ANKARA'DA 103 KİŞİ TUTUKLANDI
Avukatlar: NATO için yaşamı insanlara zindan ediyorlar
26 Haziran 2026
/haber/avukatlar-nato-icin-yasami-insanlara-zindan-ediyorlar-320905
NATO’dan eleştirel medyaya Ankara Zirvesi'nde akreditasyon engeli
24 Haziran 2026
/haber/natodan-elestirel-medyaya-ankara-zirvesi-nde-akreditasyon-engeli-320851
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Gazeteciler Buse Söğütlü ve Ceren Erdoğdu serbest bırakıldı
Bugün 10:55
/haber/gazeteciler-buse-sogutlu-ve-ceren-erdogdu-serbest-birakildi-321324
Ankara’da NATO karşıtı eyleme polis müdahalesi
7 Temmuz 2026
/haber/ankarada-nato-karsiti-eyleme-polis-mudahalesi-321254
NATO zirvesi öncesi gazeteci, avukat, akademisyen, öğrenci, sendikacı ve aktivistlere yeni operasyonlar
5 Temmuz 2026
/haber/nato-zirvesi-oncesi-gazeteci-avukat-akademisyen-ogrenci-sendikaci-ve-aktivistlere-yeni-operasyonlar-321194
130 yurttaştan Ankara'daki NATO Zirvesi önlemlerine tepki: "Anayasal düzene yeni bir darbedir”
4 Temmuz 2026
/haber/130-yurttastan-ankara-daki-nato-zirvesi-onlemlerine-tepki-anayasal-duzene-yeni-bir-darbedir-321180
NATO nedeniyle kapalıyız
4 Temmuz 2026
/yazi/nato-nedeniyle-kapaliyiz-321140
Türkiye’nin "NATO hazırlıkları" dünyada nasıl görülüyor?
1 Temmuz 2026
/haber/turkiyenin-nato-hazirliklari-dunyada-nasil-goruluyor-321068
Af Örgütü: NATO Zirvesi için getirilen protesto yasağı kaldırılsın
27 Haziran 2026
/haber/af-orgutu-nato-zirvesi-icin-getirilen-protesto-yasagi-kaldirilsin-320960
NATO Zirvesi öncesi operasyon: Tutuklu sayısı 178’e çıktı
27 Haziran 2026
/haber/nato-zirvesi-oncesi-operasyon-tutuklu-sayisi-178e-cikti-320957
ANKARA'DA 103 KİŞİ TUTUKLANDI
Avukatlar: NATO için yaşamı insanlara zindan ediyorlar
26 Haziran 2026
/haber/avukatlar-nato-icin-yasami-insanlara-zindan-ediyorlar-320905
NATO’dan eleştirel medyaya Ankara Zirvesi'nde akreditasyon engeli
24 Haziran 2026
/haber/natodan-elestirel-medyaya-ankara-zirvesi-nde-akreditasyon-engeli-320851
Sayfa Başına Git