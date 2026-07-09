ÇHD İstanbul Şube Başkanı Ezgi Önalan ve avukat Yunusemre Işık tutuklandı

Ankara’da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi öncesinde yapılan operasyon kapsamında 5 Temmuz’da gözaltına alınan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şube Başkanı Avukat Ezgi Önalan ile ÇHD İstanbul Şubesi üyesi Avukat Yunusemre Işık tutuklandı.

Ankara’da yapılan NATO Liderler Zirvesi öncesinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan Önalan ve Işık, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık işlemlerinin ardından sulh ceza hâkimliğine çıkarılan Önalan ve Işık hakkında tutuklama kararı verildi.

Aynı dosyada gözaltına alınan 43 kişiden 25’i tutuklandı, 18 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“Avukatlık faaliyetleri suçlama konusu yapıldı”

ÇHD İstanbul Şubesi, Önalan’ın tutuklanmasının ardından yaptığı açıklamada, “Tutuklanma talebiyle hâkimliğe sevk edilen şube başkanımız Av. Ezgi Önalan tutuklandı. Savunma susmadı, susmayacak” dedi.

Dernek, Önalan ve Işık’a yöneltilen suçlamalarda avukatlık faaliyetlerinin dosyaya konu edildiğini belirtti.

ÇHD’nin açıklamasına göre, Önalan hakkında tutuklama gerekçesi olarak müvekkil görüşmeleri, banka hesabına avukatlık ücretlerinin yatması ve İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile yaptığı telefon görüşmesi gösterildi.

Dernek, Önalan ve Işık’ın mesleki faaliyetlerinin suç unsuru haline getirildiğini ifade ederek tutuklama kararına tepki gösterdi.

NATO Zirvesi öncesi operasyonlar

İstanbul merkezli operasyonlar, 5 Temmuz sabahı birçok ilde eş zamanlı ev baskınlarıyla başladı.

Operasyonlarda avukatların yanı sıra gazeteciler, öğrenciler, dernek üyeleri ve siyasi parti temsilcileri de gözaltına alındı.

Soruşturmanın, “THKP/C DEV-YOL’un gençlik yapılanması” iddiasıyla yürütüldüğü açıklandı. Hak örgütleri ve meslek örgütleri ise operasyonların NATO Zirvesi öncesinde muhalifleri, gazetecileri ve hak savunucularını hedef aldığını belirterek gözaltı ve tutuklamalara tepki gösterdi.

NATO zirvesi öncesi gazeteci, avukat, akademisyen, öğrenci, sendikacı ve aktivistlere yeni operasyonlar

(HA)