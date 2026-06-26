ANKARA'DA 103 KİŞİ TUTUKLANDI
Diyarbakır Barosu'ndan işkence iddiaları etkin soruşturulsun çağrısı
*Diyarbakır Barosu, Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yapılan operasyonlarda gözaltına alınanlarla ilgili açıklama yaptı. Baro, gözaltı işlemleri sırasında işkence ve kötü muamele yasağını ihlal edebilecek uygulamaların yaşandığı yönünde ciddi iddiaların bulunduğunu belirtti.
*Soruşturmanın kişilerin demokratik faaliyetleri ve temel haklar kapsamındaki eylemleri üzerinden yürütüldüğü iddia edildi.
*Diyarbakır Barosu, işkence ve kötü muamele iddialarının etkili, bağımsız ve şeffaf biçimde soruşturulması gerektiğini vurgulayarak, hukuka aykırı gözaltı ve tutuklama tedbirlerine derhal son verilmesini talep etti. Baro, sürecin takipçisi olacağını bildirdi.
Diyarbakır Barosu, Ankara’da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınanlara ilişkin açıklama yaptı.
Hukuk devleti vurgusu
Kamuoyuna yansıyan bilgiler ve müdafilerin beyanlarına göre, gözaltı işlemleri sırasında işkence ve kötü muamele yasağını ihlal edebilecek uygulamaların yaşandığı yönünde ciddi iddialar bulunduğu ifade edilen açıklama şöyle:
“İşkence ve kötü muamele yasağı mutlak nitelikte olup, bu iddiaların etkili ve bağımsız biçimde soruşturulması devletin yükümlülüğüdür. Ayrıca, soruşturmanın kişilerin demokratik faaliyetleri ve temel haklar kapsamında kalan eylemleri üzerinden yürütüldüğü yönündeki iddialar; kişi hürriyeti ve güvenliği, ifade ve örgütlenme özgürlüğü ile adil yargılanma hakkı bakımından hukuki tartışmalara neden olmaktadır. Diyarbakır Barosu olarak; kişi hürriyeti ve güvenliği, savunma hakkı, adil yargılanma hakkı, işkence ve kötü muamele yasağı ile lekelenmeme hakkının korunmasının hukuk devletinin vazgeçilmez gereği olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz."
"Sürecin takipçisi olacağız"
İşkence ve kötü muamele başta olmak üzere tüm hak ihlali iddialarının etkili, bağımsız ve şeffaf biçimde soruşturulması gerektiği çağrısı yapılan açıklamada, “Hukuka aykırı şekilde uygulanan gözaltı ve tutuklama tedbirlerine derhal son verilmesini ve kişi özgürlüğünü kısıtlayan işlemlerin hukuka uygunluk ilkesi çerçevesinde kaldırılmasını talep ediyor, sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz” denildi.
ANKARA'DA 103 KİŞİ TUTUKLANDI
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(EMK)